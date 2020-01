Romanii au cheltuit peste 95 de milioane de euro cu Revolut in decembrie 2019

Romanii si-au folosit cardul Revolut pentru o gama variata de cheltuieli. In perioada sarbatorilor de iarna, cei mai multi bani au fost cheltuiti pe cumparaturi - peste 21 de milioane de euro.Cei care au ales sa manance la restaurant au cheltuit in total peste 13 milioane de euro, in timp ce 8,4 milioane de euro au fost cheltuiti pe alimente.Distractia a fost o alta categorie pe care romanii au cheltuit mult, ajungandu-se la un total de peste 7 milioane de euro.In ceea ce priveste comerciantii preferati, acestia au fost Uber, Carrefour, Lagardere Travel Retail si Apple.com, iar cele mai multe plati au fost realizate offline (87%).In comparatie cu 2018, cand 10.782 de romani si-au folosit cardul in calatorii, in decembrie 2019, numarul celor care au platit cu Revolut in timp ce erau in afara tarii a crescut la 58.695. Cele mai populare destinatii au fost Ungaria (13.542 vizitatori), Marea Britanie (11.311 vizitatori), Austria (10.090 vizitatori) si Germania (8.892 vizitatori)."Revolut este un partener financiar de incredere pentru un numar mare de romani, care folosesc serviciul zi de zi, atat atunci cand sunt acasa, cat si atunci cand calatoresc.Usor de folosit, rapid si sigur, Revolut le ofera utilizatorilor posibilitatea sa isi controleze finantele cu o apasare de buton, sa stabileasca bugete si sa aiba mereu controlul asupra cheltuielilor lor", a declarat Irina Nicoleta Scarlat, Head of Growth CEE - Revolut.