Daca Romania ar fi o companie, doar 3 din 10 romani si-ar depune CV-ul

Dintre cei care ar fi dispusi sa se angajeze in "compania" Romania S.A., doar 5% ar fi interesati de pozitia de Presedinte (Presedintele Romaniei), 12% pentru cea de Director General/CEO (Prim-ministru), 3% ar dori functia de Assistant Manager (presedintele Camerei Deputatilor), 5,6% pe cea de Director Financiar (Ministrul Finantelor), 7,2% ar vrea postul de Director Operational/COO (Ministrul Economiei), iar 7,5% functia de Director Juridic (Ministrul Justitiei).De asemenea, 11,3% si-ar depune CV-ul pentru postul de Director de Resurse Umane (Ministrul Muncii), iar 7,8% pentru functia de Director de Logistica (Ministrul Transporturilor), in timp ce pozitia de Corporate Affairs Manager (Ministrul Afacerilor Interne) este interesanta pentru doar 2,2% dintre romani, conform sondajului BestJobs.Un procent de 4,7% ar dori functia de PR Manager (Purtator de cuvant), iar 8,9% ar fi dispusi sa se angajeze in "compania" Romania SA pe o pozitie fara functie de raspundere, in timp ce 17% nu sunt interesati de nicio pozitie din cele enumerate.Cand vine vorba despre prioritati, acestea se leaga, evident, de educatie, sanatate si infrastructura.Astfel, daca ar fi CEO al "companiei" Romania S.A., primele trei lucruri pe care le-ar face romanii din aceasta functie ar fi modernizarea scolilor si a sistemului de invatamant (30,4% dintre respondenti), modernizarea tuturor spitalelor si a sistemului de sanatate (20,4%) si construirea de autostrazi (13,8%).Totodata, daca ar conduce Romania, cetatenii ar adopta prioritar masuri precum reducerea taxelor pe forta de munca (12,4%), reducerea numarului de bugetari la jumatate (12,1%) si modernizarea sistemului informatic al tuturor institutiilor de stat (6%) . Sub 1,5% ar decide majorarea salariilor pentru bugetari sau acordarea de noi facilitati pentru categoriile vulnerabile.Totodata, din pozitia de CEO al Romania SA, primii trei angajati pe care i-ar concedia romanii ar fi: Assistant Managerul (presedintele Camerei Deputatilor), conform raspunsurilor oferite de 30,4% dintre respondenti, Presedintele (Presedintele Romaniei) - 13,7% si Directorul Juridic (Ministrul Justitiei) - tot 13,7%. Urmeaza apoi: Directorul Financiar (Ministrul Finantelor) - 8,6%, Directorul de Logistica (Ministrul Transporturilor) - 7,8%, Directorul Operational (Ministrul Economiei) - 5,9%, Directorul de Resurse Umane (Ministrul Muncii) - 5,9%. Doar 5% dintre respondenti nu ar concedia pe nimeni, iar restul ar concedia pe altii.In prag de Centenar, peste opt din zece romani ar pleca sa munceasca in strainatateDaca ar avea oportunitatea, peste opt din zece romani ar pleca sa munceasca in alta tara. Astfel, conform sondajului BestJobs, 42,1% dintre respondenti au declarat ca ar face acest lucru cu siguranta, 43,7% poate ar face asta si doar 14,2% au raspuns ca in niciun caz nu ar pleca.Calitatea principala a vietii este principalul factor care i-ar determina pe 43% dintre romani sa plece sa munceasca in afara tarii, iar salariul mai bun ar fi cel mai puternic motiv pentru 17% dintre acestia. Alte motive sunt gradul ridicat de civilizatie (14,3%), sistemele de sanatate sau de educatie mai bune (8,9%) sau oportunitatile profesionale mai ridicate (5,8%).Factorul principal care i-ar determina sa ramana in tara este familia, pentru 28% dintre respondenti, ori imbunatatirea unor arii cheie (educatie/sanatate/infrastructura), pentru circa 22% dintre romani.Altii nu ar pleca daca ar creste nivelul de trai (14%) sau daca ar avea oportunitati personale si profesionale mai bune (8%), ori daca ar vedea perspective ale tarii mai bune, in ansamblu (8%) . Doar 2% ar fi retinuti in tara de nationalism.Peste opt din zece romani (circa 83%) sunt nemultumiti de situatia actuala a Romaniei si aproximativ 10% se declara cat de cat multumiti, mai arata datele sondajului desfasurat de BestJobs. Ceilalti 7% nu sunt nici multumiti, nici nemultumiti.Cea mai mare nemultumire pentru patru din zece romani este lipsa unor lideri politici vizionari si preocupati de bunastarea tuturor cetatenilor. De asemenea, coruptia este cea mai mare problema pentru circa o treime dintre romani.In plus, romanii mai sunt nemultumiti de lipsa oportunitatilor pentru venituri satisfacatoare (7%), instabilitatea economiei, infrastructura precara, sistemul de sanatate si cel de invatamant, sistemul slab de protectie sociala, imaginea tarii pe plan european.Daca vorbim despre ce ii multumeste cel mai mult pe romani in tara lor, aproape jumatate (46,2%) au nominalizat frumusetile naturale unice in lume.De asemenea, pentru 12,7% cele mai importante sunt traditiile, apoi libertatea individuala (5,8%) . In procente cuprinse intre 3 si 5%, romanii apreciaza nivelul ridicat de siguranta pentru cetateni, caldura si ospitalitatea oamenilor, oportunitatile la nivel personal sau profesional, veniturile care permit un trai decent.Situatia si perspectivele economiei, ori gradul de fericire individuala au primit procente sub 2%. Totodata, 12,7% nu apreciaza nimic, iar 2,5%, altele.Sondajul BestJobs a fost efectuat in perioada 1 octombrie - 12 noiembrie, pe un esantion reprezentativ la nivel national de 1.362 de respondenti.