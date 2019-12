Barack Obama a dezvaluit care sunt cartile sale preferate din 2019

"A devenit o mica traditie pentru mine si sper ca este si pentru voi", a scris Obama pe Instagram. "Pentru ca, in timp ce fiecare dintre noi suntem ocupati cu o multime de lucruri - locul de munca si viata de familie, angajamente sociale si voluntariat, arta si literatura ne pot imbunatati viata si experientele de zi cu zi".La fel ca in anii trecuti, lista de cati a lui Obama reprezinta un mix de fictiune, istorie si biografii, scrie CNN.Include "Lost Children Archive", o carte despre criza imigrantilor si romanul "Normal People", semnat de Sally Rooney, care va fi adaptat de Hulu intr-un serial de televiziune, si "The Topeka School", care vorbeste despre identitatea barbatului caucazian.Lista cartilor:"The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power" de Shoshana Zuboff"The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company" de William Dalrymple"Furious Hours: Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee" de Casey Cep"Girl, Woman, Other" de Bernardine Evaristo"The Heartbeat of Wounded Knee: Native America from 1890 to the Present" de David Treuer"How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy" de Jenny Odell"Lost Children Archive" de Valeria Luiselli"Lot: Stories" de Bryan Washington"Normal People" de Sally Rooney"The Orphan Master's Son" de Adam Johnson"The Yellow House" de Sarah M. Broom"Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland" de Patrick Radden Keefe"Solitary" de Albert Woodfox"The Topeka School" de Ben Lerner"Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion" de Jia Tolentino"Trust Exercise" de Susan Choi"We Live in Water: Stories" de Jess WalterObama a dezvaluit si lista pentru "fanii sportului": "A Different Way to Win: Dan Rooney's Story from the Super Bowl to the Rooney Rule" de Jim Rooney si "The Sixth Man" de Andre Iguodala.Vezi si Barack Obama: Daca tarile ar fi conduse de femei, am vedea o imbunatatire semnificativa peste tot ...citeste mai departe despre " Barack Obama a dezvaluit care sunt cartile sale preferate din 2019 " pe Ziare.com