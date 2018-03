Carrefour lanseaza Gurmandio, prima aplicatie pentru comenzi de mancare dezvoltata de un retailer in Romania

In prezent, in aplicatie, este listata zona de gastronomie a hipermarketurilor Carrefour din aceste orase, cu propuneri proaspete si sanatoase, realizate zilnic de specialistii retailerului, dupa retete traditionale romanesti si internationale, alaturi de unele dintre cele mai importante restaurante locale, urmand ca, in perioada urmatoare, oferta sa fie completata cu noi optiuni.Aplicatia Gurmandio este disponibila in App Store, Google Play si pe website-ul www.gurmandio.ro.Aplicatia ofera utilizatorilor o varietate mare de preparate, atat din sectiunea de gastronomie a Carrefour, cat si de la restaurantele locale, livrare gratuita si multiple metode de plata (cash, card, tichete de masa).Prima de acest tip dezvoltata in Romania de un retailer de food, aplicatia Gurmandio este disponibila utilizatorilor din Iasi, Suceava, Botosani, Piatra-Neamt, Galati si Targu Jiu.Aplicatia le ofera acestora acces nelimitat la o larga varietate de restaurante locale, livrare gratuita si rapida la orice comanda, dar si posibilitatea de a achita preparatele alese cash la livrare, cu cardul sau cu tichete de masa, cele din urma fiind valabile doar pentru comenzile din zona de gastronomie a hipermarketurilor Carrefour."Inovatia este cuvantul cheie atunci cand dezvoltam produse si servicii care imbunatatesc si completeaza experienta de cumparare a clientilor nostri. Folosim avantajele noilor tehnologii pentru a creste accesibilitatea si nivelul de confort al consumatorilor, iar Gurmandio este un pas important in aceasta directie.Este prima aplicatie de acest tip dezvoltata de un retailer, dar si cea mai moderna, simpla si rapida modalitate prin care utilizatorii din marile orase ale Moldovei si cei din Targu-Jiu pot comanda mancare, acasa sau la birou.De asemenea, Gurmandio contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale prin simplul fapt ca aduce mai aproape clientii finali de business-urile din zona. Clientii beneficiaza rapid de produsele dorite, iar proprietarii restaurantelor, de o audienta semnificativa", spune Catalin Samara, Director Marketing, Digitalizare si IT Carrefour Romania.Aplicatia Gurmandio este disponibila ...citeste mai departe despre " Carrefour lanseaza Gurmandio, prima aplicatie pentru comenzi de mancare dezvoltata de un retailer in Romania " pe Ziare.com