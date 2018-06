De 1 iunie, sa-i sarbatorim cum se cuvine: Despre copiii de azi, antreprenorii de maine

Dorintele lui cele mai mari se transforma in realitate: jucarii una mai impresionanta decat cealalta, electronice sau chiar vacante in locurile iubite.Dar investitia unui parinte in fericirea copilului lui nu incepe si nu se opreste aici. Cuvintele pe care le foloseste, situatiile la care este expus copilul, evenimentele din viata de familie sunt pagini care vor scrie povestea lui de succes.Fiecare parinte este eroul principal din povestea copilului lui. Intrebat ce vrea sa se faca cand va fi mare, copilul raspunde deseori "vreau sa fiu ca mami"/ "vreau sa fiu ca tati". De aceea, responsabilitatea noastra ca parinti ar trebui sa inceapa de la "cine sunt eu in viata copilului meu"?Ca mama antreprenor, traiesc deseori sentimentul de responsabilitate de a fi un exemplu in viata fiicelor mele; de la calitatea tesaturilor pe care le alegem, la confortul tinutelor pe care le cream; de la felul in care ne intampinam clientele, la seriozitatea pe care o avem la sedintele foto sau la evenimentele la care participam; sau de la cheltuielile zilnice pana la planificarea financiara a fiecarei luni.Totul tradus pe nivelul lor de intelegere astfel incat informatia sa nu fie coplesitoare.Pentru ca petrecem foarte mult timp impreuna la atelier, fetele sunt asistentele mele cand avem cliente sau cand pregatim comenzile pentru curier.La sedintele foto, fiecare dintre ele are responsabilitatea de a poza, dar si de a "administra" un anumit lucru, cum ar fi gustarile sau machiajul. Sigur ca responsabilitatile sunt tratate mai mult ca joaca.Consider ca. Iar fericirea nu vine din ceea ce ai, ci cum traiesti ceea ce ai. Cum te bucuri de succesul rezultatelor de la scoala, dar si cum accepti si intelegi esecurile, competitiile, prieteniile.Copiii nostri vor defila pe podiunurile lumii de maine daca noi astazi alegem sa credem in alegerile lor.Reusita lor de maine depinde de investitia noastra de azi.Cu cat parintele va sti sa traverseze mai armonios perioadele tulburi din viata de adult, cu atat mai usor ii va fi copilului sa ia propriile decizii cand va veni momentul, fara sa ii fie frica de ce va urma.Relatia dintre copiii si mamele lor, calitatile comune, hobby-urile, dar si personalitatea diferita a fiecaruia au reprezentat pilonii pe care am creat colectia "La vie en rose", marca Family Fashion . Motto-ul colectiei este "diferit, dar la fel". Intocmai cum copilul preia valorile din propria familie si le transforma in personalitatea lui, la fel si colectia "La vie en rose" propune un material sau o culoare comuna tinutei mama-fiica/ mama-fiu si o declina diferit pentru a pune in valoare personalitatea fiecaruia.La lansarea colectiei "La vie en rose" marca Family Fashion au defilat pe podium 10 mame exceptionale alaturi de copiii lor. De la actorie la televiziune, de la show biz la viata politica, PR sau presa scrisa:10 mame exceptionale din domenii diferite, care fiecare reprezinta un etalon pentru societate, nu doar pentru familia ei. 10 mame exceptionale care cresc copiii de astazi, antreprenorii de maine.