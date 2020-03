In plina epidemie, un roman a castigat peste 1,7 milioane de euro la Loto. Joaca de peste 30 de ani

"Jucatorul norocos este din Pitesti, are in jur de 50 de ani si joaca de peste 30 de ani la loto. Numerele care i-au purtat noroc nu au nicio semnificatie, acestea fiind alese la intamplare. Joaca, de fiecare data, numai la tragerile loto de duminica si, de-a lungul anilor, a castigat doar premii mici, de categoria a IV-a", se mentioneaza in comunicat.