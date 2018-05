Vrei sa vezi cum arata o casa solara? Iata unde o poti gasi

Partenerul principal al proiectului, pentru a doua editie consecutiva, este ENGIE Romania.Avand o amprenta de 147 mp, locuinta EFdeN Signature este inovatoare prin solutiile propuse la probleme caselor din prezent. Casa este speciala prin imbratisarea conceptului de "casa in casa". Astfel, cel mai evident element al casei este structura exterioara, un "shell" (carapace) ce umbreste un spatiu de relaxare in aer liber, asigurand in acelasi timp o luminozitate optima in casa.De asemenea, EFdeN Signature este o casa inteligenta, sistemele electrice si mecanice fiind controlate de catre o solutie de automatizare dezvoltata de catre voluntarii EFdeN impreuna cu partenerii proiectului.Utilizatorul casei va putea controla iluminatul, temperatura, sistemul de deschidere a usii si o parte dintre electrocasnice prin intermediul unei aplicatii, inclusiv atunci cand acesta este plecat de acasa.Solar Decathlon este cea mai importanta competitie de locuinte sustenabile din lume si a luat nastere in 2011 in Statele Unite ale Americii.In 2012, echipa PRISPA a fost prima echipa din Romania calificata la Solar Decathlon (editia Madrid), iar in 2014 echipa EFdeN a participat la editia Versailles cu casa care acum este Primul Centru de Cercetare a Conditiilor de Confort din Romania. Pana in prezent, echipa EFdeN a castigat 23 de premii.Anul acesta, competitia se desfasoara pentru prima data in Orientul Mijlociu. 21 de echipe din 16 tari de pe 4 continente concureaza in functie de 10 probe interdisciplinare, monitorizate sau jurizate, de la arhitectura, inginerie, eficienta energetica si pana la comunicare, inovatie sau sustenabilitate.Echipa EFdeN se numara din nou printre cele calificate in competitie, de data aceasta cu proiectul EFdeN Signature - o casa sustenabila si adaptabila stilului de viata si culturii utilizatorului, care poate fi amplasata atat in contextul climatic arid al Orientului Mijlociu, cat si intr-un climat temperat continental precum cel din Romania. Principale provocari in dezvoltarea casei tin de temperaturile foarte mari, furtunile de nisip si umiditatea ridicata, specifice Orientului Mijlociu."Ne bucuram ca reprezentam Romania din nou la cea mai importanta competitie de profil din lume. Multumim universitatilor, companiilor si tuturor partenerilor implicati in EFdeN, deoarece cu ajutorul lor contribuim la o Romanie mai responsabila, la un mediu construit mai sustenabil si la educatia tinerilor din Romania. Pentru participarea la competitia din Dubai am reusit sa asiguram deja 50% din resursele necesare. Cautam in continuare parteneri care sa se alature misiunii noastre de a face Romania mai sustenabila si de a contribui la procesul educational al tinerilor", a declarat Mihai Toader-Pasti, Manager General si Co-fondator EFdeN.Locuinta EFdeN Signature este dezvoltata de o echipa multidisciplinara formata din 70 de studenti de la Universitatea de Constructii, Universitatea de Arhitectura si de la alte trei universitati, ce lucreaza impreuna pentru a realiza o casa cu un grad ridicat de calitate, confort si performanta.Casa EFdeN Signature va fi amplasata in parcarea Baneasa Shopping City timp de 5 luni. +Incepand cu luna iulie, casa va fi finalizata si deschisa publicului larg, iar pana atunci ea poate fi vazuta din exteriorul santierului.Sunt asteptati sa o viziteze toti cei direct interesati de locuinte solare, tehnologii si solutii de eficientizare energetica, productie de energie solara si reducere a impactului negativ asupra mediului."Utilizarea surselor alternative de energie, a tehnologiilor integrate de smart home si smart city precum si a solutiilor inovatoare de eficienta energetica sunt parte din core-business-ul ENGIE. Astfel, alaturi de echipa EFdeN, contribuim cu cele mai inovatoare solutii energetice la dezvoltarea casei viitorului." - Amalia Anghel, Sef Serviciu Comunicare Corporate, ENGIE Romania, partenerul principal al proiectului.''Ne bucuram sa fim si in acest an gazde ale proiectului EFdeN si suntem siguri ca vom colabora cu proiectul si in urmatorii ani. Suntem nerabdtatori sa organizam evenimente pentru publicul general, de la copii la adulti la casa EFdeN incepand cu lunia Iulie.'' - Daniela Matei - PR Manager, Baneasa Shopping City"Invatamantul romanesc traieste si produce in continuare excelenta si implicit specialistii de care Romania are nevoie pentru a isi recastiga locul pe care il merita." - Liviu Florea - CEO al Vinci Energies Romania"Aceasta interactiune de practica interdiscilpinara le aduce studentilor din EFdeN un spor de competenta pe care noi prin activitatile de tip didactic nu le putem transmitem. Ne bucuram sa fim cu totii parte din acest proiect de excelenta academica" - prof. univ. dr. ing. Radu Vacareanu"In arhitectura, in momentul in care discutam de o creatie, aceasta este posibila doar daca fiecare isi aduce aportul. In EFdeN fiecare isi aduce aportul in functie de competentele pe care le are, lucreaza in echipa, astfel incat la sfarsit rezultatul sa fie o casa reusita." - prof. dr. arh. Marian MoiceanuPrintre partnerii proiectului se numara: ENGIE, Vinci Group, Baneasa Developments, Lidl, Rothoblass, RoGBC, Bosch, Saint-Gobain, AluKonigStahl, EGGER, Ergio Prod, Glulam, SC Erbasu, Transelectrica, Grohe, Wyliodrin, Sir Safety, FORCH, WAGO.EFdeN este singurul ONG din Romania ce dezvolta locuinte solare cu scop educational si de cercetare, alaturi de produse sustenabile si module educationale atat pentru studenti, specialisti, cat si pentru publicul larg. Proiectul de voluntariat functioneaza pe baza de parteneriate strategice si sponsorizari. Mai multe detalii despre echipa, despre proiect si despre cum va puteti implica, gasiti pe site-ul www.efden.org