De Ziua Nationala a Cafelei, maestrul Florescu ne arata cum se savureaza o cafea adevarata

In cinstea acestei zile, va propun o discutie despre cum ajungem sa savuram in ceasca de fiecare zi o cafea care sa ne incante simturile si care sunt micile detalii care contribuie la calitatea acesteia.. Se spune ca o cafea buna este aceea care ar mai cere sa bei inca o cafea, pentru ca retrogustul ei - senzatia care ramane gura - este foarte placut.Din dorinta de a alege o aroma deosebita, ne putem lasa tentati de cafelele aromate pe care le gasim in comert. Din pacate, acestea nu au nicio legatura cu o cafea de calitate, in compozitia lor fiind adaugate substante nocive, chimice. De obicei, in astfel de amestecuri sta la baza o cafea inferioara, producatorii mizand pe faptul ca, daca adauga diverse esente in ea, pacalesc simturile.Ma aflam recent la cumparaturi, intr-un supermarket, cand am remarcat la raionul de cafea o punga de Costa Rica din plantatia San Rafael Tarrazu, la un pret nevisat de bun, cu aproximativ 30% fata de cel pe care il am eu pentru acelasi brand. Iau punga, apas pe supapa - mirosul era superb. Mirajul s-a incheiat in momentul in care am deschis punga, in care erau boabe de toate marimile. In vreme ce o cafea Costa Rica autentica, de calitate, are un bob de 18, acolo erau boabe de 12 - 14. Prima mea concluzie: nu e Tarrazu, dar macar miroase bine. S-a destramat rapid si aceasta iluzie, pentru ca esenta de cafea pulverizata peste o cafea prost prajita se duce repede iar cafeaua miroase a exact ceea ce e si are un gust amar.. Eu am baut 50 de ani cafea cu zahar, insa este adevarat ca simti mai bine gustul cafelei daca nu este indulcita.. Artizanul poate sa iti faca cafea precum croitorul haine - pe masura. Marii producatori fac stocuri tampon de cate 10 tone, astfel incat atunci cand cafeaua este distribuita in lanturi de magazine este deja veche. Cafelele micilor producatori sunt mult mai competitive: sunt proaspat prajite, in urma unui ciclu de productie mult mai bine monitorizat.a. Cafeaua verde trebuie tinuta in depozite uscate, la o umiditate de 11,5 - 13 maxim. Sacul nu trebuie lasat lipit de peretii exteriori, pentru ca atrage umiditate. Dupa prajirea cafelei, este bine ca aceasta sa fie consumata in cel mai scurt timp: 4 - 5 zile, maxim o saptamana., acesta dauneaza foarte mult calitatii cafelei.. Pastrata in frigider, cafeaua devine foarte rece. Cand este adaugata in apa fierbinte se creeaza condens si astfel se pierd toate calitatile cafelei. Recomand pastrarea cafelei la intuneric, in dulap, nu in punga pentru ca absoarbe grasime, in afara situatiilor in care este vorba despre o punga cu supapa.Mihai Florescu este pionierul pietei de cafea artizanala din Romania, piata unde a adus, in anul 1991, prima prajitorie cu tehnologie italiana. Creator al Leonard Caffe, brand pe care il dezvolta cu pasiune de peste 27 de ani, sustine micii intreprinzatori pasionati de cafea de calitate pentru a-si deschide propriile cafenele si magazine de specialitate, prin francize pe care le ofera in mod gratuit acestora. Furnizor al Casei Regale, Leonard Caffe este brand autorizat si agreat de grupul Ferrer Rocher inca din 2001.Mihail Florescu le propune cititorilor Business24.ro o conversatie despre cafea, cu povesti savuroase ce se impletesc cu drumul parcurs de bobul de cafea din cele mai exotice tari de pe Glob pana cand ajunge in ceasca aburinda care ne incanta diminetile, precum si lucruri mai putin stiute despre aceasta.