Concertele anului 2020: Ce artisti mari vin in Romania

Cum piata festivalurilor creste de la an la an in Romania, ne putem astepta ca si in 2020 multi artisti sa ne viziteze tara si sa ne incante cu muzica lor, fie in concert integral, fie in cadrul unui festival.Ziare.com va prezinta cele mai importante concerte care vor avea loc in Romania in 2020.Tarja Turunen - 23 ianuarieFosta solista a formatiei finlandeze Nightwish revine la Bucuresti chiar in prima luna a anului 2020. Ea va concerta la Circul Metropolitan Bucuresti (Globus), conform Info Music.Bruce Dickinson - 8 februarieBruce Dickinson, solistul Iron Maiden, vine in Romania pentru o intalnire speciala cu fanii sai intitulata "What Does This Button Do?: An Evening With Bruce Dickinson". Evenimentul va avea loc la Sala Radio din Capitala.Papa Roach si Hollywood Undead - 3 martieLegendarele trupe rock vor canta in Bucuresti, la Arenele Romane.Richard Clayderman - 14, 15 martiePianistul francez revine in Romania cu doua noi concerte, pe 14 si 15 martie. Show-urile vor avea loc la Ateneul Roman.Pink Martini - 30 martiePink Martini revine la Bucuresti, la Sala Palatului, alaturi de solista China Forbes.Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band - 2 aprilieGoran Bregovic concerteaza din nou in Capitala, la Sala Palatului, alaturi de trupa sa - Wedding & Funeral Orchestra.Wardruna - 8 maiFormatia norvegiana Wardruna revine in tara noastra si va sustine un concert la Arenele Romane.Machine Head - 12 maiMachine Head se intorc in Romania cu un concert ce va avea loc in Club Quantic.Toto Cutugno - 29 maiCelebru cantautor italian Toto Cutugno va sustine un nou concert la Sala Palatului din Bucuresti.Festivalul SAGA - 5 - 7 iuniePrima editie a acestui festival, care se va desfasura in Parcul Izvor din Capitala, se anunta incendiara: peste 150 de artisti pe cinci scene.Primele nume anuntate: Disclosure, Don Diablo, Faithless DJ Set, Marshmello, Meduza, Alan Walker, Sam Feldt, Sigala si Tiesto.Festivalul Neversea - 2 - 5 iulieInca nu au fost anuntati artistii care vor urca pe scena acestui festival, insa locatia ramane aceeasi: plaja Neversea. Aceasta este a patra editie a Neversea.James Arthur - 9 iulieCantaretul britanic James Arthur ...citeste mai departe despre " Concertele anului 2020: Ce artisti mari vin in Romania " pe Ziare.com