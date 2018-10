Familia traditionala vs. familia moderna. Cum vad romanii viata lor si unde se incadreaza

In acelasi timp, mai mult de jumatate (56%) dintre romani declara ca fac parte dintr-o familie traditionala, iar pentru 63% dintre acestia familia moderna ramane aspirationala, procentul fiind constant fata de 2017.Cercetarea iSense Solutions arata faptul ca romanii vad familia moderna ca pe una in care copiii au acces sporit la tehnologie (83% versus 35% in familiile traditionale), opiniile lor sunt considerate importante (86% versus 46% in familiile traditionale), iar cheltuielile pentru educatie sunt mai mari (52%) fata de o familie traditionala (45%).De asemenea, parintii dintr-o familie moderna investesc in educatia lor privind rolul de parinte (86% versus 45%), isi supravegheaza mai atent copiii (78% versus 38%) si, mai tarziu, isi incurajeaza copiii sa isi aleaga singuri cariera (90% versus 48%).In plus, cei chestionati au mentionat ca intr-o familie moderna membrii isi exprima parerile, chiar daca nu sunt de acord unii cu altii (87% versus 48%), au loc discutii cu copiii pe teme sensibile, cum ar fi nasterea, moartea, separarea (85% versus 53%), iar membrii familiei apeleaza la psiholog sau psihoterapeut fara teama de a fi stigmatizati (80% versus 23%).Totodata, rolurile intr-o familie moderna sunt impartite in mod egal si nu tin cont de gen (80% versus 57% in familiile traditionale)."Intr-o familie moderna este mai comun ca membrii sa locuiasca intr-o casa inchiriata (17% versus 8%) si sa nu fie casatoriti (48% dintre cei din familiile moderne nu sunt casatoriti, comparativ cu 33% in familiile traditionale) . Prietenii au un rol insemnat in familiile moderne, 63% din membrii unei familii moderne considerand ca prietenii sunt parte din familie, versus 46% in familiile traditionale. Pe de alta parte, in familiile traditionale, bunicii joaca un rol mai important: copiii sunt crescuti pe baza sfaturilor bunicilor (84% in familiile traditionale versus 40% in familiile moderne), exista o relatie mai apropiata cu familia extinsa (88% traditional versus 51% modern), iar situatiile in care copiii sunt crescuti de bunici sunt mai frecvente (73% in familiile care se percep ca fiind traditionale versus 49% in familiile moderne) ", se noteaza in concluziile studiului.Potrivit sursei citate, exista perceptia ca media veniturilor intr-o familie moderna este mai ridicata decat intr-o familie moderna, in sensul ca 77% dintre familiile moderne sunt asociate cu o medie mai mare a veniturilor pe gospodarie fata de 52% dintre familiile traditionale. Cu toate acestea, ideea nu se verifica in realitate, media veniturilor familiilor din mediul urban fiind similara, respectiv 4.939 lei in cazul familiei moderne si 4.918 lei in cazul celei traditionale.In ceea ce priveste investitiile pe care le fac familiile traditionale in comparatie cu cele moderne, studiul iSense arata ca marea majoritate a resurselor financiare merge catre articole de imbracaminte (74% in familiile moderne, respectiv 66% in cele traditionale), produse IT si electronice (66% vs 60%), in calatorii (65% vs 57%), educatia copiilor (38% vs 31%), arta si cultura (45% vs 39%) si sport (28% vs 17%).Nu in ultimul rand, prezenta cuplurilor de acelasi sex este un subiect ce polarizeaza atunci cand apare in comunicarea de brand. Astfel, peste jumatate (52%) dintre cei ce apartin unei familii traditionale nu ar cumpara brandul respectiv, fata de 28% in cazul familiilor moderne. In acelasi timp, 16% dintre cei ce apartin familiilor moderne au declarat ca ar fi mai inclinati sa cumpere brandul respectiv, in comparatie cu 6% dintre cei din familiile traditionale, iar 56% dintre cei din familiile moderne, respectiv 42% dintre cei din familiile traditionale sunt indiferenti in fata acestui subiect.Studiul iSense Solutions a fost realizat online pe un esantion de 501 de respondenti din mediul urban. Datele sunt reprezentative pentru persoanele cu varsta de peste 16 ani din mediul urban din Romania, gradul de eroare fiind de +/-4.38%, la un nivel de incredere de 95%.