Te apropii de sindromul burnout? Descopera cateva metode de reducere a stresului

Toate acestea pot fi aduse la un loc sub o singura denumire, si anume efectele negative ale stresului. Pentru multi dintre noi, ritmul in care curge viata noastra este extrem de obositor si duce la epuizare fizica si mentala.Pentru a putea face fata pe termen lung, este recomandat sa ne dam cate o pauza, un moment de respiro.Din experienta practica din ultimii ani, lucrand in general cu oameni ocupati, am observat ca in topul metodelor preferate de reducere a stresului se numara rutina masajului saptamanal, sesiunile de yoga si deconectarea completa de la ce inseamna digital pentru minim o zi.Masajul este cel mai des ales deoarece confera o stare de bine imediata. Odata cu decontracturarea musculara si mobilizarea articulatiilor, masajul aduce o stare de confort mental si o linistire a sufletului, iar motivul acestei stari de fericire post masaj este eliberarea de endorfine.Masajul declanseaza eliberarea unei cascade de endorfine in sange de care profita intregul corp: durerile musculare se atenueaza, starea de oboseala dispare, corpul se simte rejuvenat si mintea eliberata de stres.In functie de tipul de masaj, raspunsul corpului este diferit. De exemplu, o sedinta de 15 minute la scaunul special de masaj stimuleaza si energizeaza corpul si mintea.Un masaj de o ora, cu manevre lente si in profunzimea masei musculare are un efect de relaxare totala, atenueaza efectele stresului si faciliteaza somnul.Dar pana la urma, indiferent de tipul de masaj ales, endorfinele isi indeplinesc rolul: ne induc o stare de bine totala, care seamana cu atat de ravnita stare de fericire... Asa ca te invit sa te programezi acum la un masaj.Poti alege dintr-o varietate ampla de masaje de relaxare printre care cele mai populare sunt masajul cu pietre calde, masajul aromaterapeutic cu uleiuri esentiale de lavanda sau bergamota sau clasicul masaj suedez de relaxare.O alta metoda alaturi de masaj este practica yoga, cu rezultate extrem de bune in eliminarea stresului, diminuarea emotiilor negative si a starilor de depresie si anxietate, ameliorarea diverselor afectiuni fizice precum si instalarea starii de calm si pace interioara, potentarea increderii si stimei de sine, cresterea tonusului general si a nivelului de energie, imbunatatirea claritatii mentale si a concentrarii.O sesiune individuala de yoga te va ajuta sa te reconectezi la corpul tau prin asanele efectuate si, in acelasi timp, iti va regla energia vitala a organismului (prana) prin intermediul respiratiei constiente.Iar printr-o respiratia controlata, echilibram nu doar functiile fiziologice ale organismului, ci si componenta psihica, emotionala.Daca ai nevoie de mai mult decat o ora de pauza, recomandarea mea este sa te deconectezi complet de la tot ce inseamna laptop, telefon, tableta... O pauza de la tot ce inseamna digital.Ofera-ti timpul si spatiul sa te conectezi doar la corpul si mintea ta.Intr-o lume in care exteriorul ne atrage atat de mult atentia, ne pierdem foarte usor reperele interioare si in acelasi timp echilibrul... nu mai stim ce vrem, ce ne dorim, care ne este scopul sau care ne sunt valorile dupa care functionam. Ne pierdem intr-o avalansa de responsabilitati, nemaifiind constienti de prioritatile noastre, ca oameni.Nu mai avem timp pentru noi si sufletele noastre.Solutia pe care eu am gasit-o si am aplicat-o este sa-mi iau cate o zi de deconectare totala, pe care fie o petrec in confortul si linistea de acasa, fie intr-o scurta deplasare intr-un loc linistit care-mi place.Te invit si pe tine sa faci acest lucru. Vei simti diferenta. Stabileste-ti o data si pune-o in lista deSi nu uita ca doar de tine depinde calitatea vietii pe care alegi sa o traiesti!