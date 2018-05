Vrei sa pedalezi in natura, printre comori medievale? Vezi calendarul evenimentelor pe bicicleta din Colinele Transilvaniei

5 mai - Pedalam la Sarbatoarea Rabarbarului Saschiz - plecare din Sighisoara

12 mal - 4B la Cobor: Bike, Brunch, Birds & Beavers - plecare din Fagaras

23 iunie - Seara magica de Sanziene la Soars - plecare din Soars, judetul Brasov

30 iunie - Bike 2 Transilvanian Brunch la Chirpar - plecare din Sibiu

7-8 iulie - Bike & Like in Colinele Transilvaniei - plecare din Sighisoara - detalii pe bike-and-like.nostressevents.ro

28 iulie - Bike 2 Transilvanian Brunch la Hosman - plecare din Sibiu

4 august - Biciclim pe Taramul Tuberozelor - plecare din Hoghilag, judetul Sibiu

15-18 august -Transylvania Bike Trails Race - plecare din Saschiz, judetul Mures - detalii pe tbtrace.ro

25 august - Bike 2 Transilvanian Brunch la Sacadate - plecare din Sibiu

1 septembrie - Media Bike Marathon - plecare din Medias - detalii pe: marathonmedias.ro

9 septembrie - Pe bicicleta acasa la purceluul de Bazna - plecare din Medias

29 septembrie - Bike 2 Transilvanian Brunch la Apold - plecare din Sighisoara

6 octombrie - Pedalam pe traseul mocanitei - plecare din Sibiu

14 octombrie - Bike & Lunch pe varza la Mona - plecare din Medias

Intre malul stang al Tarnavei Mari si cel drept al Oltului, in zona dintre, gasesti situri medievale si rurale faimoase (Viscri, Biertan, Sighisoara), dar si comori culturale inca insuficient descoperite (situri UNESCO - Saschiz si Valea Viilor, cetati medievale - Rupea, dar si pestesasesti, romanesti si maghiare).Le poti descoperi pe toate in tihna, chiar intr-un mod activ, prin miscare in natura, participand la unul dintrece se organizeaza aici anul acesta:Programul poate suferi modificari, de aceea iti recomandam sa urmaresti noutatile pe www.facebook.com/colineletransilvaniei