In mai putin de o saptamana TeamDeals Marketplace va incepe campania pentru Black Friday 2019 prin care isi doreste sa depaseasca recordurile de vanzari din anii trecuti.In 2018 TeamDeals Marketplace a reusit sa se clasifice prin campania de Black Friday in topul site-urilor de profil, cu peste 100.000 de comenzi. Mai mult decat atat, proiectul se bucura de o crestere a succesului de la an la an, inregistrand in campania din 2018 vanzari de peste 2.000.000 EURO.Incepand cu 15 noiembrie 2019, cumparatorii vor gasi pe site conceptul Real Black Friday ce propune timp de o saptamana, sute de produse la pret special.Campania Black Friday 2019 inseamna pentru TeamDeals Marketplace, pe langa cele mai bune preturi, o gama diversificata de produse pentru cumparatori - de la accesorii pentru casa si gradina, la parfumuri si produse de ingrijire personala, electrocasnice, produse auto si multe altele.In plus, TeamDeals Marketplace le pregateste utilizatorilor o categorie cu produse surpriza, care va fi prezenta pentru prima data pe site.Mai mult, marele eveniment de shopping din aceasta luna va surprinde cumparatorii TeamDeals cu un concurs despre care vom acorda mai multe informatii incepand cu 15 noiembrie.Despre TeamDeals MarketplaceTeamDeals este un marketplace pozitionat in zona e-commerce de peste 8 ani, cu un portofoliu ce depaseste 3.000 de companii.Proiectul TeamDeals.ro apartine firmei MachteamSoft si face parte din grupul NCH Capital.Viziunea si misiunea Machteam Soft este de a juca in prima liga pe piata comertului electronic si a mediului online prin toate proiectele pe care le conduc. ...citeste mai departe despre " Black Friday TeamDeals Marketplace, vanzari de peste 2.000.000 de euro " pe Ziare.com