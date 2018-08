Romanii prefera un dormitor calduros, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, indiferent de anotimp (studiu)

'Traind in Europa, 2018'

Un dormitor calduros este preferat si de unguri si turci, spre deosebire de germani si englezi carora le plac temperaturi mult mai scazute in incaperile de dormit, respectiv mai putin de 20 grade Celsius si chiar grade Celsius, dupa cum reiese dint-un sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID la nivel european, care releva ca intre Vestul si Estul Europei exista diferente de cateva grade Celsius, in plus sau in minus, cand vine vorba de mercurul termometrelor din incaperile de dormit.Potrivit studiului, si in Ungaria sau Turcia un nivel ridicat al caldurii in dormitor este destul de apreciat, 82% dintre unguri si 76% dintre turci preferand sa doarma la temperaturi de cel putin 20 de grade Celsius.Cu toate acestea, o privire spre Vest dezvaluie cat de diferite sunt obiceiurile europenilor in aceasta privinta. Desi aceasta vara torida nu a permis intotdeauna sa fie asigurata o temperatura ambientala optima in locuinte, germanilor si francezilor le place ca incaperile lor de dormit sa fie mult mai racoroase. Un total de 66% dintre respondentii din Franta si 65% dintre cei din Germania prefera sa se odihneasca in incaperi cu o temperatura mai mica de 20 grade Celsius.Dormitoarele cu adevarat reci, cu temperaturi de 15 grade Celsius sau mai putin, se gasesc in Marea Britanie, unde aproape un sfert dintre respondenti, 22 procente, prefera o temperatura mai degraba arctica decat una varatica. Si in Germania, 15% dintre germani marturisesc ca prefera sa doarma la temperaturi sub 15 grade. Prin comparatie, doar 1% dintre romani se simt confortabil cu o astfel de temperatura in dormitor, iar doar 6% din totalul celor care au raspuns ar alege sa doarma intr-o incapere cu o temperatura mai mica de 20 grade Celsius.Daca luam temperatura medie rezultata in urma tuturor raspunsurilor dintr-o tara, atunci vedem ca oamenii din Romania si Turcia prefera cele mai ridicate temperaturi pentru dormitoarele lor, respectiv 22,3 grade Celsius, in timp ce britanicilor si germanilor le plac cele mai scazute, respectiv 18 si 18,2 grade Celsius.Rezultatele fac parte din studiul 'Traind in Europa, 2018', in cadrul caruia E.ON si Kantar EMNID au chestionat circa 10.000 de oameni din Danemarca, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Republica Ceha, Romania, Suedia, Turcia si Ungaria.