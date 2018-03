Cum stam cu educatia financiara? Romanii incurca nevoile cu dorintele si cheltuiesc excesiv pe mofturi

De ce avem nevoie de educatie financiara?

Educatia financiara, un pas foarte important catre o crestere sustenabila a calitatii vietii

Romania, locul 124 in lume si ultimul in UE, dupa nivelul de educatie financiara

Incluziunea financiara, absolut necesara pentru bunastarea economica

Investitiile, in (dez) acord cu timpul si banii

Dincolo de acest aspect, din punct de vedere al economisirii, foarte putini romani folosesc si alte produse in afara de cele bancare, mai exact depozite care ofera randamente mici, in general sub rata inflatiei.Daca ar primi 100.000 euro, doar 1,5% dintre romani ar investi in fonduri de investitii, primele optiuni fiind afacerile, calatoriile si investitiile imobiliare, arata studiile de specialitate.De asemenea, aproape 44% dintre romani iau sfaturi de la prieteni, apropiati sau colegi de incredere in privinta investitiilor, 10,5% se informeaza de pe Facebook, iar 38,6% de pe diferite site-uri. Nu si de la specialisti!In primul rand, educatia financiara te invata cum sa castigi mai multi bani si cum sa-i gestionezi astfel incat sa te protejezi de anumite riscuri.Se poate spune, astfel, ca gradul de educatie financiara ofera sansa sa traim mai bine si este, de asemenea, un pas foarte important catre o crestere sustenabila a calitatii vietii si catre construirea unui viitor personal mai prosper.Lucian Anghel, presedinte al Bursei de Valori Bucuresti si presedinte al BCR - Banca pentru locuinte, explica pozitia actuala a Romaniei din punct de vedere al educatiei financiare, ce am putea face pe mai departe ca sa ne dezvoltam pe acest segment, dar si cu cine trebuie sa interactionam daca vrem sa stim sa ne gestionam banii."Conform studiilor facute la nivel european, Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana. Foarte putini romani au reusit sa raspunda corect la intrebari relativ simple si asta arata ca gradul de educatie financiara, undeva in jurul de 1 din 4 romani au reusit sa raspunda corect la 3 din 4 intrebari care tin de educatie financiara.Dupa ce ca nu avem un grad de educatie financiara ridicat, spre exemplu in Bulgaria rata a fost cu 30-40% mai buna, de doua ori mai bine au raspuns polonezii fata de romani, in momentul in care se pune intrebarea pe cine sa intreb ca sa primesc un sfat cum sa-mi gestionez banii, primii pe care ii intrebam sunt familia si prietenii apropiati.Nu intrebam niste specialisti. Familia si prietenii apropiati se afla printre aceiasi romani care au cel mai slab grad de educatie financiara din Uniunea Europeana, adica intrebam pe cine nu este suficient de educat si primim sfaturi nu de la cine ar trebui sa le primim in mod profesionist si care sa ne ajute", declara pentru AGERPRES Lucian Anghel.Reprezentantul BVB sustine ca la ora actuala scolile din toata lumea ne invata foarte putin despre gestionarea banilor, despre investitii, creditare, economisire si despre impactul pe care il poate avea, indirect cei drept, educatia financiara a "vecinului de pe palier". Educatia financiara ar trebui facuta inca din scoala generala astfel incat sa intelegem cu totii ca trebuie sa economisim mai mult decat parintii nostri, spune Anghel."Scolile, in lume, invata foarte multe lucruri importante, dar din pacate ne invata foarte putin cum sa gestionam banii: cand sa luam un credit, cand sa investim, daca trebuie sa economisim, cat ar trebui sa economisim ca sa atingem un obiectiv, sa ne renovam casa, sau sa achizitionam o noua casa. Toate aceste elemente tin de educatie financiara.Daca am creste gradul de educatie financiara am putea spune ca avem o sansa sa traim cu totii mai bine. Spre exemplu, vecinul meu de palier, daca nu face o greseala financiara mare, spre exemplu nu se supraindatoreaza, atunci va avea fonduri suficiente pentru a consuma, a face investitii.Daca vecinul face investitii bune si nu se supraindatoreaza acest lucru ma ajuta si pe mine pentru ca motoarele economice sunt ajutate sa functioneze in mod normal. Daca el face o greseala din punct de vedere financiar, acest lucru se va rasfrange si asupra mea, fie ca acesta ramane somer si atunci trebuie sa fie sustinut de la bugetul de stat cu taxe si impozite, fie ca acesta nu mai produce, nu mai avem crestere economica. Sunt efecte in lant", explica Anghel.In opinia acestuia, una dintre principalele prioritati investitionale, dupa sanatate si copii, este investitia in imbunatatirea confortului locativ.Europeana, dar si mic, ca suprafata pe individ, iar oamenii nu se lanseaza in renovare decat daca au strans o suma de bani sau au o suma de bani economisita."Modul in care acestia economisesc este legat de educatie financiara. Daca nu au educatie financiara si nu inteleg ca trebuie sa economiseasca, nici nu vor avea o sansa sa-si imbunatateasca confortul locativ si sa-si realizeze alte planuri.Nu toti vor fi eligibili sa primeasca un credit. Educatia financiara din scoala generala ar trebui facuta astfel incat cu totii sa intelegem ca trebuie sa economisim mai mult decat parintii nostri.Traim mai mult si vom avea nevoie de bani. Studiile arata ca vom trai cu 50% mai multi ani dupa ce ne pensionam fata de parintii nostri si cu ajutorul medicamentelor care ne vor extinde speranta de viata, vom avea nevoie de mai multi bani economisiti in perioada vietii active", a aratat presedintele BVB.Karla Socoteanu, consilier financiar, sustine ca doar 22% dintre romani au educatie financiara, desi aceasta reprezinta un pas foarte important catre o crestere sustenabila a calitatii vietii si catre construirea unui viitor personal mai prosper."Este acea educatie care ne invata cum sa castigam mai multi bani si cum sa ne gestionam banii astfel incat sa ne protejam de anumite riscuri, cum sa avem grija de situatia noastra financiara atat cea prezenta cat si cea viitoare", precizeaza Socoteanu.Din pacate, majoritatea romanilor nu stie sa economiseasca si nu face diferenta dintre nevoi si dorinte, iar daca oamenii nu invata sa-si gestioneze veniturile vor fi in situatia in care "le scapa banii printre degete"."De multe ori se intind la cheltuieli mai mult decat isi permit, iar la sfarsit de luna raman cu zile din luna nu cu bani. Daca in fiecare luna cheltuiesc tot ce castiga, niciodata nu vor putea sa-si construiasca o stabilitate financiara si indiferent de cat le vor creste veniturile le vor creste si cheltuielile.Traim intr-o perioada in care ar fi indicat sa invatam sa avem grija de noi, de banii nostri si de viitorul nostru.Daca oamenii nu invata sa-si gestioneze banii vor fi in situatia in care "le scapa banii printre degete".Oamenii nu fac diferenta intre nevoi si dorinte si ajung sa cheltuiasca excesiv pe mofturi sau chiar sa isi achizitioneze prin credit lucruri pe care nu si le permit (vacante, telefoane, masini, imobile etc) ", spune consilierul financiar.Ea recunoaste ca suntem expusi tentatiilor la orice pas, iar educatia financiara este singura care ne poate ajuta sa facem diferenta intre deciziile si actiunile noastre financiare."Ar fi indicat sa existe o balanta intre activele (acele investitii care produc alti bani) si pasivele (acele achizitii care atrag alte cheltuieli) personale. Mai mult de atat, consider ca ar putea fi important pentru oameni sa invete sa-si monitorizeze veniturile si cheltuielile si sa inceapa sa economiseasca", a explicat Socoteanu.Locul 124 la nivel mondial din 143 de tari si ultimul loc din Uniunea Europeana, conform unui studiu realizat de Standard & Poor's Ratings, confirma de altfel nivelul extrem de scazut de educatie financiara in Romania. Valentin Nedelcu, coach & trainer financiar si fondatorul comunitatii StiintaBanilor, afirma ca doar 15% dintre romani economisesc si investesc pentru a avea bani la batranete."Din pacate, nivelul de educatie financiara este foarte, foarte scazut. Acest lucru se vede in numarul redus de investitori individuali la bursa sau in fonduri mutuale, in numarul mic de antreprenori locali, dar si in nivelul de trai redus in general. Daca pe partea de gestionare a banilor si economisire putem spune ca stam un pic mai bine, poate pentru ca pe multi dintre noi vremurile mai putin prospere ne-au invatat sa ne dramuim banii, pe partea de crestere a veniturilor si investitii inca mai avem foarte multe de imbunatatit", spune Nedelcu.El este de parere ca romanii nu stiu sa isi trateze finantele personale asa cum o firma isi trateaza finantele, in termeni de buget, incasari, cheltuieli, profit, investitii, si nu inteleg produsele financiare: credit, card de credit, overdraft, asigurari, fonduri de investitii etc. De asemenea, romanii nu stiu sa isi stabileasca obiective financiare si sa le urmareasca, nu stiu sa gandeasca pe termen lung, de la 5 pana la 20 de ani si nici cum sa isi multiplice banii folosind banii economisiti.Romania are cel mai scazut nivel de bunastare din Uniunea Europeana, iar educatia financiara si incluziunea financiara sunt absolut necesare daca vrem sa crestem nivelul de trai. Gabriela Folcut, director executiv in cadrul Asociatiei Romane a Bancilor, sustine ca doar aproximativ 40% dintre romanii adulti nu sunt bancarizati, in conditiile in care media statelor Uniunii Europene in ceea ce priveste incluziunea financiara este de 90%."Strategia de dezvoltare a Romaniei ar trebui sa includa tactici de atenuare a deficitelor in raport cu mediile europene, inclusiv pe aceasta linie a educatiei. Atat educatia financiara si cat incluziunea financiara sunt absolut necesare daca vrem sa crestem nivelul de trai, bunastarea economica la nivelul fiecarui cetatean. Romania are cel mai scazut nivel de bunastare din Uniunea Europeana, iar solutia este tratarea cauzelor care plaseaza tara noastra pe aceasta pozitie", explica Folcut.Mitul romanilor despre investitii, respectiv ca este nevoie de foarte multi bani, este demontat de Adrian Anghel, Head of Sales OTP Asset Management, care sustine ca timpul este principalul impediment cand vine vorba de investitii. Romanii, din pacate, incep sa investeasca la o varsta inaintata cand constientizeaza ca nu se vor descurca cu veniturile mult mai mici pe care le vor avea dupa pensionare. Ceea ce este complet gresit."Ceea ce nu realizam multi dintre noi e ca nu banii sunt principalul impediment cand vine vorba de investitii, ci timpul.. Si atunci incep sa economiseasca accelerat.Ceea ce e complet gresit, deoarece daca ar investi regulat, de la 20-30 de ani sa zicem, ar avea nevoie de sume mult mai mici pentru a ajunge la aceeasi destinatie financiara, fata de a incepe de la 50 de ani. Asta deoarece atat banii cat si timpul ar lucra pentru ei.", afirma oficialul OTP Asset Management.Tot el sustine ca romanii aleg sa sacrifice viitorul in favoarea prezentului, pentru ca aleg sa cheltuiasca acum, iar cand vine vorba de pensie raspunsul e de multe ori ironic.Cea mai simpla cale de a investi periodic este de a investi in ziua de salariu suma dorita in fondurile alese si astfel tot procesul devine automat, iar beneficiile sunt multiple."Ceea ce nu realizeaza e ca 10% din veniturile lor investite regulat ar face diferenta intre o batranete relaxata si una dependenta de sistemul de pensii.Insa le-ar putea schimba stilul de viata complet pe viitor. Cea mai simpla cale de a investi periodic este de a investi in ziua de salariu suma dorita in fondul/fondurile alese.Astfel tot procesul devine automat. Beneficiile sunt multiple. Dupa cateva luni inveti sa te descurci si fara suma investita. Dupa alte cateva luni incepi sa acumulezi sume interesante si sa observi ca banii tai incep sa lucreze pentru tine.Avand in vedere ca vom cumpara lunar, cand vom trage linie si vom aduna vom vedea ca am cumparat la pretul mediu al pietei, ferindu-ne astfel de momentul intrarii in piata, care poate fi unul excelent sau mai putin bun. Dar cel mai important, banii vor lucra pentru noi, sub forma dobanzii compuse. Ceea ce reprezinta a 8-a minune a lumii, asa cum o numea Albert Einstein", explica Adrian Anghel.Citand un studiu al Financial Literacy Survey in Romania, realizat in baza datelor culese de Institutul de Economie Mondiala, reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara sustin ca gradul de alfabetizare financiara este corelat cu modernitatea individului si a comunitatilor locale. Prin urmare, un nivel redus al veniturilor duce la o capabilitate diminuata de administrare a banilor si de planificare financiara, de unde rezulta ca majoritatea populatiei nu este pregatita si nu are rezerve pentru a face fata unei scaderi semnificative a veniturilor si nici pentru alte situatii neasteptate."Mai mult decat atat, potrivit datelor oficiale,, sustin reprezentantii ASF.