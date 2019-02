Informatia a fost oferita pe surse apropiate brandului Chanel pentru The Guardian.In ianuarie, Lagerfeld a ratat show-ul haute couture al lui Chanel de la Paris, alimentand speculatiile despre starea sa precara de sanatate.Karl Otto Lagerfeld, nascut pe 10 septembrie 1933, la Hamburg, a fost designer vestimentar si fotograf.Lagerfeld, care si-a inceput cariera ca asistent al lui Pierre Balmain in 1955, s-a alaturat Chanel in 1983. In primul sau sezon, se spunea ca "lucreaza 16 ore pe zi si este incantat sa o faca".B.B. ...citeste mai departe despre " A murit celebrul designer Karl Lagerfeld " pe Ziare.com