Cum ii afecteaza social media pe adolescenti si ce ar fi bine sa faca parintii

In Marea Britanie, noua adolescenti din zece folosesc social media si exista o ingrijorare din ce priveste impactul asupra sanatatii mintale si asupra bunastarii tinerilor.Pana acum au fost facute mai multe studii, dar concluziile au fost contradictorii din cauza lipsei datelor pe termen lung, arata BBC.Cel mai recent studiu a fost facut de The Lancet Child & Adolescent Health pe 12.000 de adolescenti cu varste cuprinse intre 13 si 16 ani.Adolescentii au fost intrebati cat de des isi verifica site-urile de socializare, Instagram, Facebook, Whatsapp si Twitter, dar nu si cat de mult petrec logati pe acestea.Adolescentii din clasa a noua au spus ca de mai multe ori pe zi, mai exact 51% dintre fete si 43% dintre baieti. In cazul celor din clasa a 11-a, cifra creste la 69% dintre baieti si 75% dintre fete.Cand erau in clasa a zecea, aceiasi tineri care acum sunt in clasa a 11-a au completat un chestionar despre sanatatea lor mintala si au fost intrebati despre experientele lor referitoare la cyber-bullying, somn si activitate fizica. Acum, adolescentii au fost intrebati si despre nivelul lor de fericire si cat de anxiosi sau multumiti sunt de viata lor.In urma raspunsurilor s-a constatat ca baietii si fetele care au verificat site-urile de socializare de mai mult de trei ori pe zi au o sanatate mentala mai slaba si o suferinta psihologica mai mare.Conform studiului, fetele sunt mai afectate de utilizarea social media, fiind mult mai vulnerabile in fata cyber-bullying-ului, ceea ce poate duce la stres psihologic. Efectele negative in cazul fetelor sunt cauzate de perturbarea somnului, cyber-bullying-ului si, intr-o masura mai mica, de lipsa exercitiilor fizice. In cazul baietilor, acesti factori au un impact mai mic.Practic, specialistii spun ca nu accesul la social media dauneaza, ci cat de mult petrec adolescentii ocupandu-se doar de retelele sociale.In urma sondajului, concluzia cercetatorilor britanici a fost ca parintii ar trebui sa interzica telefoanele mobile in dormitor dupa ora 22:00 si sa incurajeze mai mult activitatea fizica. Ei spun ca parintii trebuie sa fie atenti la accesul copiilor la continutul toxic, mai ales noaptea.