Cum sa-ti protejezi ochii vara aceasta, cand razele UV ating noi recorduri

De Ziua Internationala a Ochelarilor de Soare oftalmologii reamintesc

~10% din toate tipurile de cancer de piele apar la nivelul pleoapei, zona usor de protejat de ochelarii de soare.

Global, ~900.000 de oameni orbesc din cauza cataractei, unul din 5 cazuri de cataracta fiind provocat de expunerea la raze UV.

Fotokeratita - arsurile solare nu sunt doar la nivelul pielii, ci si la nivelul ochilor; desi doar temporara (se vindeca in 48 de ore), fotokeratita este o inflamatie a corneei, dureroasa, care cauzeaza vedere incetosata, sensibilitate la soare si senzatia de nisip in ochi.

Inlocuieste ochelarii cu lentilele de contact, deoarece pot fi purtate cu usurinta impreuna cu ochelarii de soare si incurajeaza purtarea lor.

Daca nu poti inlocui ochelarii de vedere cu lentile de contact, alege lentile tip clip on cu protectie UV, care se aplica magnetic de ramele tale si se ataseaza la lentilele ochelarilor de vedere. Majoritatea lentilelor clip on sunt si polarizate, ceea ce ofera un confort sporit ochilor.

Investeste intr-o pereche de ochelari de soare cu dioptrii - o optica medicala specializata iti va putea face lentile de protectie solara cu dioptriile corespunzatoare afectiunii tale oculare. Lentilele acestor ochelari de soare au aceleasi caracteristici precum lentilele ochelarilor de soare fara dioptrii, insa avantajul lor este ca iti ofera confortul vizual necesar in timpul purtarii.

Ce stil de viata ai (esti adesea afara, sau mai mult in interior)

Conduci mult? Daca esti adesea pe strada, cu masina sau esti adeptul plimbarilor cu barca, considera ochelarii polarizati, care sunt foarte eficienti in reducerea luminii puternice

Pentru ce tip de activitate vrei sa ii porti (sky, plaja)

Culoarea lentilelor (importanta in diferentierea foarte buna a contrastelor) si materialul lentilelor (plastic sau sticla)

Forma si dimensiunea ramei.

Lentilele negre sau gri inchis sunt unele din cele mai eficiente in reducerea luminii puternice, fara sa modifice perceptia culorilor naturale; sunt indicate pentru soferi, mai ales ca aceste lentile ajuta la intarzierea oboselii;

Lentilele maro imbunatatesc contrastul, blocand lumina albastra reflectata de zapada, deci, sunt recomandate pentru sky, snowboarding sau alte sporturi de iarna;

Lentilele galbene reduc cantitatea de lumina albastra si cresc contrastul, fiind potrivite pentru vanatori, sporturi de iarna; nu sunt recomandate pentru condus sau activitati ce necesita diferentierea culorilor;

Lentilele roz si mov ofera o perceptie foarte clara a obiectelor pe un fundal verde sau albastru, asadar, sunt indicate pentru pescuit si vanatoare; in plus, au avantajul de a reduce oboseala oculara;

Lentilele verzi ofera cel mai bun contrast si acuitate vizuala foarte buna, deci pot fi purtate cu succes pentru activitatile zilnice, dar si pentru sporturi.

Cu ocazia Zilei Internationale a Ochelarilor de Soare care are loc pe 27 iunie, oftalmologii promoveaza beneficiile protectiei UV pentru ochi si avertizeaza asupra pericolelor razelor UV nocive.Am stat de vorba cu Dr. Beatrice Voiculescu, Oftalmolog la Optica Medicala Videt.ro , si am aflat informatii utile despre razele ultraviolete, cum ne alegem cei mai potriviti ochelari de soare pe timp de vara, si mai ales cum sa ne protejam ochii corespunzator vara aceasta.Ochelarii de soare nu sunt doar simple accesorii de fashion, ci adevarati aliati in sanatatea oculara care ne protejeaza de probleme grave precum cataracta, degenerescenta maculara sau pterigionul.La fel ca si pielea, ochii au nevoie de protectie impotriva luminii de afara, fie ca vorbim de soarele puternic al verii sau de reflexiile razelor in zapada. Pentru a asigura ochilor confort si a-i proteja de afectiuni oculare grave este indicat sa porti ochelari de soare pe tot parcursul anului, dar mai ales vara."Vara se anunta festivaluri, evenimente, iesiri in natura, vacante in tari tropicale, vizite la mare si la piscina, care presupun mult stat in soare. Razele UV ating noi recorduri, deci riscurile cresc si pot avea consecinte asupra ochilor. Pentru a-ti proteja ochii corespunzator, alege ochelari de soare cu factorul de protectie 100% UVB si UVA, factor pe care il gasesti specificat pe bratul ochelarilor. Intotdeauna alege o pereche de ochelari cu protectie UV 400 pentru o protectie completa impotriva razelor nocive ale soarelui", ne sfatuieste Dr. Beatrice Voiculescu, Oftalmolog Videt.Iata doar cateva statistici de la Organizatia Mondiala a Sanatatii care sa te convinga ca vara trebuie sa porti ochelari de soare:Daca te numeri printre cei cu probleme de vedere, iata ce iti recomanda oftalmologii pe timp de vara:Important: Daca esti purtator de lentile de contact, trebuie sa stii ca majoritatea lentilelor de contact au deja un filtru UV incorporat, insa acesta nu este suficient pentru a-ti proteja ochii in totalitate."Lentilele de contact acopera doar corneea si irisul, dar nu si conjunctiva si anexele ochiului, care raman mult mai expuse la radiatiile UV. Astfel, pe langa lentile de contact cu protectie UV, pentru o protectie completa, e indicat sa porti ochelari de soare, care confera si confort ochilor, mai ales vara", explica Dr. Beatrice Voiculescu, oftalmolog Videt.Cei mai eficienti ochelari de soare pe timp de vara sunt cei care au un factor de protectie UV 400 si, foarte important, cei care se potrivesc cel mai bine fizionomiei fiecaruia si stilului de viata.Asadar, cand iti alegi ochelarii de soare trebuie sa tii cont de cativa indicatori:Evita ochelarii cumparati de pe strada.Chiar daca esti pe fuga sau ti-ai uitat ochelarii cu protectie UV acasa, evita sa-ti cumperi ochelari de la tarabele de pe strada. Singurul lor avantaj este ca au un pret foarte mic, insa, riscurile oculare la care te expui te pot costa mult mai mult decat daca alegi sa nu porti ochelari deloc.Ochelarii cu lentile mai inchise la culoare nu protejeaza neaparat mai mult.Ochelarii care au lentile inchise la culoare, dar nu blocheaza razele UV, pot reduce o parte din lumina puternica si te pot ajuta sa nu-ti mai fortezi ochii, dar nu te feresc de razele daunatoare UVA si UVB.Lentilele inchise la culoare forteaza pupila sa se dilate brusc si astfel, o cantitate mai mare de radiatii ultraviolete patrunde in ochi, ceea ce poate creste riscul de expunere la probleme oculare grave.Evita trendul ochelarilor micro inspirati de moda anilor '90. Chiar daca sunt purtati de vedete, sunt ochelarii cei mai slabi la capitolul protectie. Cu cat este mai mare dimensiunea lentilei, cu atat vei primi mai multa protectie pentru ochi, fiind sanse mici ca lumina sa patrunda prin parti.Culoarea, precum si materialul lentilei ne influenteaza acuitatea vizuala pe parcursul verii. Totusi, trebuie sa tinem cont ca nu culoarea lentilelor ofera protectie UV, ci calitatea lentilei.Chiar daca porti ochelari fumurii, asta nu inseamna ca esti protejat de razele nocive.Cand iti alegi culoarea lentilelor tine cont de activitatea desfasurata. Anumite culori imbunatatesc contrastul si ne ofera acuitatea vizuala foarte buna intr-un anumit mediu, fiind nepotrivite in alt mediu:In ceea ce priveste materialul lentilelor, cel mai folosit este plasticul organic, un material durificat, ce ofera o vedere clara si un confort ridicat datorita greutatii reduse.Sticla este folosita pentru ramele de ochelari din gama premium."Sticla ofera o vedere mai clara decat lentilele din plastic si rezista mai mult la zgarieturi. Totusi, lentilele din sticla sunt mai grele, iar ochelarii pot deveni o povara pe termen lung. Deci, atunci cand iti alegi lentilele, trebuie sa tii cont atat de mediile unde urmeaza sa porti ochelarii, dar si de preferintele personale", subliniaza Dr. Beatrice Voiculescu, Oftalmolog Videt.In afara de tendinte si branduri populare, forma si dimensiunea ramei joaca si ele un rol important in protectia ochilor pe timp de vara.Cei mai indicati ochelari sunt cei supradimensionati si cei "wrap around", care acopera foarte bine zona ochilor.Dr. Beatrice Voiculescu ne sfatuieste: "Pentru a avea parte de o protectie UV ridicata, e recomandat sa-ti alegi ramele curbate, care blocheaza razele ultraviolete frontal, laterale, din partea de jos sau de sus. O rama de ochelari nepotrivita te va proteja doar din fata, insa razele soarelui pot ajunge la ochi prin aproape orice unghi. Daca ochelarii alesi nu au antireflex pe interior, pot cauza mai mult rau decat bine".Pe langa purtarea ochelarilor de soare, obligatorie vara, ochii tai au nevoie de o protectie ridicata, asa ca, pentru o vedere cat mai sanatoasa e important sa tii cont si de urmatoarele sfaturi:Odihneste-ti ochii: indiferent de sezon, ochii au nevoie de odihna, asa ca un somn bun mereu te va ajuta sa eviti sensibilitatea ochilor, care, in timp, poate conduce la afectiuni oculare.Daca lucrezi la calculator, e indicat sa iei mici pauze de cateva minute la fiecare ora lucrata pentru a-ti odihni ochii si pentru a-i feri de mancarime, disconfort sau lacrimare.Poarta accesorii care iti protejeaza zona ochilor: la ochelarii de soare poti accesoriza palarii supradimensionate, pentru ca marginile lor sa-ti fereasca cat mai bine ochii de razele soarelui, in special de cele care cad vertical.Ai grija la alimentatie: alimentatia joaca si ea un rol important pentru o vedere sanatoasa, asa ca incearca sa consumi alimente precum morcovi, cirese, struguri, seminte, peste sau alte mancaruri bogate in nutrienti, benefice ochilor.Evita excesul de zahar, deoarece acesta creste riscul de aparitie al afectiunilor oculare.Fereste-te de reflexiile luminii: pe cat posibil, incearca sa stai departe de razele soarelui reflectate pe masini, pe nisipul de pe plaja, in apa piscinei sau marii, in special intre orele 11 si 17. Expunerea indelungata la astfel de raze poate afecta tesuturile ochiului si poate conduce la afectiuni cum este maculopatia de expunere.Chiar daca esti tentat sa cumperi cele mai noi modele de ochelari din orice magazin, doar pentru ca e mai apropiat si are preturi mai scazute, oftalmologii recomanda sa apelezi la un magazin specializat sau optica medicala, pentru a alege modele originale, care iti protejeaza cel mai bine vederea."Ochelarii de soare de la tarabele de pe plaja sau magazinele de pe strada sunt, de regula, de o calitate scazuta si blocheaza doar o parte din lumina, lasand restul razelor daunatoare sa patrunda spre ochi si sa-i afecteze. Desi pretul mic iti permite sa cumperi mai multe perechi de ochelari, achizitionarea unei singure perechi, dar de calitate, este cea mai buna investitie pe care o poti face pentru sanatatea ochilor tai", declara dr. Beatrice Voiculescu, Oftalmolog Videt.Asadar, soarele puternic al verii poate sa ne provoace efecte nedorite ochilor.Tine cont sfaturile de mai sus, si nu doar iti vei proteja ochii de razele daunatoare dar iti vei mentine ochii sanatosi si vei arata si foarte bine.