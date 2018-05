Discrepante uriase in Romania, fata de UE: Fetele pleaca de acasa la 25 de ani, iar baietii mai stau cu parintii pana dupa 30!

Cel mai devreme "isi iau zborul din cuib" tinerii din trei state nordice - Suedia (21 de ani), Danemarca (21,1 ani) si Finlanda (21,9 ani) -, dar si cei Luxemburg (21,4 ani).Ei sunt urmati de tinerii din Estonia (23,1 ani), Belgia (23,4 ani), Olanda (23,6 ani), Germania (23,7 ani), Franta (24 de ani) si Marea Britanie (24,4 ani).La polul opus, tinerii din Malta si Croatia raman cel mai mult in casa parintilor. Ei pleaca de acasa la 32,2 ani si, respectiv, 31,9 ani. Si tinerii din Slovacia (30,8 ani), Italia (30,1 ani), Grecia (29,4 ani), Spania (29,3 ani), Portugalia (29,2 ani), Bulgaria (28,9 ani), Slovenia (28,3 ani) siDe asemenea, in fiecare stat membru, fetele tind sa plece mai devreme din casa parinteasca decat baietii., Bulgaria (26,5 ani pentru femei, comparativ cu 31,1 ani pentru barbati), Croatia (30,4 ani pentru femei, comparativ cu 33,4 ani pentru barbati), Slovacia (29,4 ani pentru femei, comparativ cu 32,2 ani pentru barbati), Ungaria (26 de ani pentru femei, comparativ cu 28,8 ani pentru barbati) si Cehia (25,1 ani pentru femei, comparativ cu 27,7 ani pentru barbati).In 2016, mai mult de un tanar din patru (28,5%) cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 inca locuia cu parintii. La nivelul UE, acest procent varia de la mai putin de 10% in statele nordice - Danemarca (3,8%), Finlanda (4,3%) si Suedia (6%) - la aproape jumatate in Croatia (58,7%), Slovacia (55,5%), Grecia (55%), Malta (51,5%) si Italia (48,9%).Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia celebrarii Zilei internationale a familiilor (15 mai) .