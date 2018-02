Ne-am pierdut valorile, ca natie? Speranta sta in noua generatie #Interviu

Cum ne putem creste copiii astfel incat sa aiba valori si sa aiba curaj sa le manifeste?

De ce sunt valorile importante pentru o natie?

Cum abordeaza fiecare din cele doua persoane descrise, aceeasi situatie de rezolvare de probleme?

Exista oameni fara valori?

Ce impact au valorile asupra relatiei de cuplu?

Intrebarea este: Ce valori au romanii? Tu, cititorule, stii care-ti sunt valorile?Atunci cand nu iti cunosti propriile valori, tendinta tacita este de a le adopta mimetic pe ale celor din jurul tau care au acelasi statut social ca si tine sau de la cei mai influenti lideri. Dan Ditoiu , specialist cu peste 10 ani de experienta in resurse umane, subliniaza, de asemenea, ca valorile nu se pierd, ci "ne cultivam valorile impregnate in perioada copilariei".Psihologul Morris Massey vorbeste despre trei etape majore in formarea valorilor: Perioada amprentarii timpurii (pana la 7 ani) - invatam ce este bine/rau, potrivit sau gresit, invatand in special asta de la parinti, Perioada modelarii individuale (7-13 ani) - mimetizam comportamente ale parintilor si ale celor din jur, proband haina valorilor lor, si ultima, Perioada socializarii (13-21 ani) - facem afilierea la cei asemeni noua, la norma grupului, o influenta putand avea aici si media."De aceea, as spune ca mai degraba sa fim atenti la ce sa sadim, cui ne afiliem si ce utilizam (in) constient", spune Dan Ditoiu,Fiecare generatie insa, poarta si amprenta sociala a vremurilor pe care le traieste, a unor contexte influentate de viata sociala, politica, tehnologica."Fiecare aduce o alta foma de transformare prin slefuire a individului", puncteaza acesta.Ca parinti, este vital sa fim constienti de propriul camp de valori, la ce comportamente asista in mediul familial proprii copii si care sunt celelalte influente din mediu care devin "formatori de valori" pentru copilul meu.Comportamentele, dar si atitudinile (felul in care ne simtim fata de ceva sau cineva) si credintele (adevarurile noastre ce ne contureaza alegerile) sunt aspecte ce stau in constructia valorilor noastre.Referitor la curajul de a le manifesta, fie ca vrem, fie ca nu vrem, valorile se manifesta prin alegeri. Avand o puternica componenta emotionala atasata, domina deseori forurile cognitiv-rationale.Cautam, in mod activ, stimuli pe care sa ii adaptam la actiunile noastre. Nu stimulul determina actiunile noastre, ci valorile. Valorile sunt diferite orientari pe care le activam in cautare de stimuli sau in adaptare la stimuli.Dupa cum stim cu totii, sunt momente in care aplicam valorile, deciziile, solutiile la situatii care nu au nimic de-a face cu stimulii, ci, in mare parte, au de-a face cu modul nostru exersat in timp de a actiona- valorile noastre interne, starile noastre de intentionalitate.Iata ce ne spune psihologul austriac Frankl: Atunci cand practicam, actualizam sau intruchipam valorile noastre prioritare, traim viata ca avand sens, semnificatie si importanta.Cercetarile lui Antonio Damassio asupra pacientilor care aveau afectata zona din creier responsabila cu emotia au aratat ca inabilitatea de a simti rezulta in inabilitatea de a alege. Toate alegerile si actiunile au un element afectiv emotional. Sensul este o consecinta a practicarii valorilor cu care ne identificam cel mai mult intr-un mod afectiv. Inabilitatea de a practica valorile care au semnificatie si importanta duce la depresie. Individul isi mentine propriile valori prin limbaj spontan si dialog cu ceilalti, care impartasesc aceleasi valori.Intorcandu-ma la a doua parte a intrebarii, "curajul", este o valoare care ne-a fost cultivata, amprentata sau nu!La nivel individual valorile sunt importante pentru ca setul nostru de valori arata motivatia de a actiona, de a raspunde intr-un anumit fel, comportamental, la stimulii din mediu.Valorile mai sunt importante pentru ca arata preferintele noastre in abordarea situatiilor de rezolvare de probleme si generare de solutii sau gestionare conflicte. Valorile raspund la intrebarea "De ce este cineva motivat sa faca un anumit lucru si ce comportament atasat are acea valoare?".Daca ar fi sa inchegam o definitie, valorile sunt acele standarde interne de preferinta care alerteaza gandurile, starile interne de intentionalitate, orienteaza atentia si motiveaza emotional comportamentul, spre un anumit tip de contexte, actiuni.De ce tipuri de contexte este atrasa si cum este motivata sa actioneze o persoana care are in campul propriu un set de valori dominante precum:Sau cum este motivata sa abordeze o situatie de rezolvare de probleme, o persoana cu urmatorul set de valori dominante:Desigur diferit, actionand din perspectiva propriului filtru, lentila, de a privi lumea.La nivel de grupuri, organizatii sau chiar natii, valorile pot raspunde intentiei de afiliere, de uniune, intrebarii de ce oamenii sunt impreuna si actioneaza intr-un anumit mod!Fiecare dintre noi sesizeaza cu proprii senzori emotionali care sunt persoanele care impartasesc explicit (limbaj sau comportament), aceleasi valori ca si noi. Afilierea, uniunile, se intampla intr-un mod inconstient, neprogramat. Atunci cand intern sesizam un context de exprimare a unor valori din propriul camp de interese, are loc un proces automat de "sign in", de afiliere, de uniune.Ceea ce sesizezi in mediu este lentila prin care ceilalti se uita la lume si intelegi ca este asemanator sau diferit cu propriul fel de a te uita la lume (worldview). Identifici de asemenea dominante de comportament social, standarde de preferinta de grup.Este important insa sa iti cunosti propriul set de valori pentru a intra intr-un proces de utilizare constienta a lor: exprimare, utilizare potential individual, afiliere.La nivel individual nu putem vorbi propriu-zis de o lipsa de valori, fiecare dintre noi are activ un set propriu de valori, un mix care ne motiveaza, ne indreapta catre a alege sa facem lucrurile intr-un anumit mod.Putem vorbi insa de lipsa unor anumite valori pe care mediul in care activam ni le solicita.Spre exemplu, daca lucrez intr-un domeniu social, cu aplecare catre oameni, valorile mele, motivatiile mele ar trebui sa fie in acest sens asezate.Daca nu le am, pentru a rezolva situatiile sociale respective, am sa utilizez metodele proprii care pot fi din alt registru de valori.Consecinta este ca esti o persoana potrivita, insa intr-un alt domeniu. Valorile capata importanta si in zona de autodezvoltare, fiind dornic sa dezvolt "skill" acolo unde am si "will".Este o tendinta actuala de a ne gandi viitorul profesional nu doar ca angajati, ci imbracand haina antreprenoriatului. Un lucru bun, cu un singur amendament, cei care se gandesc sa imbrace aceasta haina trebuie sa vada in ce masura li se potriveste! Adica, daca au in campul propriu de valori, pe cele din lantul antreprenorial.Iata doar cateva:Lipsa valorilor din lantul antreprenorial ne arata ca, desi aspirational ne gandim independenta intr-un plan concret al motivatiilor individuale, nu suntem motivati de aceste seturi de valori. Daca totusi vom face aceste alegeri, vom fi pusi in situatia de a face eforturi mai mari pentru a reusi si voi simti fiecare activitate ca pe o corvoada.Cuplurile sunt in permanenta in acord si conflict de valori prin utilizare continua. Acestea apar in limbaj, fiecare aratand celuilalt care este modul in care ei privesc situatiile din viata lor, incercand in acelasi timp sa il convinga pe celalalt, sa priveasca lumea intr-un mod similar.Iata o situatie aparent simpla in care avem in fata o situatie de rezolvare de probleme atunci cand cuplul trebuie sa ia o decizie cu privire la unde si cum isi vor petrece concediul.Este un moment de gasire a unei solutii care sa ii reprezinte pe amandoi, deoarece la aceasta situatie de rezolvare de probleme fiecare se uita prin lentila propriilor valori: poate fi o lentila a eficientei financiare VS a confortului, poate fi lentila distractiei VS a linistii/relaxarii, a senzualitatii si a afectiunii VS a planificarii metodice, poate fi a discernamantului VS a cercetarii, a experimentarii si a cunoasterii.Solutia adoptata trebuie sa reprezinte ambele parti, iar in conditiile in care exista aceste diferente de valori, fiecare membru din cuplu are nevoie sa faca un salt de congruenta pentru a ajunge la acord.Cum? Prin activarea, daca exista, a unor valori de cooperare: amabilitate, interes, investigare empatica, renuntarea la prejudecati, adica, activarea acelor valori care redirectioneaza propria atentie din zona de "self" catre "no self".Asadar, provocarea va consta in identificarea prezentei acelor valori care indica deschiderea la diferente.Astfel, oamenii vor invata sa puna in practica aceste valori si, ca o consecinta, sa atenueze diferentele dintre ei.Uniunile se cladesc si rezista apasand pedala asemanarilor si nu pe cea a diferentelor.O.D.