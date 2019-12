Patinoarul este o optiune grozava de luat in considerare si de catre bucurestenii care aleg sa ramana acasa in perioada Sarbatorilor, pentru ca aici se vor putea relaxa pe gheata oricand, intre orele 10:00 si 22:00.Pretul de acces pe gheata difera, insa, in functie de zilele saptamanii. Astfel, incepand de luni si pana joi, pretul este de 20 de lei de persoana, in timp ce vineri, sambata si duminica, dar si pe perioada vacantei, intrarea costa 25 de lei.De retinut, insa, ca odata achitat biletul, ai liber la patinaj toata ziua! Sau, cel putin, cat te tin incheieturile.Iubitorii sporturilor de iarna pot veni cu echipamentul propriu sau pot inchiria, pretul unei perechi de patine fiind de 15 lei.Si, pentru cei care cauta sa se incalzeasca dupa o tura sanatoasa pe gheata, mall-ul a pregatit un Foodcourt proaspat reamenajat si decoratiuni de sarbatoare numai bune de pus pe Instagram. ...citeste mai departe despre " Bucurestenii patineaza la inaltime: Mega Mall a inaugurat primul sau patinoar in luna decembrie! " pe Ziare.com