Mama antreprenor: Mit sau realitate?

Orice mama este "antreprenor" pentru propriii copii. Asa cum intr-un business ai nevoie de resurse si planificare pentru a-ti atinge obiectivele, la fel si in viata de familie este necesar sa planifici ce doresti sa faci pentru copiii tai, in ce directie doresti ca acestia sa se indrepte si sa ai incredere in tine ca mama.Fie si cele mai simple alegeri: scoala, cursuri de inot, de fotbal, balet... sau canto sunt "caramizi" care contruiesc viitorul copiilor nostri.Inca de cand ramai insarcinata incepi sa te preocupi cum sa "aranjezi" mai bine viitorul copilului tau. Si inevitabil se naste in tine nevoia de a-i lasa ceva mai departe. Ceva din tine, din mostenirea ta sufleteasca, precum si ceva material, sa fie baza de la care pleaca si pe care sa se dezvolte.In perioada post-natala, foarte multe mame incep sa se gandeasca pentru prima data la un business propriu si se naste dorinta de a aduce un plus valoare in viata de familie.La fel a fost si viata mea. Am inceput sa ma gandesc la afacerea proprie de pe vremea cand am stat acasa cu fiica mea cea mare. Insa conceptul de Family Fashion avea sa se nasca 5 ani mai tarziu, dupa ce am mai trecut printr-o maternitate, doua job-uri schimbate si constientizarea ca locul meu nu mai este intr-o corporatie.Am inceput sa creez haine mama-fiica din dragoste pentru fetele mele si avand in spate o mare pasiune pentru culori, texturi si haine.Cea mai mare provocare ca mama antreprenor este sa construiesc un business care sa imi aduca bucurie si care sa se transforme intr-o afacere de succes pe care sa o preia fetele mele cand vor creste.Ca antreprenor investesti 200% din timpul tau si din resursele tale. In primii ani de dezvoltare faci job-urile altor 3-4 persoane, ceea ce necesita timp si energie. Sa-mi pot lua copiii la serviciu cu mine reprezinta cel mai mare avantaj pe care il are viata de mama-antreprenor.Fetitele mele sunt deja foarte implicate in crearea tinutelor mama-fiica. Ma ajuta deseori la atelier cand ne intampinam clientele, se joaca cu fetitele clientelor mele si astfel, suntem ca acasa iar ele nu simt ca sunt "la mama la serviciu". Facem temele impreuna, se uita la televizor, se joaca... tot ceea ce ar face acasa daca mama ar fi casnica.Un alt mare avantaj ca mama antreprenor este ca pot sa imi educ fetele ce inseamna sa ia decizii si sa fie responsabile. Fetele ma urmeaza pas cu pas si sunt la curent cu toate dificultatile, cu toate bucuriile.Analizam impreuna, luam decizii impreuna si le explic foarte multe aspecte legate de gestionarea banilor sau de angajamentul fata de clienti si fata de angajati.O afacere este precum un copil caruia trebuie sa ii dai sa manance cand ii este foame si de care te ocupi 24h/7 zile pe saptamana. Dezavantajele pe care le ai ca mama-antreprenor deriva din timpul si energia pe care le investesti in dezvoltarea businessului in detrimentul familiei.Copiii au nevoie tot de dragostea mamei si de timpul ei, indiferent daca aceasta conduce o afacere sau nu.Femeile pot fi la fel de buni manageri sau antreprenori precum si barbatii. Nu tine de sex, ci de implicare si de perseverenta.Ca o mama sa fie un antreprenor de exceptie, inseamna ca in viata ei de familie exista armonie si echilibru. Ca acasa gaseste oaza de relaxare si fericire care o incarca cu energie pentru toata responsabilitatile pe care le are.Iar pentru mine asta este echivalent cu faptul ca tatal gateste, face curatenie in casa si se ocupa de copii in egala masura cum o face si mama.