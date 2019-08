Specialisti: Protectia solara pentru par si scalp este o necesitate, mai ales in vacante

Parul si scalpul sunt primele cu care soarele intra in contact si pe care razele nocive le afecteaza. Acum, intensitatea razelor este mai mare si, pentru ca multi romani merg la plaja ori in vacante in tari insorite, acest lucru dauneaza nu doar pielii, ci si parului.Am vorbit cu specialistii in ingrijirea parului de la Haircare.ro care ne-au spus cum sa avem grija de par si de scalp in plin sezon estival, cand expunerea la soarele puternic nu poate fi evitata.Iata cele mai sensibile categorii, dar si cele mai frecvente probleme care pot aparea in aceasta perioada:Razele UV oxideaza si decoloreaza firul de par aproape la fel cum o face o pudra decoloranta si pot chiar sa arda pielea scalpului.Chiar daca pielea scalpului este acoperita de par, asta nu garanteaza protectie solara. Este o zona foarte sensibila a corpului, iar persoanele cu parul rar sunt expuse mai mult la efectele daunatoare ale soarelui decat cele cu par mai des.Pigmentii parului vopsit se decoloreaza mai rapid de la expunerea la soare, dar si parul natural are de suferit in aceasta perioada. Unei persoane cu parul complet natural poate sa i se deschida nuanta cu pana la trei tonuri, vara. In plus, si textura lui se schimba, firul de par devenind aspru si casant.Apa sarata si cea cu clor pot sa accelereze procesul de uscare si de degradare a firului de par, in combinatie cu expunerea la soare. Cu cat petreci mai mult timp in apa, cu atat parul este mai afectat deoarece razele soarelui reflectate in apa se rasfrang, apoi, asupra parului.Produsele cu factor de protectie solara (cu cat mai ridicat, cu atat mai bine) sunt cele care pot remedia toate problemele cu care ne confruntam in sezonul calduros si cele care ne protejeaza parul, pielea si scalpul de efectele nocive ale expunerii la soare. Cum functioneaza?Am vorbit cu Adriana Gae, Marketing Manager Haircare.ro, care urmareste informarea corecta a oamenilor despre riscurile la care ne supunem cand stam la soare fara sa ne protejam adecvat: Vrem sa facem cat mai cunoscut faptul ca exista riscuri pentru sanatate la care ne supunem in mod involuntar. Preventia este de zece ori mai buna decat repararea, mai ales atunci cand se poate".Pentru persoanele cu parul mai rar, mai fin ori pentru cele cu parul inchis la culoare (nuantele inchise absorb mult mai intens lumina), folosirea unor produse cu protectie solara este recomandata mai ales in perioadele in care razele sunt la intensitate maxima, dar nu doar atunci."De multe ori cand ne gandim la produse SPF, ne vin in minte doar cele care se aplica pe piele. Desi in afara tarii se vorbeste foarte mult de protejarea capilara, in Romania subiectul este unul destul de nou", ne-a explicat Adriana.Distrugerea tesuturilor pielii ori a firelor de par este cauzata de razele UV.Acestea sunt un tip de radiatii electromagnetice emise de catre soare. In functie de lungimea de unda, ele pot fi masurate astfel: UVV (lungime de 100-200 nm), UVC (200-290 nm) - cele blocate de stratul de ozon, iar cele mai periculoase pentru oameni sunt UVA (315-380 nm) si UVB (290-315 nm).De aceea este absolut necesara aplicarea unor produse cu protectie UVA/UVB, in special pe timp de vara. Ele trebuie aplicate de la la radacina pana la varf ca sa protejeze atat firul de par, dar si scalpul prin formarea unei pelicule protectoare. Produsele profesionale sunt special concepute pentru par si au o textura usoara, ce nu incarca parul si nici nu il ingrasa."Parul deteriorat este foarte greu de reparat si necesita multe luni, daca nu chiar ani sa-l aducem in forma ideala. Vara, pe langa produsele obisnuite de ingrijire pe care le folosim, putem sa adaugam si uleiurile ori tratamentele care ajuta parul sa reflecte lumina primita in exces", a completat Adriana.Majoritatea acestor produse sunt bogate in keratina (din care sunt formate firele de par), ajutand astfel sa nu-si schimbe structura chimica foarte mult din cauza caldurii excesive.La fel ca in cazul produselor cu SPF pentru pielea fetei si a corpului, si cele dedicate protectiei parului si a scalpului trebuie aplicate in mod regulat, conform indicatiilor de pe eticheta, chiar si dupa ce ai iesit din piscina sau din mare. Ele asigura o protectie eficienta, dar pentru o perioada limitata, si pot fi folosite in concediul de vara, cat si pentru plimbarile zilnice. Haircare iti ofera o intreaga selectie de produse pentru protectia solara a parului Desi poate parea un lucru nesemnificativ, clatirea parului in maximum o ora de cand ai iesit din apa sarata a marii sau din cea cu clor a piscinei poate face diferenta cand vorbim de sanatatea parului. Sarea si clorul sunt doua substante care usuca si inaspresc firele de par, dar care pot irita si scalpul.Cel mai bun remediu impotriva problemelor de sanatate este chiar preventia. Palaria este la fel de necesara vara cum sunt manusile pe timpul iernii. Fie la plaja sau prin oras, poarta palarie oricat de des poti, oriunde ai merge.Hidratarea este o regula de aur in orice anotimp, dar mai ales atunci cand temperaturile trec de 30 de grade. Pentru ca firele de par, dar si scalpul, au nevoie de hidratare constanta, nu uita sa bei foarte multa apa si sa folosesti produse create special cu rol de hidratare.Sampoanele fara sulfati sunt eficiente deoare curata bland parul, fara sa il deshidrateze. Sulfatii sunt foarte folositi in sampoane datorita proprietatilor lor de curatare, dar folositi in exces pot duce la iritatii ale scalpului si degradarea parului.Medicii dermatologi, dar si specialistii Haircare in ingrijirea parului recomanda produse de protectie solara pentru par. Ele pot face diferenta dintre un par sanatos si unul degradat si foarte greu de reparat ce necesita extra ingrijire.