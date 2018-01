"Nu ne va fi usor sa maturam mucurile de tigari, sa stergem guma de mestecat care ni s-a lipit de haine, de piele, de creier", spune Sora.Intr-un mesaj postat luni dupa-amiaza pe Facebook , Sora descrie o imagine din Bucuresti, capitala europeana, la ora 8:30 in prima zi a anului 2018."Florile prinse in gardul Palatului Regal, tacute si triste; ele sunt resemnarea biologica cea mai fireasca, iar demnitatea acestei resemnari acopera - fara rest - demnitatea Regelui meu.De cealalta parte a strazii, scena goala dupa HIT Revelion, mucuri de tigari, boxe care nu mai bubuie, ecranul mort al spectacolului, rotundurile negre ale gumei de mestecat din fata Ateneului Roman, domnul portocaliu care matura, matura.... (...)Peste toate, cerul albastru si lumina Soarelui. Dragii mei, daca e luni, incepem un an nou. Nu ne va fi usor sa maturam mucurile de tigari, sa stergem guma de mestecat care ni s-a lipit de haine, de piele, de creier", este mesajul lui Mihai Sora....citeste mai departe despre " Centrul Capitalei, dupa petrecerea de Revelion: Nu ne va fi usor sa maturam mucurile de tigari, sa stergem guma de mestecat care ni s-a lipit de haine, de piele, de creier " pe Ziare.com