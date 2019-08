Ochelarii de soare contrafacuti, un pericol pentru ochi. Cum te asiguri ca perechea ta e originala

Daca este un brand de ochelari care se bucura de o mare notorietate atat la nivel international, dar si in Romania, cu siguranta acela este Ray-Ban. Din pacate brandul se confrunta si cu cele mai multe produse contrafacute, mai ales faimoasele modele Aviator si Wayfarer.Ca sa eviti cumpararea unor perechi de ochelari fake, am pregatit impreuna cu echipa opticii medicale de la Videt.ro , specializata pe ochelari de brand, opt sfaturi care sa te ajute sa nu cheltui banii pe produse de origine si calitate indoielnica.Videt.ro face parte din reteaua internationala de parteneri autorizati sa vanda branduri de ochelari din portofoliul Luxottica, printre care se numara si Ray Ban.Asa ca daca vrei sa-ti achizitionezi o pereche de ochelari Ray-Ban, e important sa iei in considerare urmatoarele aspecte:Primul aspect de verificat este pretul ochelarilor Ray-Ban. Brandul Ray Ban face parte din grupul Luxottica, liderul in piata de eyewear, care gestioneaza zeci de branduri de rame si ochelari, si are o politica foarte stricta privind pretul, fiind complet neobisnuit sa gasesti reduceri la ochelarii Ray-Ban, mai ales pe alte site-uri fata de cel oficial.Mai concret, daca o pereche noua de ochelari Ray-Ban este vanduta la un pret sub 100 de lei, este 100% clar ca nu ai in fata un produs original."Daca ai dubii privind autenticitatea unor produse Ray-Ban, poti oricand sa apelezi la reprezentantii brandului, ca sa te ajute cu clarificari, insa pretul este primul filtru pe care poti sa-l aplici singur.Aceasta politica impotriva reducerilor la Ray Ban este motivata de faptul ca se incearca protejarea brandului, in contextul in care este unul din cele mai contrafacute la nivel mondial, dupa mega branduri cum sunt Disney sau Levi's." explica Alexandru Alecu, CEO Videt.ro, unul din retailerii parteneri Luxottica.Toti ochelarii originali Ray-Ban vin ambalati intr-o cutie specifica, formata dintr-un carton calitativ, de culoare argintie. Aceasta trebuie sa fie lucioasa si sa contina neaparat logo-ul Ray-Ban.De asemenea, pe una din partile laterale vei regasi o eticheta cu informatiile produsului, alaturi de codul de bare, ceea ce este dovada unui distribuitor serios. Aceste informatii trebuie sa se regaseasca obligatoriu atat pe ambalaj, cat si in brosurile din interiorul sau.Cutia Ray-Ban trebuie sa cuprinda, pe langa ochelari, si accesorii: tocul sau husa, laveta, manualul si brosura de prezentare.n sunt confectionate, de regula, din piele naturala, de culoare neagra sau maro, foarte bine cusute. Pe partea superioara, in stanga, husele originale Ray-Ban au logoul brandului, care trebuie sa fie stralucitor si insotit de mesajul "100% UV Protection - Ray-Ban - Sunglasses By Luxottica", iar pe capsa care inchide husa vei avea din nou inscriptionat numele Ray-Ban.a ochelarilor este confectionata dintr-un material calitativ, fin la atingere, pe care se regaseste logoul Ray-Ban.In afara de husa si laveta, toate cutiile Ray-Ban cuprind si o, care prezinta informatii despre produsul achizitionat si reguli de ingrijire a ochelarilor, care nu trebuie sa contina greseli de tipar.Exista cateva moduri de a proba calitatea lentilelor si ramelor Ray-Ban.Primul este sa verifici greutatea ochelarilor luandu-i in mana. Daca ii simti foarte usori, e un semn ca sunt contrafacuti, deoarece ochelarii autentici sunt destul de robusti.Un alt mod de a verifica calitatea ochelarilor este sa observi daca ramele sunt taiate dintr-o singura bucata de acetat, asa cum sunt toate perechile originale Ray-Ban, si sa fii atent sa nu aiba urme de uzura sau alte denivelari ale materialelor.In ceea ce priveste lentilele, majoritatea lentilelor Ray-Ban sunt confectionate din sticla de inalta calitate. Totusi, exista posibilitatea ca unele modele sa fie create din alt material - cel mai bine e sa verifici asta in descrierea ochelarilor, atunci cand ii achizitionezi."Fereste-te de orice pereche de ochelari Ray Ban care are chiar si cea mai mica deviatie atunci cand te privesti prin lentile. Este un efect specific replicilor." explica Alexandru Alecu, CEO Videt.ro.Din 1999, cand Luxottica a preluat Bausch&Lomb, ochelarii Ray-Ban nu mai sunt fabricati in SUA, ci in Italia, doar cateva modele fiind produse in China, cum este segmentul Junior, pentru copii.Asa ca un alt aspect pe care sa-l iei in calcul cand alegi ochelarii Ray-Ban este tara de fabricatie a produselor - fii atent ca pe ambalaj, cat si pe bratul drept al ochelarilor sa fie inscriptionat logoul Ray-Ban, alaturi de mesajul "Made in Italy" sau "Made in China" (doar cei pentru copii).In cazul ochelarilor polarizati, acestea vor fi urmate si de cuvantul "Polarized".Logoul trebuie sa fie regasit in mai multe locuri cheie pe ochelari, intr-un mod specific.Cum trebuie sa apara logoul pe lentile: In primul rand, pe lentila stanga a ochelarilor originali se gaseste o inscriptie foarte mica "RB" la marginea lentilei, imediat langa balama.Varianta polarizata are mesajul "Ray-Ban P" pe lentila dreapta, in partea stanga sus. Verifica aceste inscriptii sa fie foarte vizibile, nu usor sterse, si niciodata gravate. De asemenea, ochelarii originali Ray-Ban trebuie sa aiba la achizitionare si un sticker cu logo-ul brandului pe una din lentile, lipit prin electricitate statica, niciodata prin adeziv."Singurul caz in care o pereche ar putea fi originala fara a avea inscriptia pe lentile este daca vei cumpara o pereche de ochelari Ray Ban vintage, produsa inainte de 1970, sau daca lentilele au fost inlocuite. In ambele cazuri insa retailerul care vinde ar trebui sa ofere detalii despre stare si origine. In cazul unei perechi noi, acea inscriptie este obligatorie" a explicat Alexandru Alecu, Videt.ro.Ochelarii autentici Ray-Ban prezinta logo-ul, iesit putin in relief, pe partea exterioara a bratului drept, dar si pe partea interioara ar trebui sa contina logoul scris, asa cum am vazut mai sus, urmat de tara de productie.Logoul Ray-Ban trebuie sa se regaseasca si pe pernitele ochelarilor, sub forma de litere "RB", pozitionate pe centrul acestora.Inscriptiile de pe bratele ramei ar trebui sa te ajute si ele la identificarea ochelarilor fake.Toti ochelarii autentici Ray-Ban contin pe bratul stang inscriptia "RB", urmata de codul modelului si al culorii, alaturi de detalii privind dimensiunea acestuia, (latimea lentilei, puntea nazala, lungimea bratelor), precum si gradul de inchidere a lentilei.Daca acestea nu sunt prezente, sau sunt prezente partial, cu siguranta ochelarii sunt contrafacuti.Un alt mod pentru a proba autenticitatea ochelarilor Ray-Ban este sa verifici inainte de cumparare daca magazinul de unde iti achizitionezi produsele Ray-Ban are la dispozitie piese de schimb.Daca pierzi sau deteriorezi piesele ochelarilor, doar magazinele autorizate pot comercializa piesele de schimb originale.Chiar daca pe termen scurt, ochelarii contrafacuti pot parea o achizitie decenta, pe termen lung, calitatea indoielnica aduce multe minusuri si chiar riscuri pentru vedere: se vor degrada mult mai rapid fata de cei originali si nu iti vor proteja ochii corespunzator.Videt.ro este un retailer oficial Luxottica si Ray Ban in Romania - pe site se pot gasi sute de modele originale de ochelari de soare si de vedere.