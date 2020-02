Cum il determini sa te mai caute dupa prima intalnire si sa isi doreasca o relatie

Specialistii de la OnlineDatingErfahrungen.com explica cum poate fi determinat un barbat sa revina dupa prima intalnire si care sunt cele mai importante aspecte care conteaza.Tuturor barbatilor le place sa fie apreciati si admirati, pentru ca sunt construiti genetic sa se simta bine prin tot ceea ce fac sau prin ceea ce pot sa ofere. Energia masculina este de fiecare data canalizata spre a face si aprecierea este cea care genereaza atractie. In momentul in care vede ca partenera s-a simtit bine la intalnire isi va dori sa se repete situatia. In aceasta idee este suficient sa primeasca un mesaj prin care sa i se aprecieze meritele.In situatia in care ea verifica telefonul de 5 ori in 5 minute, pentru a vedea daca el i-a raspuns la mesaj, daca urmareste sa vada daca este activ pe chat si se gandeste obsesiv la el, inseamna ca este disperata, ori acest lucru duce la distrugerea atractiei. Disperarea se simte si este distructiva pentru o relatie. O persoana disperata isi va pierde increderea in sine si se va purta necontrolat, va initia certuri si va face reprosuri. Ea va fi cea care alearga dupa partener, rolurile se schimba si imaginea per ansamblu este una cel putin nefericita.Modul in care comunica cei doi este esential pentru o relatie. Atunci cand au loc discutii, fata in fata sau pe internet, este recomandat ca amandoi sa participe. Daca doar ea vorbeste si el de-abia apuca sa spuna cateva cuvinte, se va plictisi si, cel mai probabil, nu isi va dori o a doua intalnire.Pe de alta parte, este important ca el sa observe ca partenera cu care a iesit la intalnire il place, insa trebuie sa existe si un echilibru. In cazul in care suna sau trimite mesaje, aceasta nu ar trebui sa faca pe inabordabila si sa raspunda la intervale mari de timp, doar pentru a il face sa astepte. Aceste strategii nu sunt eficiente si pot duce la disparitia atractiei. Nu se va simti deloc incurajat si nu va reveni.In alta ordine de idei, daca el este foarte insistent si isi doreste foarte mult timp de la partenera doar pentru el, recomandarea este ca relatia sa ramana la un nivel relaxat, pentru ca misterul este cel care mentine atractia. Prea multa disponibilitate duce la pierderea interesului.Nu in ultimul rand, un barbat trebuie sa fie stimulat si prin activitati comune si pentru ca nu are cum sa ghiceasca ceea ce partenera prefera, este recomandat sa primeasca aceste informatii din timp. De exemplu, o femeie careia ii place sa mearga la teatru, ar putea sa-i comunice acest aspect partenerului de discutii pe internet, chiar inainte de a se intalni fata in fata. Acesta va avea un indiciu despre ceea ce ii place si va putea sa o surprinda placut.Tinand cont de aceste sfaturi este mult mai usor ca el sa vrea sa se intoarca dupa prima intalnire si sa repete experienta sau sa incerce lucruri noi.