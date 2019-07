Romanii, pe ultimul loc in UE la cheltuielile gospodariilor pentru recreatie si cultura

La nivelul Uniunii Europene se observa modalitati diferite de consum, care depind foarte mult de nivelul veniturilor, de obiceiurile culturale sau de situatie geografica. In 2017, in medie in tarile UE cea mai mare parte (aproape un sfert) din cheltuielile de consum ale gospodariilor au fost alocate catre sectorul "locuinta, apa, electricitate si gaze" (care exclude achizitionarea locuintelor), in timp ce "transportul" a reprezentat 13%, "alimentele si bauturile non-alcoolice" - 12 %, in timp ce "restaurantele si hotelurile" si "recreatia si cultura" au fiecare aproximativ 9%. Un procent de 4% pana la 6% este pentru segmentul "mobila si electrocasnice", "imbracaminte si incaltaminte", "bauturi alcoolice si tutun" si "sanatate"; in timp ce "comunicatiile" si "educatia" au 3% si, respectiv 1%.Gospodariile au alocat in 2017 cea mai mare parte a cheltuielilor de consum catre sectorul "locuinta" in aproape toate statele din Uniunea Europeana, exceptand Estonia, Lituania si Romania, unde "alimentele" au fost cele mai important, si Cipru si Malta, unde au fost "restaurantele si hotelurile".Per total, Romania a alocat 22,5% din totalul cheltuielilor de consum ale gospodariilor pentru "locuinta, apa, electricitate si gaze", 27,8% pentru "alimente si bauturile non-alcoolice", 11,2% pentru "transport", 6% pentru "sanatate", 5,8% pentru "recreatie si cultura", 5,7% pentru "bauturi alcoolice si tutun", 4,6% pentru "mobila si electrocasnice",4,1% "comunicatii" si 3,7% pentru alte bunuri si servicii.