Vrei sa porti lentile de contact de Halloween? Iata de ce trebuie sa tii cont

Sfatul specialistului

Lentila se blocheaza pe ochi - Lentilele se pot bloca din cauza ca sunt uscate, sau din cauza ca aluneca de pe cornee. Atunci cand acest lucru se intampla, spala-ti bine mainile si incearca sa gasesti lentila. Lubrifiaza lentila cu solutia de intretinere sau cu picaturi de ochi. Clipeste incet sau inchide ochii si maseaza usor pleoapa pentru a misca lentila.

Ai aplicat lentila invers - Cel mai probabil vei avea o senzatie de disconfort si este posibil ca lentila sa isi scape de pe ochi. Pentru a aplica lentila in mod corect, pune-o pe deget cu partea deschisa in sus, dupa care apropie lentila de suprafata ochiului.

Senzatia de arsura sau intepaturi - Aceste simptome pot avea cauze variate, cum ar fi ochii uscati, alergiile, sau impuritatile. Cea mai buna solutie in aceasta situatie este sa programezi un control oftalmologic, pentru a determina cauza exacta. Pana ajungi la medic, poti folosi picaturi de ochi pentru a lubrifia zona.

In cazul in care prezinti simptome, cum ar fi roseata sau disconfort de orice fel, contacteaza imediat medicul oftalmolog, pentru a descoperi cauza si trata afectiunea

Pentru a evita aparitia afectiunilor oculare, Medicul Oftalmolog Cristina Ciuca, de la Optica Medicala Videt.ro ne ofera sfaturi esentiale despre lentilele de Halloween - cum sa alegem cele mai bune si sigure lentile si cum sa le utilizam in asa fel incat sa nu riscam sanatatea ochilor nostri.Cum alegi perechea de lentile de contact cosmetice care ti se potriveste:Nu cumpara o pereche de lentile de contact cosmetice fara sa stii din ce material sunt create si care sunt optiunile din care poti alege, in functie de culoare, tip sau design.Lentilele de contact cosmetice mai pot fi gasite sub denumirea de lentile colorate, fashion, cosmetice, sau lentile pentru Halloween.Oricare ar fi costumul pe care vrei sa il imbraci in noaptea de Halloween - vampir, varcolac sau un personaj consacrat, oferta de lentile cosmetice de pe piata este variata.In functie de tipul lentilelor poti opta pentru o pereche de lentile de contact circle (care dau impresia unui iris marit, look inspirat din cultura anime), sau pentru lentilele de contact sclera (care acopera intreaga suprafata a ochiului, nu doar irisul).Daca te ghidezi dupa design, poti alege dintre lentilele de contact colorate (care schimba pur si simplu culoarea irisului) si lentilele cu diverse forme grafice (care schimba aspectul irisului, cum sunt cele tip ochi de soparla sau cu diferite logo-uri si inscriptii).Desi nu toata lumea cunoaste acest fapt, lentilele de contact nu au o dimensiune universala. Pericolele la care te expui prin purtarea unor lentile prea mari sau prea mici includ leziuni ale corneei si conjunctivita si nu trebuie ignorate.In urma consultului preliminar, medicul oftalmolog va stabili daca poti purta lentile de contact. Daca raspunsul este da, medicul iti va elibera o reteta cu parametrii ochilor, cu ajutorul careia vei putea achizitiona o pereche de lentile de contact care sa se potriveasca perfect ochilor tai."In timpul consultului initial medicul oftalmolog trebuie sa ii explice in detaliu pacientului modul de utilizare, aplicare si intretinere a lentilelor. Este indicat ca pacientul sa aplice lentilele pe ochi in fata medicului pentru a evita aparitia eventualelor nelamuriri.", spune Dr. Cristina Ciuca, Oftalmolog Videt.Studiaza bine piata inainte de a cumpara o pereche de lentile cosmetice si asigura-te ca alegi un magazin specializat. Personalul magazinului trebuie sa fie capabil sa te ajute sa alegi perechea potrivita de lentile cosmetice, pe baza retetei oftalmologice.Oftalmologul ne indeamna sa achizitionam lentilele cosmetice doar din magazinele de specialitate. Orice alt tip de magazin, cum ar fi benzinariile, supermarketurile sau magazinele cu tematica de Halloween nu prezinta aceeasi incredere cand vine vorba de achizitionarea unor lentile de contact cosmetice.Mai exista un tip magazine online pe care ar trebui sa le evitam, si anume site-urile care apar in perioada Halloween-ului, vand doar lentile cosmetice (fara a fi certificate sau fara a fi optica medicala) si dispar odata cu trecerea acestei sarbatori.Lentilele fabricate din acest material sunt cele mai calitative si exista o posibilitate mai mica sa iti provoace afectiuni ale ochilor, atata timp cat urmezi instructiunile.Hidrogelul asigura transmisibilitatea oxigenului catre ochi, cu ajutorul apei din compozitia sa. Cu toate acestea, nu ar trebui sa purtam lentilele de contact mai mult de 8 ore pe zi, pentru ca acestea se vor usca si vor deveni incomode."O intrebare pe care o primesc adesea de la pacientii mei este care sunt cele mai confortabile lentile de contact? Lentilele pe care le recomand mereu sunt cele fabricate dintr-un material moale, pentru un confort sporit. Hidrogelul este un astfel de material. Avand in compozitie o cantitate mare de apa, acesta faciliteaza transmisibilitatea oxigenului catre cornee", declara Dr. Cristina Ciuca, Oftalmolog Videt.In ceea ce priveste magazinele online de optica, preturile pentru lentilele de contact cosmetice pornesc de la 50 lei si pot sa ajunga la 150 lei. Produsele de curatare si intretinere au preturi cuprinse intre 10 si 150 lei.Lentilele de contact cosmetice care au un pret sub 50 de lei nu ar trebui sa prezinte incredere. In general, lentilele ieftine sunt fabricate in Asia, unde nu se respecta aceleasi reguli de siguranta ca in Europa.Verifica atent ambalajul lentilelor: marcajul CE (Comunitatea Europeana) si data de expirare nu trebuie sa lipseasca.Cumpararea lentilelor de contact cosmetice de la un brand no-name poate prezenta riscuri, motiv pentru care iti recomandam sa alegi un brand cu nume sonor, care este cunoscut pentru fabricarea lentilelor de contact de vedere.Printre cele mai cunoscute branduri de lentile de contact medicale se numara Topvue, Ciba Vision si Bausch&Lomb. Ca si lentilele de contact de vedere, lentilele cosmetice sunt dispozitive medicale asa ca sfatul oftalmologului este sa te indrepti catre o firma cu renume pe piata de optica.Daca urmezi instructiunile de mai sus vei alege cu siguranta perechea de lentile de contact cosmetice potrivita pentru ochii tai, tot ce mai ramane de facut este sa fii atent cum o folosesti.Daca machiajul intra in contact cu lentilele tale, exista riscul ca acestea sa se deterioreze. De asemenea, inainte sa te demachiezi, nu uita sa iti scoti lentilele, deoarece demachiantul poate atinge suprafata lentilei si o poate deteriora.O petrecere de Halloween ce are loc intr-o casa veche si sinistra pare distractiva, insa praful de acolo poate patrunde intre lentila si suprafata ochiului si poate cauza iritatii sau alte afectiuni oculare. In cazul in care se intampla acest lucru, lentilele trebuie indepartate de pe ochi si curatate cu solutia speciala de intretinere. Inainte sa pui lentilele inapoi pe ochi, spala-ti ochii bine pentru a indeparta impuritatile.Ochii fiecaruia dintre noi contin bacterii normale insa transferul acestora de la o persoana la alta, prin utilizarea acelorasi lentile de contact, poate provoca boli oculare sau chiar pierderea vederii.Urmatoarele situatii pot aparea in urma folosirii incorecte a lentilelor de contact pentru Halloween:Pentru a afla mai multe despre aplicarea si intretinerea lentilelor de contact, citeste ghidul de utilizare realizat de oftalmologul Videt