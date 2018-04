Romanii isi cheltuiesc toti banii pe mancare si locuinta (studiu)

Studiul vizeaza utilizatorii de internet din mediul urban clasificati in patru generatii distincte, respectiv Baby Boomers (55 - 65 ani), cu un buget mediu personal pe luna de 2.407 lei, Generatia X (39 - 54 ani) - cu un buget de 2.759 de lei, Millennials (24 - 38 ani) - 2.305 lei si Generatia Z (18 - 23 ani) - 914 lei."Millennials sunt mai independenti in ceea ce priveste deciziile de cumparare, dar isi depasesc bugetele lunare. Baby Boomers si reprezentantii Generatiei Z economisesc cel mai mult, in timp ce aceia din Generatia X au cele mai mari venituri, dar si imprumuta cele mai mari sume de bani. Acestea sunt doar cateva diferente dintre cumparatorii din ziua de azi", se arata in cercetarea realizata de Golin si iSense Solutions.Cheltuielile cu alimentatia sunt considerate foarte importante de 83% dintre reprezentantii Generatiei X, 81% dintre Millennials, 81% din Generatia Z si 79% dintre Baby Boomers."Cheltuielile cu locuinta sunt importante pentru 80% dintre Millennials si Generatia Z, 76% din Generatia X si 72% dintre Baby Boomers. In schimb, apar diferente mai mari in cazul altor categorii de produse si servicii. Spre exemplu, tinerii din Generatia Z si Millennials acorda o importanta mai mare cumparaturilor de imbracaminte, incaltaminte si produse de ingrijire personala, fata de celelalte generatii (64% vs. 54% dintre Baby Boomers si 53% din Generatia X). Cheltuielile pentru cresterea copiilor sunt mult mai importante in cazul Generatiei X (62% vs. 48% Millennials si Generatia Z, 35% Baby Boomers). De asemenea, activitatile de relaxare sau dezvoltare personala sunt mai importante pentru Millennials si Generatia Z (46%), decat pentru Generatia X (41%) sau Baby Boomers (35%). Tot tinerii sunt cei care acorda o mai mare importanta donatiilor si actiunilor de caritate (22% Millennials si Geneneratia Z vs. 17% Generatia X si 16% Baby Boomers) ", se arata in document.In fiecare luna, cei mai multi bani se duc pe mancare (753 de lei) si pe cheltuielile legate de locuinta (680 de lei), categorii care fac parte din cheltuielile lunare ale tuturor romanilor."Cei care au credite sau datorii aloca pentru acestea un buget mediu lunar de 734 de lei. De asemenea, un parinte cheltuieste, in medie, 398 de lei lunar pentru cresterea copilului. Portofelul romanilor se goleste si pentru imbracaminte/incaltaminte si ingrijire personala (285 lei, luand in considerare doar consumatorii care cheltuiesc bani lunar pentru aceasta categorie de produse si servicii), economii/asigurari facultative (239 lei), transport personal/public (203 lei), investitii (161 lei), relaxare si dezvoltare personala (158 lei), animale de companie (112 lei) si donatii/caritate (44 lei) ", informeaza studiul citat.Potrivit acestuia, cei mai economi sunt Baby Boomers, 54% dintre acestia reusind sa puna deoparte bani lunar, fata de 49% din Generatia Z, 45% dintre Millennials si 43% din Generatia X. Totusi, luand in considerare sumele de bani economisite, Generatia X conduce cu 459 lei/luna in comparatie cu Baby Boomers (409 lei/luna), Millennials (350 de lei/luna) si Generatia Z (312 lei/luna)."La polul opus, Millennials se incadreaza cu cea mai mare dificultate in bugetul lunar, 28% dintre ei recunoscand ca il depasesc, fata de 21% din Generatia Z, 20% din Generatia X si 19% dintre Baby Boomers. Generatia X este pe primul loc nu doar la cele mai mari sume economisite, ci si la cele mai mari sume imprumutate. Astfel, reprezentantii Generatiei X care nu se incadreaza in bugetul lunar il depasesc, in medie, cu 457 lei/ luna, fata de Millennials - 419 lei/luna, Generatia Z - 364 lei/luna, Baby Boomers - 305 lei/luna", mentioneaza sursa citata.Studiul a inclus un esantion de 500 de respondenti, utilizatori de internet din mediul urban, cu varsta 18 - 65 de ani. Datele au fost culese online prin intermediul Panelului ResearchRomania.ro, in luna aprilie 2018, si sunt reprezentative la nivel urban. Rezultatele studiului au un grad de eroare de + /-4,38%, la un nivel de incredere de 95%.