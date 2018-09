Romania trece la nivelul urmator: coachingul generativ

Workshop-ul este sustinut de Stephen Gilligan Ph.D., creatorul Coachingului Generativ si cel mai important student al marelui psihiatru si hipnoterapeut Milton Erickson."Coaching-ul Generativ, al carui focus central este creativitatea, reprezinta cea mai recenta generatie de coaching, cea de-a treia. Workshopul ii va invita pe participanti sa invete cum isi pot realiza visele, devenind maestrii propriilor resurse creative, direct de la Stephen Gilligan, o autoritate mondiala si recunoscuta in domeniul autocunoasterii", spune Ana-Maria Stefanescu, trainer certificat si NLP Master Practitioner, terapeut transpersonal, unul din organizatorii evenimentului."In acest curs, participantii vor invata cum, de ce si cand sa folosesti coachingul generativ pentru a crea shimbare in cele trei domenii importante ale vietii: viata profesionala, relatiile personale (intimitate, familie, prieteni) si relatia cu sine (imaginea de sine, perceptia propriului corp, istoria emotionala, partile negative).Scopul major va fi acela de se conecta cu constiinta creativa necesara pentru a avea o viata fericita, plina de succes si sens. Cu siguranta va fi un training de exceptie".Participantii vor afla despre modul in care realitatea este construita prin harti ale sistemului minte/corp si cum acestea pot fi accesate in siguranta, updatate, transformate sau create de la zero. Prin acest proces, isi vor putea schimba imprintul din inconstient care ii ghideaza in viata si vor primi instrumentele pentru a aplica aceste harti noi in moduri practice.Coachingul este procesul prin care putem insoti pe cineva sa traiasca si sa creeze la potentialul sau maxim. Implica aducerea la suprafata a punctelor forte, a talentelor si abilitatilor personale, sprijinind depasirea rezistentelor interne si a interferentelor. Coachingul Generativ implica o arie de lucru mai vasta si mai profunda decat cel traditional.El se asigura ca intentiile sunt congruente, apoi cauta sa dezvolte cea mai inalta stare de constiinta, potrivita pentru ca intentia pozitiva sa fie realizata. Aceasta "acordare" la o stare optima poate include centrare somatica; identificarea si transformarea credintelor negative; accesarea si integrarea unei varietati de resurse; planuri de actiune; identificarea si transformarea emotiilor negative si a relatiilor relevante pentru scopul ales; deschiderea catre o constiinta creativa.Coachingul generativ include, ca abordare, lucrul cu emotiile, intentia si atentia la starea de constiinta.El abordeaza intreaga experienta a unei persoane - stari interne pozitive si negative, credinte, experiente trecute, imaginatia creativa, stari somatice etc. - ca pe resurse potentiale pentru a-si atinge obiectivele.Evenimentul "Coaching Generativ: Arta Creativitatii Sustenabile. Stephen Gilligan in Romania" va concentra, in cateva zile, munca de avangarda a uneia dintre figurile marcante internationale in acest domeniu.Workshop-ul este organizat in colaborare cu Ramona Gherasim, Coach si Teacher Trainer NLP. Formularul de inscriere poate fi solicitat pe mail, la adresa contact@stephengilligan.ro.Dr. Stephen Gilligan este psiholog cu doctorat la Universitatea Stanford. Este cel mai important student al lui Milton Erickson, marele psihiatru si hipnoterapeut. Dr. Gilligan a continuat si dezvoltat aceasta munca in ultimii 40 de ani in moduri semnificative, in timp ce si-a dezvoltat de asemenea programele in Transa Generativa si Coaching Generativ.In 2004, a primit premiul atat de rar oferit "Lifetime Achievement Award" de la Fundatia Erickson ca si recunoastere si onorare a multelor contributii aduse in domeniu. Este co-fondatorul (impreuna cu Robert Dilts) al Asociatiei Internationale pentru Schimbare Generativa (IAGC), care pregateste multi studenti si multe echipe in toata lumea.A publicat masiv, printre cele 9 carti aflandu-se "Coaching Generativ" (in curs de aparitie, scrisa impreuna cu Robert Dilts), "Transa Generativa: experienta fluxului creativ"; "Calatoria Eroului" (cu Robert Dilts); "Curajul de-a iubi"; "Transe Terapeutice"; "Mostenirea lui Erickson".