Dupa 16 ani petrecuti in banca, invata marile companii ce inseamna schimbarea: Starea de bine este cel mai relevant rezultat #Interviu

Spuneti-ne cateva cuvinte despre Yourway Life & Career Counseling. Cum s-a nascut acest proiect?

Ce solutii ofera un astfel de coaching pentru problemele de pe piata fortei de munca calificata?

Care este diferenta dintre Coaching traditional si transformational coaching?

In ce consta, cui i se adreseaza, cum se masoara rezultatele unui proces de tansformational coaching?

Ce greseli fac liderii romani cel mai frecvent?

Cum recunosti un lider toxic?

Cum se propaga toxicitatea in companie?

Ce genereaza aceste comportamente?

Cat timp dureaza sa insanatosesti o organizatie afectata de aceste comportamente?

Cate companii recunosc ca au o problema si apeleaza la specialisti precum dumneavoastra?

Ce sfaturi aveti pentru cei care inca nu au avut curajul sa rezolve aceasta problema?

Ce fel de masuri? Lucrurile sunt extrem de delicate si e nevoie de specialisti care sa schimbe lucrurile intr-o organizatie. Un astfel de specialist este si Mihaela Feodorf, care, dupa ce si-a schimbat propria cale profesionala, a ales sa ajute si alti oameni, de la mic la mare, sa-si gaseasca implinirea in viata."Starea de bine a persoanei este cel mai relevant rezultat. Aceasta formula de implinire conduce fara gres la performanta in orice domeniu activeaza persoana. De regula, in companii, eficienta procesului este evidenta in cresterea cifrei de afaceri, a profitabilitatii dar si in calitatea relatiilor dintre membrii echipei", explica Mihaela Feodorf, fondatorul Yourway Life & Career Counseling , intr-un interviu acordat Business24.Au trecut 10 ani de atunci dar nu pot sa uit ca nasterea acestui proiect a fost in stransa legatura cu propriul proces de dezvoltare. Dupa 20 de ani de activitate ca salariat, din care 16 petrecuti intr-o banca, imi cautam, la randu-mi, contextul profesional cu care sa fiu in armonie.Raspunsurile la indemana erau destul de vagi, asa ca mi-am amintit de eficienta procesului de dezvoltare prin executive coaching si m-am luat la intrebari insotita de un coach.In 6 luni am obtinut atata claritate si energie de a demara proiectul personal, de parca eram din nou la inceput de drum.Un altfel de drum, al meu, dupa propriile reguli antrenate ca intraprenor intr-o corporatie, acum aveam sa aflu tainele antreprenoriatului.Cel mai relevant raspuns tinea "de ce stiu" si "ce imi place sa fac". Sa lucrez "cu si pentru oameni", apoi am completat acest "statement" cu "ce fel de oameni". De la cei mai mari pana la cei mai mici.Asa s-au conturat liniile de business ale Yourway Life and Career Counseling.Performanceway este formula in care ne adresam profesionistilor cu experienta, individual sau prin proiecte organizationale, invitandu-i sa-si fructifice potentialul repozitionandu-se in rolurile asumate sau noi structuri. Cea pentru minori, Yourway, cu scopul de a identifica si dezvolta potentialul copiilor pe cele trei etape de dezvoltare educationala, prescolari 2,5-7 ani, elevi 7-14 ani si adolescenti liceeni si studenti +14 ani.Un astfel de program aduce pe langa eficienta, o asumare a rolului profesional si responsabilizare. Readuce in viata angajatului entuziasmul, un angajament care nu-l sufoca, ci ii da energie. Interdepenta la nivelul echipei se regaseste in rezultate peste asteptari, relatii interumane de calitate si o eficienta a timpului petrecut muncind.Coachingul traditional (tranzactional) sau, mai pe romaneste spus, primul nivel de dezvoltare al coachingului, te ajuta sa iti stabilesti cu claritate obiectivele pentru care lucrezi, sa iti construiesti un plan de actiuni adecvat dorintelor si resurselor tale, dar mai ales sa obtii rezultate masurabile. Asadar, coachingul tranzactional se concentreaza pe actiune.Insa, pentru a gestiona eficient toate acestea este nevoie ca tu, cel care conduci o echipa sau ai o afacere, sa atingi si sa ramai in armonie cu viata ta profesionala si personala. Asa ajungem la urmatorul nivel al procesului de coaching - coachingul transformational. Fata de coachingul tranzactional, cel transformational aduce laolalta toate rolurile pe care le ai, constient sau inconstient, in viata ta.Acest tip de coaching activeaza resursele individului in ansamblul sau, fapt ce antreneaza diferite forme de inteligenta (rationala, emotionala sau spirituala) ale persoanei implicate in proces.Acest proces acceseaza intreg potentialul persoanei, redand bucuria acesteia de a se implica in diverse actiuni prin roluri diferite, dar care se completeaza.Cele mai multe persoane care se inscriu in astfel de programe de dezvoltare fac parte din categoria celor care au responsabilitati multiple si majore.Sunt coplesiti de insemnatatea actiunilor lor, constienti ca demersurile lor au impact in viata multor persoane, au roluri de conducere in companii, ale lor sau ale grupurilor de firme la locale sau multinationale.Starea de bine a persoanei este cel mai relevant rezultat. Aceasta formula de implinire conduce fara gres la performanta in orice domeniu activeaza persoana. De regula, in companii, eficienta procesului este evidenta in cresterea cifrei de afaceri, a profitabilitatii dar si in calitatea relatiilor dintre membrii echipei.Suntem oameni, asadar imperfecti. Una dintre greseli este aceea ca nu ne mai permitem sa gresim. Ca nu ne iertam greselile. Apoi, nici nu ne recunoastem greselile pentru ca ne vulnerabilizeaza.Acesta este doar unul dintre exemple. O alta situatie inconfortabila este cea de datorie dusa in extrem, crezand ca astfel suntem de mai de folos. Cred in devotament si efort sustinut, este evident ca munca cu pasiune ne conduce la rezultate remarcabile.Pentru cei interesati de dovezi stiintifice recomand cu caldura cartea Angelei Duckworth, GRIT, generoasa in studii de caz.Insa formula exterminarii prin munca ne aminteste de sclavie. Ajugem sa devenim cei mai aspri evaluatori ai nostri, niciodata multumiti si mereu obositi, fizic, dar mai ales psihic.Am intalnit deseori persoane care la inceperea procesului se plangeau ca nu se pot odihni, ca mintea lor ramanea ancorata in rezolvarea obiectivelor setate si se simteau captivi intr-un carusel fara sfarsit.Un lider toxic este cel pomenit des, dar nu de bine. Ma rog, din cand in cand, i se cauta scuze si sunt amintite si rezultatele obtinute.Dar cum sunt obtinute, este o poveste mult mai suculenta care ii aduce nu cele mai frumoase recomandari.Asadar, un lider toxic este vizibil. Uneori starneste mila, altii se straduiesc sa-l inteleaga si au compasiune pentru el, dar clar nu vrei sa fii ca el.Sunt multe comportamente care subliniaza toxicitatea relatiei cu un asemenea lider, de la o competitivitate nesanatoasa, pana la comportamente paranoide declinate in control excesiv, lipsa delegarii si scepticism sau interiorizarea trairilor.Uneori ajungi sa lucrezi cu un "robot" si te regasesti intr-o echipa dezumanizata.Cu cat rolul persoanei nocive este mai semnificativ in organizatie, indiferent de dimensiunea sau amploarea ei, cu atat toxicitatea comportamentala este mai contagioasa.Acceptarea unor relatii disfunctionale permite transmiterea acestor comportamente deviante. Iar viteza de contaminare este infinit alimentata de aceasta complicitate in care cadem.Lasa, e seful sau colegul meu, nu e parte din familia mea, iti spui incurajandu-te pentru o noua zi. Dar, ceea ce uitam este ca aceaste persoane ajung sa faca parte din viata noastra coplesindu-ne.Am spus deseori clientilor cu care lucrez, sefi de echipe sau organizatii, ca nu ne trebuie astfel de oameni in preajma.Mai degraba sacrific ceva timp pentru a compensa competentele pierdute, decat sa risc deteriorarea echipei. Persoana daca nu se potriveste din punct de vedere comportamental este un "bun" de care te poti lipsi.Oboseala, stresul, nealocarea timpului atat de necesar armonizarii relatiilor interumane. Am fost educati organizational sa ne concentram la maxim pe obtinerea rezultatelor, pe exploatarea competentelor si tehnologizare pana cand ne-am indepartat, periculos de mult de relatiile cu cei cu care ne inconjuram si chiar de noi insine.Dureaza! Nu este un proces care sa aduca rezultate superficiale, adica doar de infrumusetare estetica. Este un demers care actioneaza in profunzime producand rezultate pe termen lung pana la integrarea comportamentelor sanatoase, permanentizandu-le.De cele mai multe ori alocam minim 3 luni pentru diagnoza si constientizare, apoi implementarea si operationalizarea poate dura 6-9 pana la 12 luni. Ceea ce este cel mai frumos insa este ca pe parcursul exercitiului organizatia isi creste apetitul pentru proces si i se recunosc schimbarile primind inerent feedback din piata, de la clienti, parteneri sau alti jucatori din industrie.Sunt destule organizatii, prin liderii lor, care cer suport chiar daca nu intotdeauna pot defini de ce natura sunt problemele cu care se intalnesc. Companiile care au ajuns la un anumit nivel de maturitate si simt ca ar putea sa faca lucrurile si altfel, cer sprijin.Proiectele sunt costisitoare ca timp alocat dar, pe masura ce avansam in proces, efortul este recompensat de obtinerea rezultatelor. Aici nu este vorba de numarul companiilor, ci mai degraba de al persoanelor care le conduc si deschiderea acestora catre repozitionare la nivel de individ. Apoi aceasta formula armonioasa se declina in piata si industria in care profeseaza.Ma feresc de sfaturi, dar sunt vorbe devenite celebre ale oamenilor care au dovedit excelenta in domeniul lor. Einstein definea nebunia astfel "Sa faci acelasi lucru iar si iar si sa astepti rezultate diferite." As ramane in aceasta paradigma a deschiderii catre schimbare, cautand experiente care sa te imbogateasca.