Poate ca nu e o poveste cu final fericit, data fiind moartea puiului, la numai jumatate de ora de la venirea pe lume, dar cu siguranta pentru J35 sau Tahlequah e cel mai bine. Cat timp si-a purtat puiul pe cap, balena nici nu s-a putut hrani, asa ca risca sa moara de inanitie. Acum, in sfarsit a fost vazuta urmarind un banc de somoni, in weekend, in largul coastei provinciei British Columbia.E prima oara in doua saptamani si jumatate cand este vazuta fara puiul sau, pe care l-a purtat pe cap, in tot acest timp, pret de 1.600 kilometri.Cat despre puiul ei, corpul acestuia s-a scufundat si nu se stie daca biologii il pot gasi, pentru a afla de ce a murit subit. Cand a venit pe lume, nu prezenta niciun semn ca ar fi suferind sau ar fi avut vreo problema. La jumatate de ora, timp in care a inotat langa mama sa, s-a stins din viata pe neasteptate.In astfel de cazuri, balenele continua sa tina puiul la suprafata si cate o saptamana, nefiind pregatite sa se desparta. Insa nu au existat cazuri in care perioada de doliu sa tina atat de mult. Tocmai de aceea, cazul a emotionat intreaga lume.Puiul lui J35 era primul nascut in 3 ani in grupul de balene monitorizate de biologi, iar venirea sa pe lume a fost o sarbatoare pentru acestia. ...citeste mai departe despre " Balena care a uimit comunitatea stiintifica si a emotionat o lume si-a parasit in sfarsit puiul, dupa 17 zile de doliu " pe Ziare.com