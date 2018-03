Viena este si in 2018 orasul cu cea mai ridicata calitate a vietii. Pe ce loc se afla Bucurestiul?

Capitala Austriei este apreciata pentru siguranta oferita locuitorilor sai, pentru eficienta sistemului de transport in comun si diversitatea structurilor culturale si de petrecere a timpului liber, informeaza Reuters si AFP.Viena este urmata de Zurich (Elvetia), Auckland (Noua Zeelanda) si Munchen (Germania) la egalitate pe locul al treilea.Vancouver, oras clasat pe locul cinci, ofera cea mai buna calitate a vietii din America de Nord.Singapore pe locul 25 si Montevideo pe locul 77 sunt cel mai bine clasate orase din Asia si America Latina. In cazul oraselor din Africa, cea mai buna calitate a vietii o ofera orasul Durban din Africa de Sud, care se afla pe locul 89 la nivel global.In total, Europa are opt din primele zece orase cu cea mai buna calitate a vietii. Germania si Elvetia au fiecare trei orase in top zece, in timp ce Noua Zeelanda, Canada si Australia au fiecare cate un oras.Studiul arata ca, in ultimii 20 de ani, standardele de viata au crescut cel mai mult in unele state din Europa de Est, precum Sarajevo, care acum este pe locul 159 si Bratislava, care a urcat pana pe locul 80."Ca urmare a imbunatatirii standardelor de viata, a pietei muncii competitive si a talentelor disponibile, multe din aceste orase au inceput sa atraga companii multinationale care infiinteaza noi operatiuni", a declarat presedintele pentru Europa si Pacific la Mercer, Martine Ferland.Chiar daca se claseaza pe locul 107 din 231 de orase analizate, Bucurestiul ofera o calitate a vieti mai buna decat Doha, Rio de Janeiro, Beijing, Kuwait City, Mexico City, Istanbul, Sofia, Belgrad sau Kiev.La coada clasamentului se situeaza Bagdad, Bangui (Republica Centrafricana), Saana (Yemen) si Damasc (Siria), toate aceste orase fiind penalizate pentru problemele de instabilitate politica, saracie si conditii climatice extreme.Studiul a vizat 231 orase si s-a bazat pe 39 de criterii precum stabilitatea politica, serviciile de sanatate, educatie, infractionalitate, posibilitatile de petrecere a timpului liber si transportul. Acest studiu este realizat anual de Mercer si este utilizat de companii si organizatii pentru a calcula remuneratia expatilor.