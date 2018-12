Raport: 42% dintre romani cheltuie mai mult decat ar trebui in perioada Craciunului

"La nivel european, 32% dintre respondenti declara ca de Craciun cheltuie mai mult decat si-au propus initial. In Romania insa, 42% dintre respondenti (dintre care 35% barbati si 47% femei) declara ca, in perioada Sarbatorilor de iarna, cheltuie mai mult decat isi propun. Romania este pe locul 3 din Europa in ceea ce priveste depasirea bugetului alocat, dupa Irlanda (54%) si Marea Britanie (43%), pe cand cei mai echilibrati locuitori ai Europei sunt olandezii, doar 22% dintre acestia declarand ca au depasit bugetul alocat de sarbatori", se arata in raportul publicat de Intrum Romania.Intrebati daca in perioada Craciunului apeleaza la imprumuturi, 25% dintre romani declara ca fie isi maresc limita cardului de credit, fie se imprumuta la rude sau prieteni. Studiul arata de asemenea faptul ca parintii, respectiv persoanele cu un loc de munca stabil, apeleaza mai des la imprumuturi.O alta categorie este reprezentata de procentul de 33% de respondenti, care nu stiu daca isi vor putea permite sa cumpere cadouri de Craciun. Media europeana la acest capitol este de 27%, iar Romania se situeaza pe locul trei dupa Marea Britanie (38%) si Lituania (37%).Raportul arata ca printre motivele care contribuie la supraconsum si la depasirea bugetului se numara si presiunea continutului de pe retelele de socializare, 63% dintre respondentii romani fiind de acord cu afirmatia 'mesajele din retelele de socializare ma fac sa cumpar mai mult'."Dupa decembrie, o luna intensa din punct de vedere al cheltuielilor, urmeaza ianuarie, care pentru 40% dintre romanii respondenti este cea mai dificila luna din punct de vedere financiar", se mentioneaza.Pentru realizarea Raportului European al Platilor Consumatorilor au fost analizate raspunsurile a 24.398 respondenti din 24 de tari din Europa (Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria).Pentru editia dedicata Romaniei, au fost intervievati 1007 respondenti cu varste intre 18 si 65 de ani. Esantionul a fost format din 51% femei si 49% barbati iar studiul a fost desfasurat in septembrie 2018. Raportul Consumatorilor al Platilor Consumatorilor analizeaza comportamentul in ceea ce priveste sumele alocate versus sumele cheltuite in preajma Sarbatorilor de iarna.Conform raportului publicat de Intrum Romania, la nivel European, 32% dintre respondenti declara ca de Craciun cheltuie mai mult decat si-au propus initial. In Romania insa, 42% dintre respondenti (dintre care 35% barbati si 47% femei) declara ca, in perioada Sarbatorilor de iarna, cheltuie mai mult decat isi propun.Cu o prezenta in 24 de tari din Europa si peste 160 de parteneri la nivel mondial, Intrum este liderul industriei de credit management si colectare de creante.