Actritele de la Hollywood isi unesc fortele in lupta anti-hartuire: Protest in negru la Globurile de Aur

Pentru a protesta fata de violentele sexuale si a-si manifesta solidaritatea cu victimele agresorilor sexuali de la Hollywood, actrite precum Jessica Chastain, Emma Stone sau Meryl Streep renunta la paiete si culori stralucitoare pentru a se imbraca in negru la Globurile de Aur, informeaza AFP.Vedetele masculine au promis ca vor lua aceeasi decizie, pentru a-si arata solidaritatea, asa cum a facut Dwayne Johnson, supranumit "The Rock".Promisiuna a starnit, insa, ironiile celor care stiu ca smochingul in culoarea abanosului este deja tinuta preferata la ceremoniile hollywoodiene."Nu cumva cea mai mare parte dintre barbatii care asista la Globuri se imbraca deja in negru?", se intreaba site-ul mic.com.Este adevarat ca Dwayne Johnson, la fel ca si Donald Glover sau Alan Cummings isi asuma cateodata pariuri vestimentare indraznete (tinute din catifea bordo sau culoarea pielii, veste cu paiete...), dar de cele mai multe ori, tinuta standard este compusa dintr-un costum negru cu camasa alba personalizata cu cel mult cu o cravata in culori sumbre sau un papion negru.Unii stilisti isi iau misiunea prea in serios: Ilaria Urbinati, care raspunde de vestimentatia unor actori precum "The Rock", Armie Hammer sau Liev Schreiber, scrie pe Instagram: ".. pentru ca toata lumea ma intreaba... Da, barbatii vor fi solidari cu femeile in ceea ce priveste initiativa de a se imbraca in negru pentru a protesta impotriva violentelor sexuale in cadrul ceremoniei de la Globurile de Aur".Alti stilisti recomanda purtarea unei insigne sau a unei panglici. Stilistul newyorkez Michael Fisher, care raspunde de vestimentatia lui Hugh Jackman, a anuntat ca cei care ii sunt clienti vor purta costume in culori inchise "cu batiste negre la buzunare".Sunt si voci care ironizeaza toate aceste declaratii serioase."Ma simt atat de motivata de barbatii care vor purta negru la Globurile de Aur, un eveniment la care in mod obisnuit purtau costume negre. Este parte din traditia barbateasca de a face cat mai putin efort posibil, dar sa se astepte la laude", ironizeaza Erin Gloria Ryan in publicatia The Daily Beast.Altii se opun pur si simplu acestei initiative: "Dragi actrite, va rog purtati culori vii pentru a va glorifica puterea, nu negru pentru a-i jeli pe agresori. Nu merita",