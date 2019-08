Premiera in moda romaneasca: S-a lansat aplicatia prin care-ti poti crea propriul design de pantofi

Acesta este chiar inovatia pe care brandul romanesc de costume made to measure Tudor Tailor a adus-o in premiera in Romania. Compania a lansat o aplicatie online de customizare 3D a designului pantofilor made to order pentru barbati, care le ofera clientilor o experienta interactiva, captivanta si adaptata nevoilor, potrivita cu stilul de viata al fiecaruia.Despre aceasta tehnologie 3D am povestit cu Alin Copindeanu, CEO si co-fondator Tudor Tailor: "Dorim sa inovam si sa imbunatatim experienta clientilor nostri. Am vrut sa oferim variante simple si comode de a-ti personaliza pantofii, iar aplicatia 3D este intuitiva, simplu de folosit si iti permite sa vezi si sa modifici modul in care vor arata ei. Prin prezentarea pantofului intr-un mediu tridimensional, il poti analiza si customiza in detaliu din orice unghi doresti".Cei care folosesc o astfel de aplicatie digitala se bucura de o experienta cu totul inedita, trecand din rolul de simpli cumparatori in cel de creatori ai propriilor pantofi.Aplicatia lansata pe site-ul Tudor Tailor iti permite sa alegi fiecare detaliu al pantofului, de la culori si tipuri de piele pentru fiecare sectiune, la tipul si culoarea talpii si ale captuselii si chiar cum sa arate cusaturile pe exterior, ori alte detalii decorative pretioase."Clientii vor putea personaliza orice detaliu. Customizatorul te intampina cu o gama de modele, de la Oxford si Derby la MonkStrap, Loafers si ghete, avand mai multe categorii din care se poate alege. Odata ales modelul, pentru pantofii de tip Dress sau cei cu cusatura Goodyear clientul va alege tipul de varf de pantof dorit, daca doreste rotund (Zurigo), in stil englezesc sau Monti, un varf mai ascutit si mai patratos, si apoi intra in customizatorul propriu-zis. De acolo, poti incepe sa te joci cu aplicatia si sa iti vezi pantofii", a completat CEO-ul Tudor Tailor.O astfel de functionalitate specifica sectorului e-commerce este una benefica atat pentru business-ul romanesc, cat si pentru clientii romani care vor sa investeasca mai inteligent, in produse locale autentice si calitative.Inovatia digitala a companiei inseamna si o adaptare la nevoile pietei actuale si fidelizarea clientilor existenti, dar si o eficientizare a procesului de lucru in sine. Pentru barbatii care aleg sa cumpere, aceasta tehnologie ii ajuta sa "probeze" produsele, ceea ce le ofera un control si o libertate mai mari asupra lucrurilor care ii reprezinta, pana la urma.Creative Gents Soiree, care a avut loc in showroom-ul Tudor Tailor (Calea Floreasca, Bucuresti), unde invitatii au incercat aplicatia si si-au creat propriile modele de pantofi ideale, care sa emane eleganta si stilul fiecaruia in parte."In showroom-ul din Bucuresti, avem o tableta inteligenta unde clientii isi pot personaliza pantofii cu unul dintre consilieri si pot fi sfatuiti despre ce tip de pantof li se potriveste, in functie de evenimentul la care vor participa. Domnii care doresc sa experimenteze cu stilul si culorile sigur vor gasi in aplicatie un asset formidabil", a detaliat fondatorul Tudor Tailor.Aceasta aplicatie 3D nu este prima inovatie a brandului romanesc, care investeste frecvent atat in serviciile de consiliere vestimentara din showroom-uri, cat si in tehnologiile online oferite.Tudor Tailor a venit in sprijinul barbatilor care cauta pantofi confortabili, adaptati cerintelor mai dificile si cu o aplicatie prin care pot comanda produse conform nevoilor lor (pentru marimi mai greu de gasit, pentru o forma atipica a talpii, cu monturi etc.)De asemenea, domnii care lucreaza in mediul business sau care poarta costume in mod regulat pot alege un costum hidrofob, rezistent la murdarie si lichide, de la Tudor Tailor , care se foloseste de nanotehnologie pentru a te proteja de situatii incomode, intr-un mod inovator.Businessul romanesc planuieste sa dezvolte acest mix de inovatie online si experienta completa offline cu ajutorul consilierilor, in showroom-uri, dar si sa se extinda international.Recent, compania a lansat si primul magazin in afara Romaniei, in sistem de franciza, in Hasselt, Belgia, astfel incat tot mai multi barbati sa se bucure de experienta stilului made to measure."Suntem pasionati de inovatie si vom continua sa o promovam in orice facem. Dar nimic nu poate egala experienta consilierii personalizate si a conceptului clasic made to measure. Cream si croim in functie de masuratorile si gusturile clientului, pana in cel mai mic detaliu", a completat co-fondatorul Tudor Tailor.