Avocatul lui Weinstein apara practica clientului sau de a le cere actritelor favoruri sexuale in schimbul rolurilor: Nu e viol, e voluntariat

"Daca o femeie decide ca are nevoie de relatii sexuale cu un producator de la Hollywood pentru a avansa in cariera, recurge la acest gest si apoi i se pare dezgustator, acesta nu este viol", a declarat Benjamin Brafman in interviul acordat cotidianului The Times.In cazul in care "ati luat decizia voluntara ca sunteti pregatita sa faceti un lucru pe care il considerati respingator pentru a avansa in cariera", a continuat el, "aceasta nu este o infractiune".Avocatul a vorbit si despre fenomenul "casting couch", asa-zisul casting realizat pe canapeaua sau in dormitorul producatorului, prin favoruri sexuale, subliniind ca acesta nu a fost inventat de clientul sau."Castingul de pe canapea nu a fost inventat de Harvey Weinstein", a afirmat Benjamin Brafman. Industria cinematografica a avut deja aceasta reputatie "inainte de a ma naste eu", a asigurat el.De la primele dezvaluiri publicate de New York Times la inceputul lunii octombrie, peste o suta de femei, inclusiv vedete precum Ashley Judd, Gwyneth Paltrow sau Salma Hayek, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hartuire sexuala, agresiune sau viol, dupa ani sau, in unele cazuri, chiar decenii de la petrecerea faptelor.Mai multe presupuse victime l-au dat in judecata pe fostul mogul. Producatorul in varsta de 65 de ani este cercetat de politia din New York, Los Angeles si Londra, insa pana in prezent nu a facut obiectul niciunei inculpari.In fata acestor acuzatii, care au dat nastere miscarii antihartuire #MeToo, avocatii lui Harvey Weinstein au negat intotdeauna ca ar fi fost vorba despre intretinerea de raporturi sexuale neconsensuale.In februarie, Benjamin Brafman - care a obtinut abandonarea procedurii impotriva lui Dominique Strauss Kahn in afacerea Sofitel - a dat asigurari ca "desi comportamentul lui Harvey Weinstein nu era ireprosabil, acesta nu a avut nimic de-a face cu acte ilegale, iar la sfarsitul anchetei va deveni evident ca Harvey Weinstein a promovat mai multe femei in roluri-cheie decat oricare alt responsabil din acest domeniu".Duminica, Academia de Arte si Stiinte Cinematografice va organiza ceremonia anuala de decernare a premiilor Oscar fara influentul producator de la Hollywood care a fost exclus din consiliul de conducere in ...citeste mai departe despre " Avocatul lui Weinstein apara practica clientului sau de a le cere actritelor favoruri sexuale in schimbul rolurilor: Nu e viol, e voluntariat " pe Ziare.com