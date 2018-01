Libertatea arata altfel, in 2018. O tanara din Targu Mures a renuntat la multinationala si locuieste intr-o casuta pe roti, fara credite imobiliare sau datorii. "Am cheltuieli aproape inexistente cu intretinerea" #Interviu

Cu ce te ocupi?

Ce pasiuni ai?

Cum ai aflat de casutele pe roti?

Cand si cum ai decis sa renunti la stilul de viata "clasic" si sa te muti intr-o casuta pe roti?

Cat de dificila a fost trecerea?

Unii ar putea spune ca atunci cand ai copii, nu e atat de usor sa iei o astfel de decizie? Ce parere ai?

Cum au primit apropiatii tai decizia ta?

Cat te-a costat aceasta schimbare?

De cat timp locuiesti, la propriu, in noua casuta?

Cum a fost viata ta in tot acest timp?

Cum e viata ta acum?

Cum e viata fara credit ipotecar?

Ai si reusit sa calatoresti cu casuta dupa tine, asa cum ti-ai propus?

Cum e iarna in Tiny House?

Ce planuri mai ai?

Ce sfaturi ai pentru cei care-si doresc o schimbare in viata lor, in 2018?

Casuta ei a costat 15.000 de euro, traieste in ea din septembrie 2017 si tot de atunci viata ei arata cu totul altfel." (Iarna - n.red.) e minunata. Asta am simtit cand am coborat din loft acum cateva saptamani si am vazut totul alb pe geamuri. Ninsese toata noaptea. A fost un 'Evrika moment'. Cred ca am uitat si sa respir", povesteste tanara,Si nu este singura care paseste in 2018 cu o viata altfel. Botond Szakacs, constructorul care a dat tonul acestui nou stil de viata in Romania, povestea, intr-un alt interviu acordat Business24 , ca a construit deja 11 astfel de casute pana la sfarsitul lui 2017. Si nu se opreste aici.In randurile care urmeaza, Business24 a invitati-o pe Gabriela sa ne povesteasca mai multe despre noul sau stil de viata, despre libertatile si provocarile pe care le aduce viata in Tiny House.Povestesc lumii despre casute pe roti. Scriu despre asta, consiliez persoane care vor sa incerce asta. Lucrez in aceasta nisa si scriu pe The Tiny One , blogul meu.Sa insufletesc oamenii sa fie ei, sa fie bine, sa ii fac sa zambeasca. Fotografia, muntele, apa, natura toata o iubesc.Imi place sa lucrez cu copiii, daca se pune la pasiuni.Imi plac animalele. Am avut si voi avea mereu un caine, pasind alaturi de mine in viata.Imi place sa scriu despre viata. Imi place skiul, iarna.Sa vad lumea asa cum este ea. Goala de impachetari turistice si ghiduri. Sa o vezi cu ochii tai, cu narile tale, cu picoarele tale.Cautand o solutie pentru hoinari ca mine care vor case eco si sustenabile si fug de ideea copy-paste a unor modele sociale care nu au dovedit vreun success notabil. Cred ca cel mai mare succes este sa traiesti viata in felul tau.In decembrie 2016.Eu nu mai lucrez "la patron" cum se zice, de ani buni. Mereu am fost un spirit liber si nu am stat prea mult intr-un job care incepea sa ma constranga, intr-un fel sau altul.Ultimul meu job corporatist a fost de director de relatii cu clientii pe Europa Centrala la Alcatel Lucent.In 2013 mi-am dat demisia si de atunci mi-am cultivat libertatea, am lasat-o sa urle, sa alerge, sa isi incalceasca parul. Am devenit monitor de ski, fotograf, scriu bloguri, povesti pentru copii. Nu devii milionar din asta, dar devii cu siguranta mai fericit.Trecerea catre locuitul intr-un spatiu mic a fost foarte usoara. Pentru ca eu nu am trait prea mult in spatii generoase. In calatoriile mele prin lume, cu rucsacul in spate am dormit in cort si pe plaja sau in hosteluri. Pentru mine, nu cat e de mare spatiul, il face sa fie acasa, ci cat de acasa ma simt in el.Exista deja destule familii cu 1-2 copii care locuiesc in casute pe roti. In Europa inca nu, dar in SUA si Australia. Se pot face doua dormitoare la etaj, doua lofturi adica. E o chestiune de curaj.Sunt oameni care fac turul lumii cu doi copii langa ei. Si asta si traiul intr-o casuta pe roti este pentru curajosi. Pentru oamenii altfel.Eeee, au zis ca sunt zuzu. Dar din zuzenia mea am realizat multe lucruri curajoase. S-au bucurat pentru mine pentru ca mi-au vazut entuziasmul. Si pasiunea pentru ceva e cea mai mare forta de care ai nevoie.Am si un prieten care a zis cu o saptamana inainte sa ma apuc de construit casuta: "Gabi, mai bine iti iei o garsoniera, serios. Nu te prosti".Am investit doar in casuta. Cred ca am ajuns undeva la 15.000 euro cu ea. Am luat ferestrele, si lambrurile de exterior de la doua case in demolare din Austria. Masina de teren nu am de gand sa imi iau special pentru casuta. Pot oricand sa inchiriez una pentru o zi sau sa sun un prieten. E o aventura faina sa iesi la drum cu o astfel de casuta. Lumea se opreste pe strada, soferii se uita curiosi.Din septembrie 2017.Din prima noapte pe care am petrecut-o in casuta mea, m-am trezit odihnita, noua cumva. Parca asteptasem de o viata patul ala, privelistea acea de pe geam dimineata, prima cafea.A trebui sa ma obisnuiesc cu baia care e mica, atat de mica ca doar eu incap in ea, dar restul casei ofera un spatiu generos.Am in cele trei spatii de depozitare toate lucrurile mele, de la hainele de vara, iarna, masina de cusut, cutiile de hand-made. Intr-adevar, cred ca in comparatie cu alte fete, eu nu am multe haine, dar nu am avut niciodata mai multe decat port cu drag.De cativa ani, m-am lasat de obiceiul de a vedea ceva intr-o vitrina, de a suspina ca trebuie sa am chestia aia si sa intru sa cumpar compulsiv acel ceva, numai ca sa fie al meu. Acum cand vad ceva ce imi place, ma intreb imediat: O sa il porti? Iti vine bine? Si nu cumpar nimic daca nu ma simt nebuneste de bine purtandu-l.Acum am un loc al meu. Si e adorabil. S-au inscris prietenii pe lista sa vina in vizita la mine ca sa stea si ei in casuta. Cand locuiam intr-un apartament in chirie, nu era asa inghesuiala la vizitat.Am alte griji clar. Iarna ingheata furtunul de apa prin care aduc apa in casuta si trebuie ingropat. Uneori, umplu rezervoarele de apa ca pe vremuri, cu galeata.Dar acum vad cerul si ma uit cum ninge prin geamul din tavan. Am cheltuieli aproape inexistente cu intretinerea. Si e un spatiu care iti daruieste atata liniste.Da, nu am un teren in proprietate pe care sa pun casuta si asta e grija numarul unu cumva.Sa am mereu in vedere ca trebuie sa inchiriez unul si nu stii niciodata cat poti ramane acolo. Poate doar o iarna, poate ani.Dar stiu ca lucrurile se aseaza mereu. Vine totul, tot binele de la sine. Universul asta stie mai bine.Ooo, cea mai faina! Sa nu iti faci griji ca trebuie sa lucrezi ca sa platesti rata? Imaginati-va cum e sa stii ca nu trebuie neaparat sa lucrezi pentru bani sau pentru o datorie pe care o ai de platit.Ca poti sa iti permiti luxul sa dedici cateva luni unui proiect pe care il pregatesti, fara sa fie nevoie sa incasezi un salariu, sa mergi 8-10 ore la birou si sa te bucuri de viata doar in weekenduri.Sa platesti 30 de ani niste pereti, o viata de sclavie pentru ce? Crezi ca vor fi copiii tai mai fericiti ca le lasi un apartament? Poate ei vor vrea sa navigheze pe mari toata viata sau sa traiasca in strainatate.Viata are tot felul de astfel de suprize. Fa sa iti fie bine tie azi, ca sa poti da energie Divina si iubire celor din jur. Toti avem mai multa nevoie de asta decat de bunuri.Da, am calatorit deja de la Miercurea Ciuc la Sibiu, 220 de km si am avut emotii. Era primul drum lung pe care Atlasul il facea, dar cu un sofer priceput, a fost totul minunat.Se circula cu 40-60 km la ora dar asa ai ocazia sa vezi mai bine locurile, desi face drumurile mai lungi, ca timp.E minunata. Asta am simtit cand am coborat din loft acum cateva saptamani si am vazut totul alb pe geamuri. Ninsese toata noaptea. A fost un "Evrika moment". Cred ca am uitat si sa respir.Dar stiu ca vrei sa stii de fapt cum se incalzeste casuta asa ca o sa trec la asta.Acum am un calorifer pe curent cu termostat. E unul slim pe care il tin intre living si baie, adica in mijlocul casei si incalzeste in jumatate de ora bine casa. Seara il pun pe minim, pentru ca sus in loft este atat de cald ca nu ai aer.Caloriferul sta practic in zona centrala a casei, pentru a putea radia caldura peste tot. Aerul cald trebuie sa ajunga si in baie si la cutia din afara casei unde sunt rezervoarele de apa si tevile.Nu prea imi fac planuri pe termen lung. Nu voi calatori cu casa, ea este destinata sa fie un home in Romania. Acasa. Nu o trag dupa masina ca pe o rulota. Ar fi si greu. Are 3 tone.Dragilor, faceti ceea ce simtiti. Daca o viata libera este ceea ce va atrage, mergeti inspre ea.O casuta pe roti va da libertatea sa nu mai platiti chirie, sa traiti aproape de natura, sa economisiti poate bani pentru lucruri pe care nu ati reusit sa le faceti cum ar fi sa calatoriti mai mult, sa platiti mai putin la intretinere, poate sa luati energie de la soare si sa fiti mai aproape de voi insiva.O casuta pe roti in care locuiesti in fiecare zi iti daruieste un spatiu locativ intim, de o intimidate care nu se poate descrie prea mult in cuvinte. O experienta pe care o recomand a fi traita.