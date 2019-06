Cum sa-ti faci o mica ferma de spirulina la tine acasa

Spirulina este considerata de nutritionisti un superaliment, datorita beneficiilor nutritive ale acesteia. Tocmai de aceea, oportunitatea de a-ti face propria cultura este una demna de luat in considerare.Dupa un an in Romania, Spinoa lanseaza un proiect special pentru ca oricine sa-si poata crea o miniferma de spirulina artizanala pentru acasa. Este vorba despre Inspir, un cultivator de spirulina destinat tuturor celor care vor sa isi creasca micro-alga in caminul propriu pentru a o consuma proaspata.Spirulina Spinoa este cultivata la scala mica in mod sustenabil. Este produsa intr-un mediu controlat, recoltata cu grija si uscata lent, sub 42 de grade (spre deosebire de cea sub forma de pudra sau pastile care este uscata la 150 de grade), pentru a-si pastra toti nutrientii. Din acest motiv, spirulina Spinoa are forma de Crunchies - mini spaghete si gust mai bun, usor sarat."Atunci cand e consumata proaspata, spirulina are o cantitate mai mare de nutrienti, un gust si o textura mai delicate. Asadar, am creat o miniferma de spirulina - Inspir - pentru a putea fi produsa acasa sau in restaurante", spune Romain, co-fondatorul Spinoa.Cultivatorul este mobil si se integreaza in orice spatiu datorita designului ingenios. Inspir se afla acum in stadiul de prototip, urmand a fi produs dupa finalizarea campaniei de crowdfunding, sustinuta de Level-up si Nod Makerspace.Misiunea Spinoa este de a cultiva spirulina si prin ea, o lume mai buna. Motivatia: spirulina a fost declarata un superaliment al viitorului datorita modului sustenabil in care se cultiva: are nevoie de resurse minime pentru a creste, dar ofera in schimb nutrienti si vitamine esentiale corpului. Chiar si NASA o foloseste in dietele astronautilor.Spinoa importa spirulina din Franta si Burkina Faso, direct de la producatori. Ferma din Burkina Faso este parte a unui proiect umanitar local, jumatate din productie fiind destinata copiilor si oamenilor cu boli imune din regiune - un motiv pentru care stim ca Spinoa este pe calea cea buna.