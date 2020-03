Prepararea mancarii, cea mai solicitanta activitate casnica pentru femei (sondaj)

Astfel, peste 80% dintre femeile angajate care au participat la sondaj au precizat ca prepararea si servirea mesei sunt cele mai solicitante activitati zilnice pe care trebuie sa le indeplineasca in casa. A doua in topul celor mai solicitante activitati casnice pentru femeile angajate este curatenia, au raspuns 77% din respondente.Cumparaturile pentru casa sunt considerate solicitante de 33% din femeile angajate care au participat la sondaj, urmate de spalatul vaselor (30%) si spalatul rufelor si calcatul (28%).Ingrijirea copiilor este o activitate mai putin solicitanta in opinia celor mai multe femei, iar activitati precum temele copiilor si activitatile extrascolare sunt considerate a fi activitati solicitante doar de 15% dintre respondente, potrivit BestJobs.Doar 35% din femei au afirmat ca partenerul de viata participa la fel de mult timp precum ele la activitatile casnice, sub 5% au declarat ca partenerul este cel care preia cea mai mare parte a sarcinilor, iar aproape 40% din respondente au sustinut ca partenerul suporta o parte mai mica decat ele din aceste responsabilitati.Un procentaj de 15 dintre femei au declarat ca doar ele se ocupa de aceste activitati. Spre exemplu, in situatia in care copilul este bolnav sau este in vacanta, cel mai adesea mamele sunt cele nevoite sa isi ia concediu pentru a sta acasa cu copilul. Trei din zece respondente au afirmat ca rar se intampla ca partenerul sa lipseasca de la serviciu pentru a sta acasa cu copilul bolnav, iar aproape un sfert din femeile chestionate afirma ca acest lucru nu se intampla niciodata.Peste 60% din respondente au precizat ca petrec zilnic intre doua si sase ore cu sarcini legate de intretinerea casei si a familiei, in plus fata de cele 8 ore pe care le petrec la serviciu. Pentru a face fata tuturor responsabilitatilor casnice, 80% din femei au declarat ca obisnuiesc sa-si sacrifice timpul de odihna si sa se culce tarziu in noapte.Totodata, sapte din zece femei angajate obisnuiesc sa ia mesele in fuga sau chiar sa rateze anumite mese.93% dintre femei isi sacrifica pasiunile personale pentru a avea suficient timp dedicat familiei. Astfel, 51% dintre femei estimeaza ca le ramane cel mult o ora pe zi pentru a se relaxa, in timp ce 11% dintre femei spun ca nu mai au deloc timp liber doar pentru ele.Sondajul BestJobs a fost efectuat in perioada 10 februarie - 2 martie 2020, pe un esantion de 718 femei, cu varsta cuprinsa intre 18 si peste 55 de ani. Pe categorii de varsta, 40% dintre respondente aveau intre 36 si 45 de ani, iar 34% dintre respondente aveau intre 26 si 35 de ani.