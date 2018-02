Bijuterii de peste 250.000 de euro la Targul de Martisor de la Muzeul National de Geologie

"Vizitatorii vor gasi la Targul de Martisor o colectie impresionanta de bijuterii clasice, dar si moderne, cu design contemporan (...) pietre pretioase si semipretioase, cristale si minerale deosebite. Aurul si argintul sunt metalele preferate de bijutierii expozanti, inclusiv de cei care realizeaza produse handmade, dar exista si monturi facute in inox sau imitatii de aur si argint. Iar cei cu gusturi unice isi pot alege pietrele pe plac iar bijutierii le vor monta intr-o piesa unicat, realizata dupa propriile dorinte si imaginatie", se arata intr-un comunicat remis luni Ziare.comOrganizatorii spun ca la Targul de Martisor vor putea fi cumparate si bijuterii din perle naturale de cultura de apa dulce, diamante brute si slefuite si ametiste."Vedetele expozitiei vor fi insa un inel din aur cu diamante fatetate, care ajunge la aproape 20.000 de lei si un colier cu diamante, dintre care unul montat pe incuietoare, de peste 18.000 de lei. Tot la categoria vedete, pentru cei care vor sa fie mereu la moda si sa respecte trendurile internationale, gasim si ametistul, cea mai vanduta piatra pretioasa in Romania si in lume, urmat de charoit si sugilit in culoarea anului, mov", se mai precizeaza in comunicat.Amatorii de decoratiuni spectaculoase au si ei de unde alege. Preturile pleaca de la 1 leu pentru o piatra bruta si de o dimensiune redusa si pot ajunge pana la 900 de lei pentru cele rare.Vizitatorii expozitiei pot afla si care sunt proprietatile fiecarei pietre, ce cristale li se potrivesc din punct de vedere holistic sau, practic, cum sa faca diferenta intre un cristal adevarat si unul fals.Targul de Martisor de la Muzeul National de Geologie este deschis pana pe 4 martie, intre orele 10:00 si 18:00.Pretul unui bilet de intrare este de 8 lei pentru adulti si 4 lei pentru copii, elevi, studenti si pensionari.Citeste si:Cum sa cumperi bijuterii cu diamante in deplina siguranta6 bijuterii care te fac sa arati ca o vedeta ...citeste mai departe despre " Bijuterii de peste 250.000 de euro la Targul de Martisor de la Muzeul National de Geologie " pe Ziare.com