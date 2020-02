Valentine's Day 2020. Romanii se casatoresc mai tarziu si divorteaza mai greu

Analiza Frames:

In 2020, casatoria a ajuns un eveniment pe care multi dintre tineri cauta sa-l amane cat mai mult. Asta nu inseamna ca isi ignora sentimentele, insa si le manifesta ceva mai putin formal, fara sa ajunga asa repede la Starea Civila, arata o analiza realizata de Frames.Acum 30 de ani, romanii sarbatoreau in premiera, pe 14 februarie, Valentine's Day, ziua occidentala a indragostitilor. Statisticile oficiale, analizate de expertii de la compania de consultanta Frames, arata ca in 1990, tinerii erau mult mai decisi sa isi uneasca destinele decat in prezent.Barbatii se casatoreau in medie la 25 de ani, iar femeile la 22 de ani. De atunci, varsta medie a tinerilor aflati la prima casatorie a crescut vertiginos, ajungand, in 2018, la 31,9 ani in cazul barbatilor, si la 28,7 ani in cazul femeilor.Analiza Frames arata, totodata, ca numarul casatoriilor a scazut vertiginos in ultimii 30 de ani. Daca in 1990, la Oficiile de Stare Civila erau inregistrate 192.652 de casatorii, in 2018 numarul acestora a scazut cu aproape 50.000 (143.292).Recordul negativ din punct de vedere al casatoriilor a fost inregistrat in 2011, cand Institutul National de Statistica raporta un numar total de 105.599 de casatorii."2010, 2011 si 2012 au fost anii crizei economice, iar romanii au resimtit din plin provocarile acelor vremuri. Scaderea abrupta a numarului casatoriilor este in stransa legatura cu problemele financiare din acea perioada, cu disponibilizarile, cu taierile de salarii, cu climatul de insecuritate sociala", arata analiza Frames.Odata cu iesirea din criza, si casatoriile au revenit pe un trend pozitiv, semn ca romanii au inceput sa aiba din nou incredere in viitor si sa isi intemeieze o familie. Asa s-a ajuns ca in 2018, se fie inregistrate 143.292 casatorii, cu 679 casatorii mai multe decat in anul anterior.Rata nuptialitatii (denumirea statistica a ratei casatoriilor) a ajuns, astfel, la 6,5 casatorii la 1000 locuitori, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. In 1990, spre comparatie, se inregistrau 8,3 casatorii la 1000 de locuitori.De ce amana tinerii tot mai mult casatoria? Cum de s-a ajuns ca femeile, mai ales cele din mediul urban, sa se casatoreasca la o varsta medie de 30 de ani, in crestere cu aproape 10 ani fata de acum 30 de ani?Potrivit expertilor, motivele sunt multiple si au legatura cu schimbarile majore prin care a trecut societatea romaneasca."Acum 30 de ani, casatoria era un pas esential pe care tinerii il faceau, odata cu incheierea studiilor, cu gasirea unui loc de munca. Era un eveniment social in care sentimentele erau in stransa legatura cu obiceiurile, cu ideea de camin, de siguranta, de familie traditionala, mai ales in mediul rural. In 2020, societatea romaneasca este mult mai sofisticata, mai ales in zonele urbane. Educatia, influenta massmedia & social media, emanciparea sociala, aspiratiile legate de job, de cariera, optiunile multiple legate de petrecerea timpului liber, insusi conceptul de,, intalnire'', de relatie sentimentala se prezinta la un alt nivel. Internetul, serviciile de dating au influentat in mod semnificativ apetitul romanilor pentru relatii de durata, un fenomen, de altfel, intalnit la nivelul tuturor tarilor occidentale", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.Asa s-a ajuns ca varsta medie la casatorie, in anul 2018, sa fie de 33,8 ani la barbati si de 30,6 ani la femei. Spre comparatie, cei mai tineri insuratei, in anul 1990, erau cei din mediul rural. Femeile se casatoreau, in medie, la varsta de 21,3 ani, iar barbatii la 24,8 ani."Dincolo de conditiile sociale, de mentalitate, amanarea casatoriilor trebuie pusa in legatura directa cu situatia economica a cuplului. Achizitia unei locuinte reprezinta, in 2020, o adevarata provocare, mai ales pentru tineri. Contractarea unui credit este determinata de nivelul salarial, iar costurile vietii in comun genereaza o presiune pe care multe dintre cupluri reusesc cu greu sa o suporte, astfel ca amana casatoria si conceperea unui copil o perioada tot mai lunga de timp, in asteptarea imbunatatirii situatiei financiare", arata analiza.Potrivit datelor INS, in 2018, cele mai multe casatorii (14,4% din numarul total de casatorii) s-au incheiat de barbatii si femeile din grupa de varsta 25-29 ani, urmate de cele incheiate de barbatii din aceeasi grupa de varsta cu femeile din grupa de varsta 20-24 ani (12,2%).In anul 2018 s-au inregistrat, in total, 143.292 casatorii, cu 679 casatorii mai multe decat in anul anterior. Numarul cel mai mare de casatorii a fost inregistrat in Bucuresti (24476 casatorii), urmat de judetul Iasi (6641), Suceava (5179) si Timis (5135), iar cel mai mic numar de casatorii s-a inregistrat in judetul Tulcea (1087 casatorii).Cele mai ridicate rate de nuptialitate (numar de casatorii la 1000 de locuitori) s-au inregistrat in Bucuresti (11,5 la mie ), judetul Ilfov (7,7 la mie) si judetul Iasi (7,0 la mie ), iar cele mai mici rate de nuptialitate s-au inregistrat in judetul Tulcea (4,6 la mie) si in judetul Valcea (3,4 la mie ).La nivel european, Romania se situeaza printre tarile cu o rata a nuptialitatii ridicata, de 7,3 la mie, alaturi de Lituania (7,5 la mie ), Cipru si Letonia (6,8 la mie) si Malta (6,3 la mie ). Tarile invecinate Romaniei, Bulgaria (4,0 la mie) si Ungaria (5,2 la mie ), au rate de nuptialitate mai mici decat ale Romaniei.Analiza Frames arata, pe de alta parte, ca numarul divorturilor, in 2018, este la unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii 30 de ani.Daca in 1990 se inregistrau 32.966 divorturi, iar in 2010 erau raportate 32.632, in 2018 numarul acestora scazuse la 30.857, mai putine cu 290 divorturi comparativ cu anul 2017.Rata divortialitatii (numarul de cazuri de divort la 1000 de locuitori) a scazut de la 1,42 divorturi la 1000 locuitori in 1990 la 1,39 divorturi la 1000 locuitori in anul 2018.Varsta medie a sotilor la divort a fost, in 2018, de 43 ani pentru barbati si de 39,3 ani pentru femei."Statisticile oficiale arata ca cel mai ridicat numar de divorturi se inregistreaza in mediul urban, dublu fata de cel din mediul rural. Varsta predilecta a celor care divorteaza este de 40-44 ani in randul barbatilor (5813 divorturi/20,0% dintre divorturi) si de 30-34 ani la femei (5626 divorturi/18,8% dintre divorturi)", arata analiza.Datele Institutului National de Statistica, prelucrate de Frames, arata, totodata, ca numarul femeilor in varsta de pana la 30 ani care au divortat a fost de 2,4 ori mai mare decat numarul barbatilor apartinand aceleiasi grupe de varsta.Dupa varsta de 50 de ani, numarul barbatilor care au divortat a fost semnificativ mai mare decat cel al femeilor, de 1,4 ori la grupa de varsta 50-54 ani, de 1,8 ori la grupa de varsta 55-59 ani si de peste 1,9 ori la persoanele de 55 de ani si peste.Din totalul divorturilor pronuntate in anul 2018, doua treimi s-au realizat cu "acordul partilor". In 47,3% dintre cazuri, vina a fost a ambilor soti, 11,0% din vina sotului, 3,9% dintre cazuri din vina sotiei si 37,8% din alte cauze.Din punct de vedere regional, cele mai multe s-au semnalat in Bucuresti, 2888 cazuri de divort, reprezentand 9,4% din numarul total de divorturi inregistrat, iar cel mai mic numar in judetul Valcea (215 divorturi).La nivelul Uniunii Europeana, Romania, cu o rata a divorturilor de 1,5 la mie, se afla la mijlocul clasamentului in care campioane sunt Letonia si Lituania (3,1 la mie) si Danemarca (3,0 la mie ). Cele mai mici rate de divortialitate la nivel european s-au inregistrat in Malta (0,8 la mie) si Grecia (1,0 la mie ).Cei 30 de ani de democratie, de capitalism, de influente occidentale, de emancipare si de schimbari economice au influentat in mod semnificativ viata de cuplu a romanilor."Inainte de Revolutie, sa te casatoresti de tanar, sa ai copii, sa ai un job stabil, tinea de obiceiurile din familie, de traditii, dar si de constrangerile administrative. Nu primeai casa in repartitie daca nu aveai familie, nu aveai acces la anumite joburi daca nu erai casatorit, existau multiple filtre si stimulente care influentau dinamica sociala. Dupa 1990, societatea s-a schimbat fundamental, inclusiv in ceea ce priveste influenta statului, cu bune si rele. Scaderea numarului casatoriilor a fost insotita de o scadere a natalitatii care, in 2020, a devenit o problema cu grave consecinte sociale si economice", arata analiza.In prezent, viata de cuplu inseamna pentru multi romani, mai ales pentru cei din generatiile tinere (20-40 ani) mai mult o relatie bazata pe sentimente si mai putin pe acte."Sunt multe cupluri care traiesc fara sa aiba un certificat de casatorie, dar acest lucru nu inseamna ca nu isi doresc o viata impreuna, ca nu au planuri de viitor, ca nu au incredere in sentimentele lor. De cele mai multe ori, insa, casatoria reprezinta un pas financiar important, de la cheltuielile de nunta la cele administrative (chirie,rata, costuri cu utilitatile comune), cu multe provocari pe care multi tineri nu sunt dispusi sa le suporte, pe moment. Asociarea casatoriei cu existenta unei locuinte permanente, cu natalitatea, in conditiile unor resurse financiare limitate, reprezinta, in continuare, un pas semnificativ pe care prea putini tineri sunt hotarati sa si-l asume. Pentru majoritatea, amanarea oficializarii relatiei are legatura, in general, cu perspectiva unui viitor financiar mai bun", afirma analistii.Analiza Frames a fost realizata pe baza datelor statistice privind dinamica casatoriilor si divorturilor din Romania, din perioada 1990-2018, ultimul an pentru care exista date oficiale finale.