Fitness pentru minte cu Simona Nicolaescu: Spune-mi ce gandesti in fiecare clipa ca sa-ti spun ce vei realiza in anul 2018 #Interviu

Care ar trebui sa fie prioritatile noastre, in 2018?

Cum sa facem astfel incat reusim sa avem o stare de bine de la inceputul zilei pana la sfarsitul ei?

Si totusi, cum ne putem relaxa, daca ziua noastra de lucru are minim 8-9 ore?

Putini dintre noi isi fac timp si pentru sport. Ce ne sfatuiti sa facem pentru a ne gasi motivarea?

Somnul de calitate este o problema majora pentru multi dintre noi. Cum facem sa beneficiem de el, fara a apela la pastile?

Pastreaza un program strict al somnului

Revizuieste medicamentele

Fa miscare, dar nu cu mai putin de 4 ore inainte de culcare

Noteaza problemele

Elimina sursele de lumina

Stai linistit daca te trezesti

Apeleaza la un specialist

Ce experienta ati recomanda, astfel incat sa produca o schimbare reala in viata celor care ne citesc, in 2018?

Silent retreat

Terapia craniosacrala

LifeFit

Care sunt obiectivele dumneavoastra pentru 2018?

"Degeaba ne propunem sa castigam (...) mai multi bani daca noi plantam in mintea noastra ganduri de genul: nu am cum, economia merge prost etc", explica Simona Nicolaescu.Secretul sta intr-o organizare clara: sa aflam care ne sunt prioritatile, sa ne setam mintea pentru succes si sa permitem aparitia in viata noastra a obiceiurilor sanatoase pentru trup, minte si suflet. Simona Nicolaescu este antreprenor si mama in acelasi timp si a invatat pe propria piele ce inseamna burn-out-ul atunci cand iti propui sa le faci pe toate dupa niste standarde foarte inalte, implicandu-te intr-o sumedenie de proiecte.Si primul sfat pe care il da in general oamenilor este sa identifice acele proiecte care au realmente sens pentru viata lor, sa gaseasca un echilibru in viata lor investind timpul doar in ceea ce le aduce lor valoare, sa nu se lase prinsi in valtoarea zilnica plina de panica si reactivitate."Daca reusesc acest lucru, atunci lucrurile vor veni ca niste minunate cadouri in viata lor, fara sa primeasca sfaturi de la altii, pur si simplu ascultandu-si proproiul ghid interior care nu se aude in zumzetul generat de stres", spuneO prioritate pe care eu am descoperit-o de putin timp este aceea de a-mi antrena mintea, inainte de toate. Cu clientii mei tot la fel lucrez, pentru ca atunci cand ne propunem sa facem orice in viata, sa adaugam efort in propriile visuri, inainte de toate antrenam mintea sa isi mobilizeze energia doar in gandurile care merita si care contribuie la a ne atinge scopurile.Gandurile noastre sunt semintele intamplarilor de maine siDegeaba ne propunem sa castigam de exemplu mai multi bani daca noi plantam in mintea noastra ganduri de genul: nu am cum, economia merge prost, fiind fix acele seminte care de fapt contribuie sa obtinem contrariul.Dupa ce am antrenat mintea ca pe un muschi si suntem in control cu ea, putem oricand sa inlocuim gandurile negative cu unele constructive, nu mai lasam gandurile sa detina controlul asupra noastra ci noi detinem controlul asupra lor, atunci putem incepe sa punem pe hartie obiective si actiuni concrete cu deadline-uri care vor prinde contur pe masura ce mintea noastra va fi acolo, fiecare respiratie va vibra pentru a ne atinge propriile visuri.Dupa ce antrenam mintea, putem sa tine cont de toate solutiile de a fi in echilibru fizic, mental si emotional.Corpul nostru are o putere fantastica sa ne vorbeasca despre nivelul starii noastre de bine.Acum o luna am avut o durere de umar foarte puternica. Initial am crezut ca este de la faptul ca l-am fortat la sala, dar facand exercitiile zilnice dimineata, in care imi scanez propriul corp, am realizat abia dupa vreo doua saptamani ca acea durere venise ca sa imi arate ca am fortat nota, ca am muncit mai mult decat era cazul.De aceea, eu imi incep ziua scanand corpul (adica imi percep corpul, incepand cu picioarele si terminand cu capul), verificand unde sunt tensiunile si intreband de ce au aparut.Apoi, ma setez mental pentru planurile din ziua respectiva, ma intreb care sunt ingredientele de care am nevoie. De exemplu, este posibil sa am nevoie de entuziasm, de incredere si ma vizualizez cum le manifest de-a lungul zilei.Pe parcursul zilei imi mai iau pauze de cinci minute in care iar imi scanez corpul si starea emotionala si unde este cazul ma resetez astfel incat sa am o atitduine constructiva.Intre serviciu si casa imi ofer un moment tampon, care sa ma deconecteze de la problemele de la birou pentru a obtine o stare buna cand ajung acasa.Cand sar peste aceasta etapa, se simte diferenta in starea mea de prezenta in mijlocul familiei.Cu minim o ora inainte de culcare, imi ofer timp doar mie, citind, fiind recunoscatoare pentru lucrurile bune care s-au intamplat in ziua aceea sau facand altceva care imi place mie.Pot insira o lista lunga cu metode prin care sa ne relaxam, la care mai pot adauga si cititorii o alta lista si mai lunga dar ideea este daca mintea ne permite sa spargem tipare vechi, obiceiuri nesanatoase si sa permitem aparitia in viata noastra a obiceiurilor sanatoase pentru trup, minte si suflet.Aud des in jurul meu oameni care spun ca nu au timp sa faca X lucruri. Bariera mentala ca nu poti schimba viata asa cum vrei tu, incepe fix de aici, din momentul in care iti spui ca nu ai timp.In workshop-urile pe care le tin legat de managementul stresului un lucru pe care insist este ca oamenii sa fie constienti ca au petrecut opt ore din viata lor in acest workshop si se pot duce pe apa sambetei daca nu introduc macar una din tehnicile invatate in propria viata, zi de zi, pana devine un reflex precum legatul la sireturi.Cea mai simpla metoda pentru a ne relaxa de-a lungul zilei, de a ne oferi o resetare a mintii, este sa facem o pauza la minim doua ore, de cel putin cinci minute, in care sa fim noi cu corpul nostru, cu propria respiratie.Ideea aceasta cu timpul este din start o excelenta pista. Timp exista pentru tot ceea ce ne dorim, ceea ce ne motiveaza realmente.Problema majora a devenit faptul ca am intrat intr-un fel de malaxor in care nu mai avem control asupra propriei vieti: retelele de socializare ne dau dependenta sa stam cu ochii in patru sa vedem ce stiri au mai aparut, urgentele ne bantuie la tot pasul, ajungem sa alocam din ce in ce mai putin timp visarii, conectarii la propriile nevoi, la propriul corp, la propriile dorinte.Omul a fost creat sa faca miscare, insa toata tehnologia din jurul nostru a facut in asa fel incat sa devenim extrem de sedentari.Eu mult timp m-am fortat sa merg la sala, sa trag de fiare, pentru ca altfel ma gaseam doar in masina sau pe scaun la birou.Mi-a luat vreo doi ani de antrenament fara niciun fel de motivare pana sa ajunga corpul meu sa imi ceara din nou sa fac miscare, si am transformat miscarea in placere, am redescoperit-o prin activitati care imi plac: a schia, a dansa, a urca pe munte, a pedala. Si am descoperit cum este sa fac aceste lucruri impreuna cu prietenii, cu familia, cu fiul meu.Cu siguranta nu exista o reteta, dar ce stiu sigur este ca este nevoie sa ne fortam la inceput, pentru ca pofta vine pe parcurs. Si am mai invatat de curand un aspect foarte important, sa ii zambim corpului ori de cate ori facem miscare si simtim ca ne doare, pentru ca altfel corpul intra in panica, in stres si atunci ne dorim sa fugim din acea activitate.Stres National, studiul pe care Dynamic HR l-a facut in randul angajatilor din Romania in 2017, arata ca 68% dorm mai putin de 7-8 ore/noapte, iar 98% dintre romani se simt obositi si epuizati.Datele sunt ingrijoratoare pentru ca performanta noastra scade drastic dupa o noapte in care nu ne incarcam suficient bateriile, iar pe termen mai lung are efecte majore in plan psihic si fizic.Pe un astfel de fond nu ne mira de ce colegii nostri sunt irascibili, de ce nu avem rabdare unii cu ceilalti, si mai trist este ca suntem epuizati cand ajungem acasa, storsi dupa o zi de munca si noapte prost dormita, iar copiii nostri vad modelele obosite, lipsite de rabdare, fara chef de viata, interactiunea noastra cu ei este de o calitate care lasa mult de droit.Somnul din punctul meu de vedere trebuie sa devina o strategie nationala, ca oamenii sa invete sa se relaxeze si sa doarma cat mai bine.Nu exista solutii magice pentru un somn linistit care sa fie general valabile pentru toata lumea, insa exista o sumedenie de metode pe care le putem incerca pentru a ne ajuta organismul sa alunece in starea de somn profund si odihnitor.In primul rand, este nevoie sa ne propunem ca obiectiv in viata noastra sa dormim mai bine, apoi sa testam mai multe metode si sa descoperim pe parcurs care este formula perfecta pentru a ne putea odihni asa cum trebuie.Iata mai jos cateva propuneri, pe langa aceste solutii existand si altele pe care le poti gasi pe internet:Mergi la somn la aceeasi ora in fiecare seara (chiar si in weekend-uri). Un program regulat de somn iti pastreaza o stabilitate a ceasului biologic, astfel te poti odihni mai bine.Expunerea la un model regulat de lumina si intuneric ajuta, asa ca imediat dupa ce te trezesti, trage draperiile sa intre lumina in camera sau iesi afara.Anumite medicamente pot cauza insomnii. Noteaza fiecare medicament sau supliment pe care il iei, citeste cu atentie prospectul sau roaga-ti doctorul sa evalueze modul in care acestea ti-ar putea afecta somnul.Exercitiile fizice imbunatatesc lungimea si calitatea somnului. 30 de minute de activitate aerobica intensiva tin temperatura corpului ridicata pentru aproximativ 4 ore, aceasta inhiband somnul.Cand corpul incepe sa se raceasca, acesta trimite semnale creierului pentru a elibera melatonina care induce somnul, abia atunci vei putea incepe sa te simti somnoros.Pentru a te linisti inainte de somn, seara, dar cu cel putin doua ore inainte de somn, noteaza-ti preocuparile principale, apoi noteaza pasii pe care ii poti urma in zilele urmatoare pentru a le rezolva. Odata ce grijile tale sunt acoperite de un plan de actiune, te vei odihni mai usor.Lumina reprezinta un semnal puternic pentru creierul tau de a sta treaz. Chiar si slaba stralucire a laptopului tau, smartphone-ului sau a altor electronice de pe noptiera pot trece de pleoapele tale inchise si retina si pot ajunge in hipotalamus (partea creierului nostru care controleaza somnul).Acest lucru intarzie creierul sa elibereze somnul. Asadar, cu cat este mai intunecata camera in care dormi, cu atat vei dormi mai adanc.Daca te trezesti pe timpul noptii, stai acolo, in intuneric si fa cateva exercitii de respiratie profunda sau vizualizare.Personal lucrez unu la unu cu oamenii, folosind terapia cranio-sacrala si hipnoza pentru a-i ajuta sa isi redescopere somnul revigorant.In plus, aici puteti gasi si o inregistrare care poate ajuta in acest sens.In 2018 pregatesc un retreat pentru familii la finele lunii iunie, prin care imi propun sa inspiram familiile in a duce un stil de viata in echilibru cu propriul corp, minte si suflet.Acest proiect va fi realizat alaturi de alti oameni minunati care isi dedica viata in a-i sprijini pe ceilalti in demersul de a-si contura propria viata cu sens.Mie personal mi-au dat o schimbare de perspectiva a vietii doua momente foarte importante din viata si care cred ca pote ajuta si alti manageri sau antreprenori:Este o retragere in care nu comunici cu nimeni, timp de zece zile. Nu ai voie sa citesti, sa scrii, sa comunici; in general, orice activitate care ar putea sa iti tina mintea ocupata.Aici am constientizat ca tot ceea ce traisem pana in acel moment in viata mea se ghida dupa o cursa nebuna interioara, care imi spunea: Implica-te in cat mai multe proiecte, fa-le perfect si repede!Am realizat ce alegeri am facut de-a lungul vietii si cum m-am pus singura in fata junglei cotidiene dezarmata, cu resurse din ce in ce mai putine, pentru ca energia mea era limitata.Asa am decis sa accept in viata mea proiecte profesionale foarte importante, care au legatura cu misiunea mea si sa limitez timpul pe care il muncesc, pentru a avea timp pentru viata de familie si pentru grija mea fizica si emotionala.Am descoperit acest tip de terapie acum mai multi ani, dupa o perioada de burn-out si a fost cam singurul lucru care m-a ajutat sa imi recapat somnul, sa obtin o stare plutire, de bucurie, de liniste, de impacare cu sine.Terapia craniosacrala stimuleaza intregul sistem nervos central si il aduce intr-o stare de echilibru. M-am indragostit atat de tare de acest tip de terapie incat mi-am dorit foarte tare sa o aprofundez, sa ma formez si eu si sa o folosesc ca instrument in reducerea stresului in Romania.Am dezvoltat acest program tocmai pentru a produce schimbari in vietile oamenilor si am inclus mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente si formari prin care am trecut: psihoterapie ericksoniana, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind power etc.LifeFit implica: stabilirea unui obiectiv pe care managerul isi doreste sa il atinga; 7 sesiuni individuale in care lucram la nivel de corp, minte si emotii; durata sesiunilor este de 1-2 ore; intre sesiuni, managerul primeste un ghidaj audio personalizat, care il ajuta sa vizualizeze si sa atinga obiectivul; trasarea unui plan clar pentru a-si atinge obiectivul; descoperirea de solutii pentru obiectivul de viata; alinierea mintii, corpului si emotiilor in vedere atingerii obiectivelor de viata.LifeFit urmareste deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-ti atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta.Voi continua o buna parte din obiectivele de anul trecut: sa ghidez 40 de oameni saptamanal pentru a-si transforma viata prin programul LifeFit si prin terapie cranio-sacrala; sa fiu alaturi de companiile care investesc in starea de bine a angajatilor, dezvoltand noi instrumente care ii ajuta pe oameni sa isi mentina echilbrul dintre viata personala si cea profesionala; sa organizez Gala Work-life Balance in 22 Februarie.Tot pentru 2018, dezvolt un nou concept pe piata din Romania, care se numeste Wellbeing Boutique, in parteneriat cu oameni extraordinari, care are ca scop principal maximizarea sanatatii tuturor romanilor si promovarea unui stil de viata eficient orientat pe profilaxie.Ne propunem chiar regandirea modului in care sunt tratati pacientii in tara noastra, prin care acestia sa fie abordati intr-un mod holistic, cu accent pe emotiile lor, care declanseaza afectiuni fizice.Prin intreaga mea activitate profesionala, transformand vietile altora, imi reamintesc de fiecare data mie sa gasesc solutii si sa fiu consecventa in a-mi pastra echilibrul in aceasta lumea agitata, plina de negativitate si dependente.Anul il voi incepe facand miscare la schi, apoi intr-un retreat de yoga, la mijlocul anului mi-am propus sa urc iar pina la peste 5000 de metri altitudine.Vor fi doua prilejuri foarte bune de a ma inspira din frumusetea si linistea pe care mi-o aduce muntele, din linistea interioara pe care mi-o aduce meditatia pentru a dezvolta proiectele profesionale pe care le am pentru 2018.