Cerbul de Aur merita investitia de 1,4 milioane de euro? Ministrul Culturii crede ca da: Nu e fake news, ci Romania reala!

"Cerbul de Aur reprezinta un brand nu numai pentru Brasov, ci pentru Romania si este regretabil ca, timp de 9 ani, a fost o pauza in organizarea acestuia, iar reluarea acestui frumos eveniment a fost chiar in anul Centenarului. Trebuie sa continue (...) si (...) e nevoie de implicare, pentru ca acest eveniment, care a atras oamenii, nu numai brasoveni, ci si din intreaga tara si foarte multi straini (...), este important, pentru ca arata ceea ce inseamna Romania adevarata, si nu Romania care se promoveaza fals. (...)De astfel de evenimente avem nevoie, care sa promoveze adevarata fata a Romaniei. Nu avem nevoie de fake news si de lucruri negative, care sa scoata in evidenta si ceea ce nu exista in Romania, sa creeze niste subiecte false despre imaginea Romaniei. Aceste evenimente pun Romania intr-o imagine pozitiva pe harta lumii", a afirmat Breaz, in conferinta de presa organizata cu prilejul incheierii Festivalului International Cerbul de Aur, citat de Agerpres.In opinia sa, indiferent cine se va afla pe viitor la conducerea ministerului si a autoritatilor locale din Brasov, proiectul festivalului ar trebui sa fie continuat in fiecare an."Este un eveniment care, sper, va continua sa fie organizat, anual, la Brasov, cu toate ca sunt eforturi foarte mari. Eu cred ca merita si, indiferent cine va fi primar, presedinte al Consiliului Judetean, ministru, prefect si director al TVR, sa se gandeasca ca acest eveniment reprezinta ceva pentru Romania", a punctat ministrul Culturii.Totodata, Breaz a spus ca "nu ar fi o tragedie" daca, pentru editiile ulterioare, ar fi schimbata locatia festivalului, daca acest lucru ar permite participarea unui numar mai mare de spectatori."Festivalul creste si am vazut si aseara (sambata, cu prilejul serii de gala - n.r.) foarte multe persoane care, practic, nu au avut acces in Piata (a Sfatului - n.r.) . Important este sa ramana la Brasov, pentru ca Cerbul de Aur se identifica cu Brasovul. (...) Acum, depinde cat de mult se doreste cresterea acestuia, cat de multi spectatori vor fi pe viitor. Aici sunt mai multe analize care cred ca ar trebui sa fie facute si, in functie de acest aspect, s-ar putea decide daca da sau nu (se va muta - n.r.) undeva intr-un spatiu mai mare, unde ar pute