Suferi de anxietate? Iata ce poti face pentru a te linisti

Cea mai la indemana metoda de reducere a simptomelor este, bineinteles, apelarea la medicamente.Exista insa si remedii naturale alternative care ajuta la reducerea starilor anxioase, cele mai eficiente dintre acestea fiind nutritia bogata in vitamina B si omega 3, practicarea sportului si echilibrarea intre minte si corp prin diverse tehnici precum yoga, pranayama sau meditatie.precum yoga, pranayama sau meditatia sunt, poate, cele mai eficiente in tratarea simptomelor de anxietate.Toate presupun concentrarea pe respiratie. Si se stie ca nu pot fi anxios in timp ce respiri adanc.Sunt multe tehnici de respiratie din care poti alege. Descoper-o pe cea potrivita tie si practic-o de cel putin 2 ori pe zi.Una dintre respiratiile pe care le recomand este tehnica 4-7-8 a Dr. Andrew Weil.Sau poti alege cateva sedinte de pranayama cu un instructor.Pranayama reprezinta un set de tehnici de respiratie cu ajutorul carora reglam si controlam energia vitala (prana) a corpului nostru.Prin reglarea energiei vitale dezvoltam si intretinem buna functionalitate a tuturor organelor interne si echilibram emotiile.Prin practica cu regularitate a tehnicilor de Pranayama, ne simtim revigorati, energizati, plini de viata, echilibrati fizic si emotional, cu mai multa claritate in timp ce luam decizii importante, multumiti si recunoscatori pentru viata noastra! Yoga , alaturi de respiratie profunda, include practica tehnicilor de purificare (kryas-urilor), a posturilor specifice (asanas), tehnici de regasire a echilibrului natural al organismului si optimizare a mentalului.Studiile demonstreaza eficienta yoga in eliminarea stresului, diminuarea emotiilor negative (anxietate, depresie), ameliorarea diverselor afectiuni fizice, precum si instalarea starii de calm, pace interioara, potentarea increderii si stimei de sine, a integritatii personale, cresterea tonusului general si a nivelului de energie, imbunatatirea claritatii mentale si a concentrarii.Vitaminele din complexul B5 sunt importante pentru transformarea proteinelor, carbohidratilor si a grasimilor in energia atat de necesara in timpul stresului.Vitamina B5 este esentiala in functionarea optima a glandelor suprarenale, fiind considerata vitamina antistress. Se gaseste din belsug in ciuperci si avocado.Vitamina C ajuta, de asemenea, functionarea optima a glandelor suprarenale, este un antioxidant major in lupta contra radicalilor liberi, iar un deficit de vitamina C poate duce la iritabilitate. Se gaseste in cantitati mari in coacaze negre, ardei verde gras sau mango.Magneziul este esential pentru sanatatea sistemului nervos. Un deficit de magneziu predispune la insomnie, stari anxioase, oboseala, confuzie mentala.Se regaseste in legumele cu frunze verzi, dar cea mai rapida modalitate de absorbtie este cea transdermica, prin piele.Ca atare, daca suferi de simptomele mentionate anterior, iti recomand un masaj cu magneziu cel putin o data la 1-2 saptamani.este un antidot recunoscut pentru depresie si stari anxioase. Fie ca practici un sport, fie ca faci o plimbare alerta sau cateva exercitii in fata geamului deschis, este important sa practici zilnic, constant.Rezultatele vor aparea in scurt timp. Simplul fapt ca vei fi in stare sa te tii de sport si sa fii mai in forma te va ajuta sa-ti cresti stima de sine.De asemenea, sauna activeaza metabolismul si relaxeaza musculatura, de aceea este recomandata cel putin o data pe saptamana, alaturi de rutina ta de miscare.Si, la final, un mic secret. Alege un ulei esential pur de lavanda si foloseste aromoterapia acolo unde iti petreci cel mai mult timp: acasa sau la birou. Lavanda este recunoscuta ca fiind un "antiinflamator emotional", cu rezultate foarte bune in alungarea starilor anxioase si in linistirea mintii.