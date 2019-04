Bucurestiul devine un oras al luminilor: Incepe festivalul Spotlight

Spotlight este cel mai mare festival din Romania dedicat luminii si tehnologiilor bazate pe lumina, conform site-ului oficial al festivalului, spotlightfestival.ro.In cadrul festivalului au loc evenimente in care sunt prezentate instalatii de lumina, proiectii de video-mapping ori proiecte de iluminat arhitectural semnate de artisti locali si internationali.Organizator principal al evenimentului este Primaria Bucuresti prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti.Concertul de deschidere va fi sustinut de DJ-ul Bob Sinclair. Vor fi expuse lucrari semnate de artisti din Franta, Canada, Romania, Austria sau Marea Britanie.Partener international al festivalului este "Fete des Lumieres Lyon", conform unui comunicat de presa al ARCUB.Prima editie a Festivalului International al Luminii SPOTLIGHT s-a desfasurat intre 23 si 25 aprilie 2015, fiind deschis de un concert al trupelor Robin and the Backstabbers si Alternosfera. Calea Victoriei a fost transformata intr-o expozitie-gigant iar spatiile publice au fost revitalizate prin intermediul instalatiilor interactive si al spectacolelor de lumini. Au fost inscrise in concurs 30 de proiecte inovatoare iar castigatori au fost declarati Antonio Paun si Thomas Herrera, studenti la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", cu instalatia "Urban Neon Forest".Editia din 2016 a festivalului a avut loc intre 5 si 8 mai 2016, fiind deschisa de un concert sustinut de Zoli Toth Project si Lords of Lightning. Pe tot parcursul acesteia, Calea Victoriei a fost inchisa traficului rutier intre Biblioteca Centrala Universitara si Piata Natiunilor Unite. La aceasta editie au fost iluminate si cladiri emblematice din alte zone ale Bucurestiului, precum Foisorul de Foc, statuia "Leul" sau Colegiul National "Gheorghe Sincai". ARCUB a estimat o participare de 200.000 de persoane la festival.Editia a treia a Spotlight a avut loc intre 20 si 23 aprilie 2017, debutand cu "Illuminaire", un spectacol de lumina al companiei austriece Phoenix Fire Dancers. De asemenea, au mai participat Art Safari cu reproduceri dupa operele pictorului Stefan Luchian, Maxin10sity din Ungaria, Tom Brandus, Les Ateliers Nomad. Parteneri internationali ai evenimentului au fost Festivalul International al Luminii din Berlin si Signal Festival din Praga. Bugetul editiei a fost de aproximativ 500. ...citeste mai departe despre " Bucurestiul devine un oras al luminilor: Incepe festivalul Spotlight " pe Ziare.com