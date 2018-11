Cum pasesti pe calea autocunoasterii: #Interviu cu primul profesor de vise din Romania

Cand a inceput drumul tau antreprenorial si in ce etapa a carierei tale te aflai?

A adus in Romania lideri si inovatori mondiali in domeniul auto-cunoasterii, precum Robert Moss, cel mai important profesor de visare din lume si creatorul unei metode originale de lucru cu visele - "Active Dreaming" (Visare Activa) si Stephen Gilligan, creatorul Coachingului Generativ si cel mai important student al marelui psihiatru si hipnoterapeut Milton Erickson.De altfel acesta va fi si prezent la Bucuresti, in perioada 7-11 noiembrie, pentru a sustine workshop-ul "Coaching Generativ: Arta Creativitatii Sustenabile", un eveniment de exceptie pentru cei interesati de dezvoltarea lor personala si profesionala: manageri, antreprenori, specialisti in resurse umane, coachi, terapeuti etc.Fondatoare a Romanian Dreaming Circle si initiatoare (impreuna cu Robert Moss) a World Day of Active Dreaming, Ana are dubla formare in lucrul cu vise: este primul terapeut din Romania certificat ca si Dream Teacher (Robert Moss School of Active Dreaming - Franta si SUA, 2011-2013), la care se adauga formarea in Tibetan Dream Analysis (in cadrul International Academy for Traditional Tibetan Medicine - Faculty of Psychology & Dreams - 2012).Tine workshop-uri de grup (in Bucuresti, Brasov, Cluj, Timisoara, Iasi) si consultatii individuale din ianuarie 2011 si este gazda workshop-urilor tinute de Robert Moss in Romania, din anul 2012.In ianuarie 2011. Acela a fost momentul in care am organizat primul workshop de dezvoltare personala pentru adulti.La inceput a fost dorinta de a crea spatiu si contexte (printr-o singura abordare, specifica psihologiei transpersonale) in care oamenii sa invete sa se re-conecteze cu ei si sa-si aduca aminte ca toate resursele se afla in interior, in primul rand.Apoi lucrurile au evoluat si s-a conturat ideea de "Drumul spre Centru" - mai multe instrumente de autocunoastere, instrumente cu potential inalt de transformare.Aproximativ 1 an si jumatate.Am decis bazandu-ma pe ceea ce simteam din ce in ce mai pregnant: ca evenimentele de dezvoltare personala pe care le demarasem de ceva vreme aveau sa aduca mult mai multa "valoare", pentru mine si pentru ceilalti, in egala masura.A evoluat lent, dar sigur. A aparut usor-usor intelegerea faptului ca echilibrul emotional si capacitatea de auto-cunoastere sunt la baza abilitatii de a crea si sustine un business de succes.Nu m-am gandit deloc la asta. Am facut ce stiam cel mai bine sa fac si ce ma pasiona cel mai tare. Si lucrurile s-au miscat."Active Dreaming" si - in parteneriat cu Ramona Gherasim - "Transa Generativa". Iar acum, "Coaching Generativ".Pentru ca este unul dintre cei mai valorosi traineri, coachi si psihoterapeuti din lume in acest moment.Pentru ca are o experienta practica de peste 40 de ani.Pentru ca metoda pe care el a creat-o, "Coaching Generativ" (ca si "Transa Generativa"), aduce in prim-planul atentiei oricui importanta starii din care operam.Coaching-ul generativ este a treia generatie de coaching, cea mai recenta - si include, ca si abordare, si lucrul cu emotiile, cu intentia si atentia la starea de constiinta.Astfel, coachingul generativ implica o arie de lucru mai vasta si mai profunda decat coaching-ul traditional.Unii dintre ei sunt deschisi, altii nu. Cred ca asteapta rezultate concrete, masurabile, in termeni de business - si pentru ca acest training poate fi descris in termeni simplisti ca fiind un curs foarte avansat si foarte rafinat de comunicare (fiind mult, mult mai mult decat atat) este exact ce se petrece: business-ul este influentat pozitiv.Lectia cea mai importanta este ca exista un motiv bine intemeiat pentru care varfurile mondiale sunt mondiale.Si ca de cele mai multe ori aceasta are directa legatura cu dorinta lor de a aduce o contributie semnificativa in lume, din punct de vedere al schimbarii mentalitatii si al evolutiei.Realizarile cele mai importante se refera la schimbarea adusa in viata celor care vin la cursuri.Ei devin constienti de faptul ca pot aduce o schimbare in mediul in care opereaza, prin simpla lor prezenta, prin modul in care abordeaza orice "task", prin faptul ca incep sa gandeasca sistemic si li se schimba profund viziunea asupra a ceea ce ar trebui sa insemne, de fapt, "leadership".Unul din planurile de viitor importante este sa pun accent pe dezvoltarea comunitatii deja create.O.D.