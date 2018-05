Uber Eats a ajuns si in Bucuresti

Uber Eats este o aplicatie separata de livrare de mancare care foloseste aceeasi tehnologie Uber care le permite utilizatorilor sa calatoreasca simplu si eficient prin orase. In parteneriat cu peste 80.000 de restaurante din peste 250 de orase din intreaga lume, Uber Eats livreaza mancare pentru milioane de oameni prin simpla apasare a unui buton.Cu Uber Eats, locuitorii din Bucuresti vor putea comanda mancare pentru toate gusturile si ocaziile, 7 zile pe saptamana, de la peste 100 de restaurante din capitala. Utilizatorii Uber Eats vor gasi in aplicatie o gama larga de optiuni culinare, toate disponibile in acelasi loc si livrate proaspete si rapid. De la bine cunoscutele restaurante din grupul City Grill (Trattoria Buongiorno, Restaurant Pescarus, City Grill, Hanu' lui Manuc si Hanu' Berarilor), Pizza Bonita, Pep&Pepper, Japanos sau El Torito, pana la restaurante mai mici dar la fel de indragite, ca Simbio, Atelierul de Tarte, BurgerVan, Finca by Alioli sau Fish House.Pentru inceput, serviciul va fi disponibil intre 10:30 si 22:00, in zona centrala a orasului, dar si in zone ca Dristor, Parcul Tineretului, Tei, Drumul Taberei sau campusul de business Pipera, noi cartiere urmand sa fie disponibile in aplicatie in urmatoarele saptamani si luni."Suntem extrem de incantati sa aducem Uber Eats in Bucuresti, la scurt timp dupa ce am lansat aici UberGREEN, cu masini electrice. Utilizatorii pot folosi de acum Uber Eats pentru a comanda dintre sutele de preparate exact ce-si doresc, cand doresc, livrate cu o uber viteza. Bucuresti se alatura celorlalte sute de orase din intreaga lume care au imbratisat Uber Eats drept un nou mijloc de a comanda mancare buna, livrata rapid. Am revolutionat felul in care oamenii se deplaseaza, acum transformam modul in care oamenii savureaza mancarea. Viitorul Uber nu mai este doar despre masini" a spus Nicoleta Schroeder, General Manager, Uber Romania.Pentru a multumi utilizatorii care-si doresc ca mancarea sa fie livrata rapid si in siguranta, Uber Eats colaboreaza cu parteneri cu biciclete, scutere si masini, pentru a livra intr-un timp mediu de sub 40 de minute la lansare, cu posibilitatea de a urmari in timp real comanda in aplicatie de la solicitare, pana la expediere. Obiectivul este de a ajunge in curand la 35 de minute sau mai putin.De astazi, peste 100 de restaurante din Bucuresti isi vor deschide portile virtuale prin intermediul aplicatiei Uber Eats.Peste tot in lume, aplicatia ofera restaurantelor acces la mai multi clienti si la date statistice care le pot ajuta sa creasca si sa se adapteze pe piata de livrare a mancarii, aflata in plina crestere."Grupul City Grill sustine inovatia si digitalizarea in activitatea de zi cu zi, de la aplicatiile de preluare a comenzilor in restaurante, pana la aplicatia de fidelizare, devenita un etalon in industria HoReCa din Romania. Ne bucuram sa fim un partener strategic pentru lansarea Uber Eats in Romania deoarece aceasta colaborare se aliniaza strategiei noastre de folosire a tehnologiei pentru a imbunatati experienta clientilor cu brandurile din Grup. Uber Eats va fi cu siguranta un serviciu apreciat de clientii care vor sa se bucure de gusturile desavarsite ale preparatelor noastre emblematice, la birou sau acasa" a spus Ramona Popescu, Marketing Manager City Grill Group.Cum comanzi:1. Descarca aplicatia sau intra pe ubereats.com 2. Conecteaza-te cu aceleasi date de logare ale contului tau Uber sau creeaza-ti un cont3. Introdu punctul de livrare - poate fi acasa, la birou sau oriunde te afli in oras4. Alege dintre sutele de optiuni - cauta-ti restaurantele preferatele sau filtreaza cautarea dupa preparate, pret, timp de livrare sau restrictii dietetice5. Plaseaza comanda printr-o simpla apasare de buton si plateste cu cardul adaugat in aplicatie6. Urmareste-ti comanda in timp real- vezi cum aceasta e preluata si livrata la usa ta sau in fata cladirii, in functie de cum preferiNu exista comanda minima - poti comanda doar o supa, daca doresti. Preturile sunt stabilite de restaurantele partenere, conform meniului lor. Pe langa costul mancarii, exista un cost fix de livrare de 7,5 lei, indiferent de cat comanzi.Programeaza o comanda - pentru cei carora le place sa planifice, Uber Eats a introdus posibilitatea de a programa livrarea unei comenzi cu pana la o saptamana inainte.Urmareste-ti comanda in timp real - aplicatia iti arata stadiul comenzii tale, pas cu pas. Urmareste in timp real cum este preparata, ridicata si livrata.Recomandari personalizate - aplicatia iti va sugera adrese de livrare din trecut, mancarea preferata, optiuni cu timp de livrare mai mic de 25 de minute sau feluri populare din apropierea adresei tale. Aceste recomandari se vor baza pe comenzile anterioare si pe variabile precum ora si locul livrarii.Filtre pentru a ajunge usor la mancarea potrivita - poti cauta restaurante in functie de anumite criterii specifice, cum ar fi viteza de livrare, pretul sau restrictiile alimentare. Daca vrei sa vezi alimentele vegetariene disponibile in 30 de minute, aplicatia foloseste informatiile despre mancare si timpul mediu de preparare pentru a genera rezultatele potrivite pentru fiecare.Descopera tot ce are orasul mai bun de oferit - la fel ca sistemul de evaluare cu care deja te-ai obisnuit in aplicatia Uber, cu Uber Eats poti vedea evaluarea restaurantelor in urma experientei celorlalti utilizatori.Poti indica cu precizie locul de livrare - indiferent ca esti acasa, la birou sau in parc, poti introduce instructiuni specifice si poti cere sa primesti mancarea la usa, in fata cladirii sau, spre exemplu, "la iesirea din statia de metrou Izvor"Comanda-ti mancarea in timpul cursei tale Uber - cand esti in cursa, poti accesa Uber Eats direct din aplicatia Uber, astfel incat cina ta sa ajunga la destinatie in acelasi timp cu tine.Uber Eats este o aplicatie de livrare de mancare distincta care face din comandarea mancarii o experienta la fel de simpla precum solicitarea unei curse, indiferent daca esti acasa, la birou sau in parc. Uber foloseste tehnologia si o retea de curieri si restaurante partenere pentru a livra eficient mancare catre utilizatori. Acestia isi pot urmari comanda in aplicatie, pot modifica cu usurinta punctul de livrare si pot folosi acelasi cont de pe care solicita curse Uber. Uber Eats este disponibil in peste 200 de orase si 30 de tari din intreaga lume.