S-a lansat prima asigurare de bilete din Romania

Aceasta poate fi achizitionata simplu si rapid, in paralel cu procesul de achizitie a biletelor, direct de pe site-ul www.bilete.ro Principalul beneficiu pe care asigurarea En Garde il aduce clientului consta inAsigurarea se calculeaza ca procent din cosul de cumparaturi, respectiv 4,5% din pretul biletelor si este disponibila la toate achizitiile de pe site-ul partener, cu plata online sau ramburs la curier."Marcam inceputul anului 2019 prin lansarea unui nou produs de asigurare unic in Romania si primul din portofoliul Eurolife ERB Asigurari dezvoltat alaturi de un partener - www.bilete.ro, una dintre cele mai mari platforme de vanzare bilete din Romania.La nivelul Eurolife, ne-am propus sa demonstram ca asigurarile sunt instrumente utile, simple si actuale, ce se potrivesc perfect cu preferintele si asteptarile clientilor, iar En Garde este inca o dovada in acest sens.Ramanem in continuare atenti la noile tendinte tehnologice din piata si deschisi la noi idei care sa faca diferenta si care sa transforme asigurarea intr-un produs ale carui beneficii sa fie mult mai usor de inteles", a declarat Anita Nitulescu, CEO Eurolife ERB Asigurari Romania."Pentru echipa bilete.ro, confortul clientului cumparator de experiente culturale si sportive este esential. De aceea, ne bucuram sa ii asiguram acestuia avantajul recuperarii integrale a contravalorii biletelor pentru orice spectacol disponibil prin www.bilete.ro, prin colaborarea cu Eurolife ERB Asigurari. Este un serviciu si un beneficiu nou care speram sa fie apreciat de un numar cat mai mare de romani interesati si pasionati de noi optiuni de petrecere a timpului liber", a declarat Andreea Pop, Managing Director Bilete.ro.Eurolife ERB Asigurari Romania si bilete.ro estimeaza ca aproximativ 45% din totalul achizitiilor cu plata online si ramburs vor avea inclusa si asigurarea En Garde.Produsul de asigurare En Garde acopera riscuri multiple care pot impiedica posesorul biletului sa ajunga la spectacol, printre care: diferite cazuri medicale (boli / accidente care implica spitalizare, recomandare de repaus la domiciliu, efectuarea de investigatii sau tratamente in data si la ora spectacolului); situatii familiale (nasterea unui copil sau nepot, deces); cauze materiale (incendii, inundatii), alte incidente (furtul biletului, greva transport in comun, defectiuni vehicul in drum spre spectacol, anulare / intarziere zbor).Eurolife ERB Asigurari Romania este o companie de top pe segmentul asigurarilor cu o experienta de peste 11 ani pe piata locala. Eurolife acopera un portofoliu complex de riscuri: asigurari de viata, asigurari de invaliditate, asigurari de somaj, asigurari de imobil, asigurari de accidente, asigurari de sanatate, asigurari de raspundere civila, unit-linked, asigurari de calatorie.Eurolife ERB Romania include companiile Eurolife ERB Asigurari de Viata si Eurolife Asigurari Generale, fiind o subsidiara a Eurolife ERB Insurance Group. Eurolife ERB Insurance Group face parte din Fairfax Financial Holdings Limited, un holding canadian care, prin subsidiarele sale, este implicat in asigurari de proprietate si de accident, reasigurari si gestionarea investitiilor.In prezent, aproximativ 120.000 de clienti detin polite de asigurare emise de Eurolife ERB Asigurari Romania.