Centrul Fericirii Bucuresti intra in reteaua de centre de estetica & wellness FIT4YOU

Zona Wellness cu remodelare corporala si estetica faciala ca: slabire localizata, eliminare celuita, tonifiere, detoxifiere, epilare definitiva, estompare vergeturi, relaxare, tratamente faciale lifting & antiage

cu remodelare corporala si estetica faciala ca: slabire localizata, eliminare celuita, tonifiere, detoxifiere, epilare definitiva, estompare vergeturi, relaxare, tratamente faciale lifting & antiage Zona Specialisti cu kinetoterapie, psihoterapie, nutritie, estetica medicala, biorezonanta, coaching;

cu kinetoterapie, psihoterapie, nutritie, estetica medicala, biorezonanta, coaching; Zona de Antrenamente specifice cu antrenor personal;

specifice cu antrenor personal; Zona de Lounge cu sucuri si produse de ingrijire.

Inaugurat in anul 2015 Centrul Fericirii a adus pe piata de wellbeing din Romania un concept nou, unic, care a generat o cifra de afaceri care l-a plasat in top companii din industrie.In patru ani de zile Centrul Fericirii a inregistrat o crestere constanta a cifrei de afaceri ajungand sa finalizeze anul 2019 cu o cifra de afaceri de peste 2 milioane de lei.Cu peste 10.000 de clienti care au trecut pragul Centrului Fericirii si o profitabilitate neta de 20%, cu sisteme de lucru la standarde internationale- manuale de proceduri operationale, procese automatizate prin softuri informatice, actionarii Centrului Fericirii au decis sa uneasca performanta si pionieratul din industrie cu experienta, istoria si performanta unui alt jucator mare de pe piata de estetica & wellness, FIT4YOU.", a declaratNoul actionariat va pastra aceleasi zone de servicii integrate in cadrul Centrului Fericirii, care se va transforma in cateva luni inCentrul cu noul actionariat va fi imbunatatit cu aparatura de ultima generatie, cu servicii de estetica precum epilare definitiva, tuneluri detox, aparat performant de hidrocolonoterapie, aparate pentru estetica faciala.In plus, centrul aduce un concept inovativ prin servisarea clientilor cu meniuri complete pentru intreaga zi, sanatoase si gustoase, realizate de nutritionisti, livrate direct acasa sau la birou. Astfel clientii castiga timp, mananca sanatos, echilibrat si se simt bine.Cu acest suflu nou si unind doua echipe performante, noul centru promite sa aiba solutia completa pentru starea de bine a oricarui bucurestean, si nu numai.", a declaratse afla pe strada Nicolae Caramfil nr 87, etaj 1, EKA BUSINESS CENTER. Mai multe informatii gasiti pe: www.fit4you.ro si pe www.centrulfericirii.ro